Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 26 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, en las finanzas debes aceptar sugerencias que parecen correctas y autosuficientes. Converse con familiares distantes. Situación emocional, puede repercutir en lo laboral o en tus planes de negocio. Se te presentarán muchos obstáculos, pero vencerás y lograrás lo que tanto te ha costado alcanzar. Todo lo relacionado con el dinero deberá ser postergado.

Horóscopo hoy Tauro 26 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, mayor concentración en los estudios, pero debe alejarse de las malas influencias. Atraviesas un momento donde te beneficiará mucho más moderar tu actividad que querer hacer mucho. No te arrepientas por la decisión tomada. Ten en cuenta que esa relación no tenía futuro y no estás para las pérdidas de tiempo.

Horóscopo hoy Géminis 26 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no es momento para la toma de decisiones importantes y descontroladas referente al dinero. Obligaciones extras en relación con actividades sociales. Deberás evitar ser iluso e imprudente. Puede que en este momento tengas demasiadas opciones, pero solo algunas son buenas. Tanta preocupación en el dinero no te beneficiará para encontrar la solución.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, un amigo, te pondrá nervioso al insistir hacer todo a su modo. Dinero que esperas llega con demoras. El liderazgo no se imparte mediante el miedo a represalias, sino a través del respeto. Organiza tu presupuesto. Muéstrate como un ideal a seguir. Vivirás cambios no muy placenteros a nivel laboral en el día de hoy.

Horóscopo hoy Leo 26 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no te dejes llevar por el negativismo. Buen momento para reconciliarte con alguien especial. No deben importarte los obstáculos que se presenten como pareja. Atracción romántica hacia alguien que le presentaran, aunque después se desilusionara. No despilfarres el dinero, sé minucioso como sabes serlo para lograr una buena trasquilad.

Horóscopo hoy Virgo 26 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tenga calma y confianza. En el amor ganas lo que arriesgas, no podrás vivir el amor en su más plena expresión si no te entregas completamente. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Ocúpate de tus finanzas con seguridad. Incrementarás tu dinero en forma muy útil y desafiante a la vez. No permitas que celos infundados enturbien la relación.

Horóscopo hoy Libra 26 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, será momento para organizarte mejor en cuanto a estudios se refiere. Mantente fiel a tus ideales éticos en tu ambiente laboral. No te dejes seducir por el camino de lo sencillo. Si los problemas financieros te desbordan, recurrí a profesionales capacitados que sepan asesorarte. De forma repentina, las parejas lograrán una mejor comprensión.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, recuerda que tu familia te necesita. Una visita de un familiar alegrará tu día. Descansa a tus horas. Lo más importante es que puedes hacer muchas cosas para salir de esta situación, reinvéntate tú eres creativo. No te preocupes por gastos y no dudes en pedir apoyo financiero. Opta por que tu relación de pareja sea más fluida.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, su apreciación de lo artístico será mayor. Te arriesgarás a salir de tu rutina acostumbrada y te verás a ti mismo como un seductor nato. Aprovecha la jornada. Las energías fluirán, un magnetismo favorable hará que el amor se convierta en tu aliado. No te extrañe, verte algo desbordado de cosas para hacer y resolver; igual mejor sé muy selectivo

Horóscopo hoy Capricornio 26 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, evita caer en relaciones personales con tus pares de trabajo. Esto te mantendrá alejado de todo tipo de problemas. El dinero no se te va como agua, ten como amuleto un imán en tu bolsillo. Establece prioridades y no quieras abarcar más de lo posible. Tal vez diversificar más tus intereses y eludir un poco todo lo involucra, plano familiar y afectivo te beneficie.

Horóscopo hoy Acuario 26 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, si estás iniciando una relación, define para ti mismo qué esperas, qué darás y qué recibirás a cambio. De esta forma evitarás sorpresas desagradables. Hace mejor contacto con emociones que mantuviste ocultas. Debes unirte más a tu familia, apoyarlos más y pasar más tiempo con ellos. Después de tanto pedir al cielo, verás que todo lo malo se va.

Horóscopo hoy Piscis 26 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, harás hasta lo imposible por tu independencia. No dejes que te avasallen y te pasen por encima. No agredas, te puede jugar en contra. No te concentres en algo que no vale la pena, deja que todo fluya. Todo será armónico y en paz. Podrás tener algunos conflictos en los temas afectivos, un buen diálogo será la solución para que los problemas no aumenten.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

