Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 26 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, piensa las cosas antes hacerlas y de decirlas, no dejes que el impulso te gane, ya que puedas arrepentirte. Trabaja en tus emociones y mantén tu equilibrio. Sentirás muy pasional, puede ser un arma de doble filo, aléjate de los extremos y camina por la calle del medio. En el trabajo te ofrecerán nuevos retos y solo tu decides si aceptar o no.

Horóscopo hoy Tauro 26 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, trabaja duro por mantener tu buen estado físico, no dejes de dar lo mejor de ti y de cuidarte, solo depende de ti estar en óptimas condiciones. Los momentos que más te afligieron quedarían en el olvido, poco a poco lograrás superar las dificultades y sentirás paz en tu alma. Sentirás que tu alegría y tu felicidad son contagiosas y que se expande a tu alrededor.

Horóscopo hoy Géminis 26 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no te compliques, ni dejes que el estrés se apodere de ti, respira, relájate, medita y evita dolores de cabeza. Recarga energías positivas. Esto te hará muy feliz. Vas a estar muy pensativo el día de hoy, decide lo conveniente para ti. Busca ese equilibrio que sube como un fuego abrazador desde adentro, ninguna emoción podrá perturbarte.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, descubrirás algo clave de tu propia identidad, que te obligará a asumir nuevos retos. La paciencia es la pieza clave para conectar con todo a lo que te proyectas con éxito. Evita a toda costa la indecisión, no permitas que esa lucha interna crezca en ti, tienes una mentalidad muy fuerte y nada te debe hacer dudar.

Horóscopo hoy Leo 26 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, disfruta de este tiempo prodigioso que envuelve tu vida. Tu sabiduría será la clave para avanzar, nada de fuerza bruta, con inteligencia se abrirán las puertas. Las ganancias estarán al alcance de tus manos, tú podrás saber que es más importante para tu beneficio, observa y toma la mejor decisión. Con calma lograrás lo que te propongas.

Horóscopo hoy Virgo 26 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, notarás que te sientes diferente y que además destacas ante los demás. Al final del día sentirás una gran alegría. Se activará el apoyo mutuo o se hablará de ello con la pareja o compañeros de trabajo. Si te amargas, crearás a tu alrededor inestabilidades contraproducentes para el logro de tus objetivos. Pones en orden documentos de trabajo.

Horóscopo hoy Libra 26 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te hacen una propuesta que no quieres rechazar, tomate un minuto y piénsalo bien si te conviene o no. Dolor de cabeza constante, el estrés que tienes es fuerte, relájate. Un poco de vivacidad no te queda mal a ti, eres tan reposado y sólido que logras con facilidad lo que te propones. Cree en tu instinto y en todo lo que nutre tu ser.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, lo que ya posees no tienes que arriesgarlo, lo que estás por conseguir no debes darlo por seguro y esforzarte para obtenerlo. Deseada evolución laboral y esto podría hacerse realidad, pero debes estar muy atento en el trabajo, esforzarte en ser mejor cada día. La creatividad fluye abiertamente y te mostrará un panorama distinto ante las cosas.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, abandona los prejuicios y asume una posición de firmeza y constancia, lograrás grandes cambios en tu vida, eres fuerte y lo sabes, lucha sin descanso. Recuerda que solo tú eres quien tiene el control de tu vida. Cuídate en la alimentación y a los cambios de temperatura ya que afectarán tu sistema inmunológico. Deja que todo fluya.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, comprobarás una vez más que es muy bonito dar, ya que recibes mucho más en el acto, en esa dicha de sentir corazones contentos cerca de ti. Mantente atento a una reunión que te dará grandes frutos. Tendrás algunos altibajos en este día, intentarás salir airoso de todo. Ahorra, estás gastando todo el dinero que recibes y no es momento para despilfarrar.

Horóscopo hoy Acuario 26 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, el desarrollo de tu personalidad es inminente y necesario para que utilices tu encanto y poder de seducción a tu favor. Confrontación telefónica con alguien desde tu trabajo u oficina, momento tenso que pasará rápidamente. Cuida tu salud, sobre todo en lo que comes. Expande tu visión y observa horizontes que esperan tus pasos.

Horóscopo hoy Piscis 26 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, podrás ver la luz en la oscuridad si te atreves a abrir los ojos, no te quedes en lamento y crea soluciones a partir de ideas creativas. Te exiges demasiado y los demás lo sentirán. Con inspiración y creatividad deberás desarrollar habilidades para el liderazgo. La prosperidad busca tu camino, desarrolla lo que sea necesario para que la abundancia llegue.

