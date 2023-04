Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 27 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, tu pareja te pide salir de la rutina, deberás complacerla y así avivar la llama del amor. No pierdas los detalles con tu pareja, no importa el tiempo que tengan, la relación poco a poco se ha ido debilitando. La monotonía no solo te está cansando a ti, sino a quienes hoy te acompañan, da un cambio. Reunión con alegrías, no olvides cuidarte.

Horóscopo hoy Tauro 27 de abril de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, quieres tener cierto control sobre tus parejas, y esto puede debilitar el amor que hay entre ustedes. Un hijo te necesitará. Hasta ahora no has tomado un día para descansar de tus agitadas actividades, esto es vital para tu salud, no lo descuides. En el amor deberás cumplir con lo que te comprometes. Éxitos y logros compartidos.

Horóscopo hoy Géminis 27 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, recuerde no dejar para mañana la propuesta que quiere hacerle hoy a esa persona que hace tiempo no ve. Surgirá un romance en tu círculo de amistades, una persona muy cercana a ti empieza a sentir sentimientos de amor hacia ti. Abra bien los ojos y esté atento, no deje que se escape. Nuevamente la pasión llega a ti.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, dinero que guardaste y debes utilizar ahora, deberás ahorrar nuevamente. Se enfrentará a un familiar muy cercano con el que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. No siempre hay que estar en pareja para estar feliz, disfruta por el momento de tu estado actual. Tienes un don que no has reconocido, si lo has sentido en algún momento.

Horóscopo hoy Leo 27 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, perspectivas de pagos, cobro de deudas antiguas, y holgura monetaria gracias a sucesos afortunados. Saldrás de la rutina de un momento a otro. Prepárese, ya que la Luna en oposición hará que se sienta confundido y con muchas dudas que podrían llegar a empañar el vínculo con su actual pareja. Viajes de ida y vuelta.

Horóscopo hoy Virgo 27 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, todo lo impulsa a la acción, pero con mucho freno por parte del entorno. Tendrá que quebrar las resistencias. Deberías tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. El estado de ánimo alegre y entusiasta ayuda a convivir y a disfrutar de buenos momentos con los amigos y la familia. No permitas que te hieran.

Horóscopo hoy Libra 27 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te sentirás feliz por un familiar que llega de lejos o que se comunica contigo. Situaciones con tu pareja que no entiendes, deberás ser más comprensivo. Liderazgo y fortaleza serán tus retos. Entienda que debe dejar fluir el amor. Conquistas a alguien que te gusta. Te vas a otro sitio a trabajar. Relájate y disfruta momentos con tus seres queridos.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, te encuentras con personas del pasado, momentos de felicidad. Reunión con un grupo especial. Por más que te sientas presionado por las situaciones que vives, tu habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se te presente en la jornada. El amor llega después de una larga espera, disfrútalo y valóralo. Un hijo que te extraña.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, muchas de ellas, contendrán la clave que orientará su futuro próximo. No te detengas en el camino y anímese a lo desconocido. Será un día donde tendrá su mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. hace meses con esa persona es para toda la vida. Crece la tendencia a superar conflictos generados por cuestiones económicas.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, modifica la costumbre que tienes siempre de comparar a su pareja con otras relaciones pasadas, así jamás logrará formar una relación sólida en el amor. Eso será algo que te traerá paz. Cambios que te harán reflexionar. Debes crear lazos más fuertes entre sus amigos, busca un tiempo para tener una con ellos. Piensa antes de decidir.

Horóscopo hoy Acuario 27 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, sentirás una importante división entre tu familia, tu pareja tu trabajo, esto se debe a la mala distribución de tiempo que tienes hasta ahora. Movimientos estratégicos, como en un tablero de ajedrez, buscando comodidad material. Entiende que toda relación hay que alimentarla de afecto. Mantén los pies sobre la tierra sin dejar de planificar.

Horóscopo hoy Piscis 27 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, dificultad para conseguir trabajo estable, debes seguir intentando. Encontrarás a una persona maravillosa que te llenará de importantes lecciones de vida, aprovecha al máximo esta amistad. Hoy más que nunca desearás experimentar situaciones intensas, salir de la rutina y dejar todo atrás. A la espera de un pago.

