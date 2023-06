Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 27 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, si hay algo que te sobra hoy es volatilidad, tal vez mal genio o poca paciencia y una sensibilidad no demasiado positiva. Debes atender mucho tus finanzas. Puede ser día de imprevistos o malas decisiones. No es buen momento para profundizar con los demás, confiarte, brindarte. No discutas. Es buen momento para intentar una reconciliación con tu pareja.

Horóscopo hoy Tauro 27 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no te conviene en absoluto forzar acontecimientos y querer que las cosas se deslicen según tu necesidad o conveniencia. La solución para viabilizar tu relación y las situaciones posibles en tu plano vincular es el diálogo. Cuida y atiende bien tu salud. Lucha por conquistar el corazón de la persona que amas. Si Tiene dudas en el amor, sé paciente.

Horóscopo hoy Géminis 27 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tomaste las decisiones correctas y lograste lo que te propusiste. Pero no creas que siempre será así, esta vez tuviste suerte. Disfrutar de encuentros con amigos y allegados, será un gran incentivo para tu salud mental. Si tienes dudas sobre tu relación, exprésalas a tu pareja directamente para no caer en falsos reclamos.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, integra nuevas personas al grupo. Los miedos no serán de mucha ayuda en esta etapa. Jornada de continuos cuestionamientos en la que el mundo parecerá estar completamente de cabeza. No desesperes. Adminístrate mejor, evita gastos innecesarios. Vendrán tiempos complicados para ti, si no ahorras ahora lo lamentarás después.

Horóscopo hoy Leo 27 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, participarás de una reunión con un grupo al que no perteneces. Tienes un gran don que te permite cerrar buenos negocios, aprovecha esto para mejorar tu situación económica, comienza a confiar mucho más en ti. Alguien de tu familia necesita ayuda, consejo, apoyo. El mejor regalo que puedes darle es tu tiempo.

Horóscopo hoy Virgo 27 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados, dale tiempo al tiempo. Tómate un descanso, será necesario para recuperar energías después de una fuerte jornada laboral. Recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja. Procura continuar con las peleas. Paciencia. La rutina está afectando tu relación seriamente.

Horóscopo hoy Libra 27 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, últimamente has estado dando muchas vueltas a la idea de lo que debes hacer con tu futuro, no dejes que esto te llene de ansiedad y busca apoyo de una persona de tu familia que te pueda orientar. Propicia un clima más armonioso para tu vida afectiva en pareja. El día de hoy estará lleno de buenas noticias en el ámbito económico, no pierdas la fe.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, hoy debes ser muy cuidadoso con asuntos que impliquen la firma de papeles, podrían estafarte y resultar involucrado en problemas mayores. Irradiarás energía y vitalidad en tu salud física y mental. Quizás unas sesiones de masajes relajantes te permitan verte más interesante. Tendrás nuevas sensaciones que antes no tenías, debes aprender a equilibrar este don.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, recuerda dar sin esperar nada a cambio, las personas no están en la obligación de retribuirte nada. Haz de la tolerancia y el respeto tus estandartes de vida. Mantén esto equilibrado siempre. Busca desconectarte y hacer cosas diferentes. El tiempo eliminará incertidumbres y el panorama se aclarará indudablemente.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, estás atravesando un buen momento con tu pareja, no dejes que las inseguridades lo echen todo a perder, comienza a confiar. El universo te favorece notablemente en amor y todo será como un cuento de hadas. Estarás en condiciones de combinar amor y sexualidad en una proporción perfecta. No sufras por quien no te valora.

Horóscopo hoy Acuario 27 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, te llegarán grandes noticias que refieren a tu ambiente laboral, ten paciencia que te esperan buenos momentos. No descuides a tu pareja, escucha tus reclamos y presta atención a tus necesidades. Tus vértebras cervicales sufrirán las consecuencias de un estado pasajero de tensión. Hoy tendrás una sorpresa inesperada.

Horóscopo hoy Piscis 27 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, te sentirás con deseos de compartir una velada romántica y vivir una excelente intimidad. Ten en cuenta los cambios climáticos, pues podrías sufrir complicaciones respiratorias y tus bronquios serán afectados. Trata de moderar tus ímpetus; de lo contrario, no podrás seguir el ritmo que le impones a tu físico.

