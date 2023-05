Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 27 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, sacas de tu vida a personas que no hacen bien su trabajo. Es tiempo de introspección, toma todo lo negativo como enseñanzas. Compartirás momentos inolvidables con personas que no veías de hace mucho tiempo. Cuidado con lo que firmes que pueda ser usado en tu contra. Tienes pendiente un viaje por carretera. Cuida tu salud sobre todo la garganta.

Horóscopo hoy Tauro 27 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, deja de ser tan estructurado, libérate un poco, rompe los esquemas. Dedica estos días a una alimentación sana hasta crear el hábito, estás descuidando enormemente tu salud. Piensa en ti primero antes de pensar en los demás. Estás presionando demasiado al futuro y no estás dejando que las cosas ocurran, ten más paciencia.

Horóscopo hoy Géminis 27 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, se avecinan buenas noticias que darán un giro en tu vida. Nunca es tarde para cambiar tus rutinas, deja de postergar el cambio que te dará calidad de vida. La empatía será clave para colocarse en los zapatos de los demás. Demuestra hoy lo que eres capaz de hacer y será reconocido por tus superiores.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, una persona llega a tu vida para brindarte una oportunidad que no podrás negarte. Mantente firme en tus decisiones. Tendrás en tu familia el apoyo que estabas buscando afuera y no conseguías. Tu salud dependerá de la constancia que tengas, y últimamente has sido por ese lado irresponsable.

Horóscopo hoy Leo 27 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, escucha a quienes intenta aconsejarte y que has estado ignorando. No tengas miedo al fracaso que es mejor intentarlo. Tienes gran influencia en los demás y no lo estás canalizando de la forma adecuada, tienes la capacidad de conseguir cualquier objetivo que hoy te plantees. Mantente optimista y saldrás ganador.

Horóscopo hoy Virgo 27 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, encontrarás la oportunidad que tanto has estado esperando. Alegrías en la puerta de tu trabajo. Busca una alternativa para arreglar las cosas, no todo está perdido si aún sienten amor, uno por el otro. Hablan sobre una casa o vivienda. Nuevas amistades. No te des por vencido en el primer intento, sigue luchando.

Horóscopo hoy Libra 27 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, recuperas la inversión en un negocio. El sentimiento de culpa te incita a seguir en soledad, pero esto será pasajero y debes bajar tu guardia. Reunión familiar. Asuntos que te obligan a enraizarte. Tu disposición para trabajar es lo que te traerán un gran reconocimiento que no estabas esperando.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, te sentirás lleno de alegría y optimismo ante los demás, se avecina un evento muy importante para ti y los tuyos. Debes tener cuidado en hacer unos arreglos en tu hogar o podrás tener algunos accidentes. Utiliza la energía que sientes para actividades productivas, no te dejes llevar por el ocio.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, debes apresurarte en terminar tus proyectos. Crees que el tiempo pasa demasiado rápido y sientes que no has hecho casi nada, tranquilo y piensa, que todo lo lograrás con paciencia y persistencia. Ten cuidado con los accidentes, mantente atento cuando salgas a la calle. Se te daña tu vehículo. No gastes tus energías en personas que no suman en tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, un negocio familiar que prospera y los une más. Tu familia es lo más importante. Hay una persona que por más que le hables no entiende y al final hará lo que desea, eso te estresa bastante, convérsale y aconséjale. Cada quien deberá tener su propia experiencia, si se cae será parte del proceso de aprendizaje. No discutas y guarda tus energías.

Horóscopo hoy Acuario 27 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, hoy será un día muy agitado para ti. Un acontecimiento imprevisto perturbará tu tranquilidad. Actúa con rapidez y transforma esa energía, no te desesperes y piensa bien lo que vas hacer. No actúes impulsivamente. Consulta con otras personas, te brindarán apoyo y todo cambiará para bien. Todo puede cambiar si te actúas con serenidad.

Horóscopo hoy Piscis 27 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, ten paciencia y tendrás buenas noticias. Es hora de junta dinero para la compra de un bien. Estarás conversando sobre un tema de papeles que se ha pospuesto por ahora y reorganizaras todos los documentos, solo debes de esperar para que puedas continuar ese tema, demorará un tiempo más pero después de una larga espera todo saldrá favorable para ti.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADO

HORÓSCOPO SEMANAL del 22 al 28 de mayo

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO