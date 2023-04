Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 28 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, no te vendría nada mal guardar un poco de efectivo bajo el colchón. Habrá perspectivas de disfrutar de gratos encuentros íntimos, y de triunfar en las actividades sociales. Aquél que promete algo, deberá cumplirlo. Tomas decisiones importantes en cuanto a vivienda. A veces la dulzura no da resultado, debes ser objetivo.

Horóscopo hoy Tauro 28 de abril de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, procura no salir a la calle esta semana si no es totalmente necesario, hay que cuidar la salud. Deja de esperar una recompensa al ayudar a los demás, hagas lo que hagas, que sea voluntario. No deposites tu confianza en una persona que viene a ofrecerte un importante negocio juntos, esto puede estar relacionado a temas turbios.

Horóscopo hoy Géminis 28 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no tomes decisiones si no estás totalmente seguro de lo que vas hacer. Todo cobrará sentido con una persona que llenará de luz a tu vida. Descubres una infidelidad, cuidado contrólate y toma la mejor decisión. Deberás cuidar tus pertenencias, es posible que seas víctima de un robo en la calle. Importante oportunidad académica se aproxima.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, tendrás la necesidad de una buena compañía, estarás preocupado por un importante vacío que sientes dentro de ti. Cuidado ya que no estás tomando las mejores decisiones. Cuida la postura al sentarte, parte de tus molestias se deben a eso. El ejercicio ayudará a aumentar tu energía positiva y disminuir el estrés.

Horóscopo hoy Leo 28 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, hoy te tocará escuchar más que hablar, respeta cada punto de vista de tus compañeros y te sorprenderán los resultados, comienza a confiar y delegar. Es momento de sincerarte y dejar los secretos atrás, esto hará un importante cambio en positivo. Se fuerte para afrontar lo que ha de venir. Te cuidado en enamorarte de una persona que no corresponda tu amor.

Horóscopo hoy Virgo 28 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tu confianza en lo que haces y desempeño, hasta ahora, tu jefe y equipo están observando tus debilidades y debes cambiar esa perspectiva. Te has aislado de tal forma que has alejado cada una de las oportunidades que se te han presentado. Descubre que es lo que realmente te apasiona para darle otro sentido a tu vida.

Horóscopo hoy Libra 28 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, expresa sin miedo ese sentimiento que has venido ocultando hasta ahora, lo importante es que tú te sientas bien. Te sentirás presionado a tomar decisiones que no te corresponden, ten cuidado con tus elecciones y deja atrás lo que te perjudique. Es importante que expliques bien las cosas antes que surja un mal entendido en el trabajo o en tu hogar.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, hoy estará lleno de buenas noticias en el ámbito económico, no pierdas la fe. El dejar ir también es la muestra de amor más grande que puedas dar. Discúlpate con esa persona que has lastimado o el karma tocará tu puerta cuando menos lo esperes. La alegría no es hacer cosas que no quieres hacer, escucha tu cuerpo y sigue tu corazón.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, últimamente has estado dando muchas vueltas a la idea de lo que debes hacer con tu futuro. Hoy será un día especial, recibirás una noticia que estabas esperando, se aproxima un gran cambio. Concreta una cita con esa persona que quiere verte, esto traerá mucha alegría a tu vida. Cuida de tu salud hoy.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, debes ser más optimista, no dejes pasar esa gran oportunidad, tanto en el amor como en el trabajo. No dejes que esto te llene de ansiedad y busca el apoyo de una persona que te pueda orientar. El amor te dará una gran sorpresa el día de hoy. Has sido distante en las actividades que te han programado y esto ha ocasionado que duden de tu eficiencia.

Horóscopo hoy Acuario 28 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tienes la habilidad de presentir cuando una persona no la está pasando bien, utiliza esos dones que el universo te ha regalado para apoyar a una persona. El sentirte incomprendido ha apagado la pasión en tu relación, la comunicación será la herramienta clave para la felicidad. Se te presentan nuevos planes para desarrollar.

Horóscopo hoy Piscis 28 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, deja de pensar en los demás y ponte de primero, verás que los resultados serán mejor hasta para tu entorno. Es mejor prepararse para lo que sea que intentes hacer hoy si quieres estar seguro de que todo funcione correctamente. Hoy será un día especial en casa, tu familia es primero. Serás el primero en alcanzar tus metas.

