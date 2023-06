Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 3 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, si hay una situación o algo que te inquieta, hazle caso a tu instinto. Intenta evitar cualquier conflicto en estos días, serán tiempos bastante movidos. Actúa del lado correcto en todo momento, así aseguras que el resultado será el deseado. Un bajón económico inesperado afectará tus finanzas, debes estar preparado.

Horóscopo hoy Tauro 3 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, podrás notar que existen energías ocultas que debes manejar cuidadosamente. Aléjate de la negatividad perturbadora. Inicia un romance con una persona que habías conocido en el pasado y nunca te imaginaste que pasaría. Te recuperarás de un malestar que te ha tenido agobiado. Reevaluarás una decisión que anteriormente habías tomado.

Horóscopo hoy Géminis 3 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, lleva a cabo ese proyecto que has tenido en mente y recuerda no afectar a nadie más para lograr tus objetivos. Tu hogar será el mejor lugar de refugio entre tanta confusión, busca el apoyo de tu familia. Mantente alerta a los cambios inesperados, debes conectar con tu intuición, para lograr ver más allá de lo que está a la vista.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, te harán una oferta que no podrás rechazar, sal de tu zona de confort. Te enfrentarás a un familiar cercado, uno con el que ya anteriormente has tenido problemas. Las peleas estarán rodeándote, apártate de ellas, actúa con paciencia y observa todo con claridad. Cuida tu entorno y no permitas que nadie te saque de foco.

Horóscopo hoy Leo 3 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, llegará información que debes administrar con quien la compartes, guardar silencio será una gran ventaja. Tus emociones se verán afectadas por una situación incómoda que te ha tocado vivir. Evita confundir los sentimientos de las demás personas, se claro en lo que sientes. Toda relación tiene fallas, deja de buscar la perfección.

Horóscopo hoy Virgo 3 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, recibirás una oferta tentadora por parte de un importante centro laboral. Buscas salidas a tus planes de vida. Estarás con mucha energía y bienestar, así que puedes aprovechar esta ola de buenas vibras y mantenerte activo, sin olvidar descansar. Un niño se acercará a ti a pedirte ayuda. Problemas familiares afectarán tu relación.

Horóscopo hoy Libra 3 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no dejes que nadie te pueda lastimar, deja de ponerte de último lugar. Dirige tu atención a lo que sea productivo, no pierdas el tiempo con cosas que solo te distraen. El miedo a arriesgarte está haciéndote perder oportunidades grandiosas. Estarás muy activo y colaborador en tu centro laboral. En la salud debes hacer más ejercicio.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tendrás grandes resultados del esfuerzo que has tenido hasta ahora. Establece objetivos claros y no des tantas vueltas. La paciencia será la clave para sacar lo mejor de cada situación, pero no te desesperes, que valdrá la pena. Tu sabiduría florece y llena tu espacio, pero no debes influenciarte por la negatividad.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, te sientes totalmente sano, un poco alterado, pero estable, así que mantén el brillo en tu ser, conectándote con todo lo bueno que te rodea. Ten cuidado con los accidentes y descuidos en estos días. Antes discutir con tu pareja, ponte en su lugar, escucha su punto de vista. Apoyo por parte de tus compañeros.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, te invitarán a un lugar que no te conviene ir, sigue tus instintos. Un error del pasado tomará represarías contra ti, busca el apoyo en tu familia. Agradece lo que tienes a la mano y disfruta de ello, no veas situaciones donde no existen y ve conquistando la realidad. Cambios en tu vida te harán replantear decisiones.

Horóscopo hoy Acuario 3 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, superas una difícil situación financiera. Superarás una crisis económica que te ha estado agobiando. Recibirás una llamada de negocios para cerrar un importante acuerdo. La misma rutina te está consumiendo, cámbiala. El cansancio de intenta una y otra vez puede motivarte a renunciar a tus objetivos, sin embargo, continúa que estás cerca de la victoria.

Horóscopo hoy Piscis 3 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, sociedad con una persona de grandes influencias será el éxito de tus proyectos. La meditación se puede convertir en aliado para tu bienestar personal. Vienes arrastrando karmas del pasado, debes buscar la forma de limpiarte. Tendrás la oportunidad de hacer un negocio relacionado con el exterior. Haz las cosas que ofreces.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 29 de mayo al 4 de junio

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO