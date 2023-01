Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 30 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de enero de 2023

Aries, es el momento para plantearte nuevas metas y retos, el cambio que quieres, este nuevo año será posible. Eres importante en tu grupo de trabajo y podrás concretar un nuevo proyecto. Un cambio de posición que no implica contradicción. Alguien se acerca a ti buscando tu amistad. Te conectas con personas del extranjero que te hacen un ofrecimiento o propuesta.

Horóscopo hoy Tauro 30 de enero de 2023

Tauro, alegrías en centro comercial con la familia recuerdo siempre con cuidado. Algo en un gimnasio que debes de tener cuidado. Un hombre comprometido en tu mente y una propuesta. Te interesa algo con decoración. Debes escuchar a una persona con experiencia e inteligencia porque sus palabras te traerán luces. No digas NO si no sabes qué te ofrecen.

Horóscopo hoy Géminis 30 de enero de 2023

Géminis, escoger un camino implica una elección, ésta se realiza intuitivamente o a través de un análisis de la situación. Busca a esa persona que te hace sonreír. Personas que te buscan para la realización de un proyecto. Decídete por lo que realmente quieres y no te fuerces a aceptar lo que no te parece correcto, se tu mismo. No culpes a otros de tus errores.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de enero de 2023

Cáncer, vences dificultades. Vences obstáculos y recuerda, por más que veas la oscuridad siempre habrá una luz y se aclarará todo el panorama, no pierdas la fe. Un mundo de posibilidades delante de ti, sólo debes saber elegir de entre ellas cuál es tu mejor opción. No pienses que todas las personas son iguales. Hombre de poder económico te ayuda. Pon orden en tu vida.

Horóscopo hoy Leo 30 de enero de 2023

Leo, esperas el momento más favorable para realizar un viaje que quieres hacer. Enfrentarás altibajos, debes razonar mejor. Un hijo recibe muchas bendiciones de sus padres. Nuevos proyectos con éxito a pesar de todo lo negativo. Te exigen que llenes una planilla donde trabajas. Sale el sol en tu camino. Lo negativo sale.

Horóscopo hoy Virgo 30 de enero de 2023

Virgo, por momentos piensas en irte de dónde vives y por momentos en quedarte, analiza bien que es lo que te conviene. Comienzas a comprender cómo funciona el karma y el destino y a entender también que a pesar de la “Ley de atracción”, hay fuerzas fuera de tu control. Trata de resolver tus propios problemas, no dependas de la ayuda de los demás.

Horóscopo hoy Libra 30 de enero de 2023

Libra, el sol brilla en tu camino alumbrando lo que haces o quieres. Controla tus emociones. Si ejercitaras la meditación regularmente lograrías muchas más cosas productivas. Sentirás la ausencia de alguien especial. Te gustan los hechos más que las palabras, recibirás un regalo de una persona especial. Buscarás nuevas opciones.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de enero de 2023

Escorpio, busca ayuda espiritual. Sanas una vieja herida emocional con la llegada de un nuevo amor. Recibes una justa recompensa laboral. Amiga que espera por ti. Llegas a esa meta. Quieres hacer algunos cambios decorativos en tu habitación. Vístete de color verde, mostrarás ser una persona determinada y segura de sí misma.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de enero de 2023

Sagitario, deberás hacerle servicio al auto o bicicleta. Hecho curioso con perro o gato. Viaje de relajación te otorgará lo que necesitas. Atiende tu salud. No discutas con tu pareja. No caigas en contradicciones, mantén tu palabra, así las personas creerán más en ti. Querrás pasar más tiempo con la persona que amas. Estarás lista y capaz de tomar decisiones rápidas.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de enero de 2023

Capricornio, lo que es tuyo llega y nadie tiene porque quitártelo. La estrella te alumbra en todo el momento. Lo que si debes controlar son tus palabras, pues estarás disponible para atacar. Ilusiones que te emocionan. No olvides que eres un ser espiritual y la fe te fortalece. Cesa un distanciamiento entre tu y una alguien cercana. Encuentro con amigos muy agradables.

Horóscopo hoy Acuario 30 de enero de 2023

Acuario, por causa de terceras personas, puedes perder la estabilidad. Superas Obstáculos en el camino aboral. No juegues con tu pareja, no juegues con el amor. No mezcles el amor con el dinero. Cuidado con problema gástrico. Piensas en alguien que te agrada. Pedirás un préstamo, adminístralo bien. Organízate en lo que quieres hacer. Noticia que te sorprende.

Horóscopo hoy Piscis 30 de enero de 2023

Piscis, debes tomar decisiones importantes para tu vida. Dinero pendiente por recibir. Vas a firmar unos documentos, ordena y revisa antes. Alguien querrá ofenderte y tú no le harás caso. No dejes que tus miedos se apoderen de tus sueños, lucha por lo que quieres. Una decisión te cambia drásticamente la vida. Van a evolucionar los negocios.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

