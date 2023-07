Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 30 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, llegarán a tus oídos comentarios decisivos para la formalización de la pareja que tanto anhelaste. Estate atento. Es momento de buscar nuevos horizontes. Un cambio a nivel laboral podría representar una gran oportunidad de crecimiento. Vivirás cambios no muy placenteros a nivel laboral en el día de hoy. No te dejes llevar por el negativismo.

Horóscopo hoy Tauro 30 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, suaviza las diferencias antes que perjudiquen tus proyectos. Escucha ofrecimientos y estúdialos con mesura. Tu día será mejor cuando veas sobre tu escritorio esa correspondencia que hace tanto tiempo estás esperando. No debes acudir a la fantasía en el aspecto amoroso, que los sentimientos siempre sean claros entre ustedes.

Horóscopo hoy Géminis 30 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, en el amor ganas lo que arriesgas, no podrás vivir el amor en su más plena expresión si no te entregas completamente. Evita caer en relaciones personales con tus pares de trabajo. Esto te mantendrá alejado de todo tipo de problemas. Te dedicarás a despejar tu mente y librarte de todas aquellas malas energías que han estado a tu alrededor.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, posterga la negociación de cualquier compra o venta que tengas planeada para el día de hoy. No es un buen momento. Sientes que las posibilidades económicas van decayendo. No corras riesgos innecesarios porque podrían producirse caídas o torceduras muy molestas. Muévete con tranquilidad y planifica con calma lo que piensas hacer.

Horóscopo hoy Leo 30 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, mantente fiel a tus ideales éticos en tu ambiente laboral. No te dejes seducir por el camino de lo sencillo. Rechaza todo sentimiento negativo que esté a tu alrededor. Tu cuerpo no es un cesto de basura. Si no controlas más la calidad de lo que ingieres tu estómago te pasará factura. No te precipites en tus decisiones sobre el amor.

Horóscopo hoy Virgo 30 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, recibirás una visita inesperada el día de hoy que te hará suspender algunos planes que tenías programados. Debes evitar a toda costa las relaciones afectivas obsesivas. No te dejes intimidar por ciertas situaciones que experimentarás en la jornada. En ti está el transformar las vicisitudes en ventajas a tu favor. Hoy alguien te dará su apoyo incondicional.

Horóscopo hoy Libra 30 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no de dejes manipular ni caigas en juegos mentales de personas malintencionadas, ten tus propósitos firmes. La paciencia va a ser lo que te mantenga estable en estos días difíciles. Deberás aprender a tomar los consejos de las personas que te rodean como tal, evita ponerte a la defensiva constantemente. Abre tu mente.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tus problemas sentimentales y amorosos comienzan a perjudicar gravemente tu desempeño en el día a día. Date un espacio para liberarte de esto. Comienzas a desesperar por una situación que se sale de control Las palabras pueden convertirse en un castigo todavía más severo que el daño físico. Sé moderado con el daño que infringes con ellas.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, actualmente no tienes una relación amorosa saludable y esto te genera grandes niveles de estrés que están afectando tu salud. Es importante que te mantengas en constante estado de aprendizaje. Procura que tu mente este en constante actividad y desarrollo. Presta mayor atención a un familiar que necesita de tu ayuda.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, tu familia en este momento será el pilar más importante que te ayudará a superar una situación difícil. No podrás tener control absoluto sobre cada variable que debas enfrentar. Debes aceptar que el universo respira a su propio ritmo. Hoy será uno de esos días donde por un momento te derrumbarás, será una gran prueba, pero te podrás levantar.

Horóscopo hoy Acuario 30 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, a la hora de realizar tus proyectos debes dejar a un lado tus temores o enfrentarlos cara a cara para así tener un resultado positivo. Es completamente normal experimentar algunas dificultades en la pareja, sobre todo si se encuentran en convivencia. La paciencia será tu mejor aliada. Cuidado con una traición en el trabajo.

Horóscopo hoy Piscis 30 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tendrás un gasto inesperado por cuestiones de salud, evita remediar esta situación con un crédito bancario. Si estás triste y angustiado busca el por qué. Enfócate en buscar soluciones para el problema puntual. No te quedes de todo lo que te sucede, por algo pasan las cosas, al final del día agradece por lo vivido, sé fuerte y firme.

