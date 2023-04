Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 4 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, recibirás una importante comisión. Deja los miedos en el pasado. El temor de emprender un rumbo distinto a tu rutina te causará pérdidas económicas. Estás a tiempo de evitar un accidente, debes y tener mucha prudencia en la calle. Sabes que te mereces algo mejor de lo que tienes, pero no es un momento para hacer cambios.

Horóscopo hoy Tauro 4 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no tomes decisiones apresuradas, sin pensar cuidadosamente los pros y los contras. Será una jornada sumamente tranquila y llena de razones para ser feliz. Cuidado con las visitas a sitios cargados de malas energías. Evita los chismes y conflictos. Este es un momento para ahorrar, organiza de mejor forma tus pagos.

Horóscopo hoy Géminis 4 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, los problemas personales te harán cometer errores en tu trabajo, deberás enfocarte en lo que haces. Tu pareja quiere una respuesta sobre ti, no te demores más y resuelve lo pendiente. Procura tener más comunicación con quien trabajas, un mal entendido se aclara. Te verás envuelto en una aventura amorosa que traerá consecuencias a futuro.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no te tortures con cosas que no tienen solución, enfócate en tu día. Sueños premonitorios te revelan un anuncio importante. No es momento de ilusionarse en nuevas pasiones. Te sentirás preocupado por una situación tensa en la familia, una verdad saldrá a flote y te sorprenderás. Da el cien por ciento en tu trabajo que se acerca un buen ascenso.

Horóscopo hoy Leo 4 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te identifican como una persona fuerte y luchadora, por eso no debes bajar la guardia. Recuerda que el exceso de trabajo puede afectar tu productividad, mantén la calma. Ten cuidado con la traición. Tu ángel guardián te dice que estas protegido. Sentirás admiración por tu pareja, valórala cada día más. Sé feliz.

Horóscopo hoy Virgo 4 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, debes permanecer alerta, alguien te hace una propuesta de negocio que no te conviene, dale forma a una idea que tienes en mente, confía en ti mismo. El apoyo de tu familia será crucial en este momento. Es el momento de concretar esos proyectos que has postergado, no tengas miedo en dar este importante paso.

Horóscopo hoy Libra 4 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, por fin podrás resolver esos problemas que te atormentaban, volverás a sonreír. Hoy es buen día para contactarte con personas de las que te habías alejado. Analiza antes de decidir. Comienza un plan de ahorro, se vienen días duros para ti. Una mujer menor que tú intenta perjudicar tu felicidad.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, asumirás la responsabilidad de un importante proyecto, debes tener confianza y dar lo mejor de ti, esto será clave para tu futuro. Manéjate con cuidado a la hora de tomar acciones y decidir. Tus gastos se han descontrolado últimamente porque te has hecho cargo de cosas que no te competen. Se concreta un viaje de negocios.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, pierde cuidado que el mal momento que estás pasando es totalmente pasajero. Tendrás que tomar una difícil decisión, tienes la responsabilidad de hacer lo correcto más allá de tu conveniencia. No temas en dar ese gran paso, se firme y constante en todo lo que quieras hacer. Arreglas problemas con un amigo del pasado.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no es momento de endeudarte, aférrate en este momento a decisiones firmes que te traigan beneficios. Trabaja duro que tu recompensa está más cerca de lo que piensas. Es momento de decir lo que sientes, no siempre es bueno guardar todos tus sentimientos. Date la oportunidad de pensar en positivo y no jugar a nadie.

Horóscopo hoy Acuario 4 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tendrás grandes resultados del esfuerzo que has tenido hasta ahora. Tendrás en estos días un especial atractivo que llamará la atención en donde pases. Este es un buen momento para conocer a alguien que le de esa chispa que necesitas. Libérate del qué dirán y comienza a trabajar por tus sueños.

Horóscopo hoy Piscis 4 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, sé más cauteloso con tus palabras y busca más el romanticismo. El color rosa te ayudará a armonizarte y calmarte. Una persona especial será tu cómplice, como un bálsamo de amor y cariño para ti. Recibirás varios cumplidos relacionados a tu buena voluntad. Leerás muchos mensajes esta semana, correos y redes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 3 al 9 de abril

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 3 al 9 de abril

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO