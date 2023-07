Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 4 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, tendrás grandes recompensas. Hoy tus propuestas encantarán a tu entorno, aprovecha esta racha en el ámbito laboral. Aparta toda duda de tu mente, empieza a armar el equipo que te dará el éxito, deja atrás lo que no te aporta y solo detienen tu camino. Es necesario que te desahogues con alguien cercano a ti, busca algo que te de motivación.

Horóscopo hoy Tauro 4 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, hoy es el mejor momento para reconciliarte con tu ser amado, inicia una conversación para llegar a buenos acuerdos. No mientas, sé claro a la hora de hablar con alguien, evita fantasear, eso no te conviene hacer. Estarás muy sentible el día de hoy, tranquilo todo estará bien. Olvida ya el pasado que te hace sufrir de más. Pon de tu parte y superarás todos tus temores.

Horóscopo hoy Géminis 4 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no dejes a la mitad las cosas, termínalas. Sentirás que has tocado el cielo con las manos, pero no confundas lo que es amor verdadero con enamoramiento. Definí tu conducta. Tu relación de pareja se fortalece a través de un intenso romanticismo, esto te convence de estar en el camino adecuado. Pon orden en tu vida en lo sentimental.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, toma las decisiones que sean necesarias y que te brinden la seguridad que requieres. Alerta porque alguien desea hacerte un daño espiritual, hazte baños con sal marina. A tu relación le costará acceder a lo armónico, pero después de largos diálogos podrás comprender cuáles son los cambios necesarios. Vences dificultades con ayuda de tu familia.

Horóscopo hoy Leo 4 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, es un excelente momento para cierre de situaciones en lo laboral, económico, y sobre todo con deudas pendientes. Ten cuidado con quién te reúnes, no todos querrán el bien para ti. Si bien te sientes dinámico para llevar una vida sexual acorde al momento, busca que no obsesionarte por hacerlo. No temas en dejar atrás tus temores y ansiedades.

Horóscopo hoy Virgo 4 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, cuidado con una caída por un descuido, no seas tan distraído. Se soluciona un problema familiar que te ha venido agobiando por mucho tiempo. Será más armoniosa y brillante debido a tu eco; espera respuestas positivas. Hay una persona que ha estado vigilando tus pasos y busca hacerte daño, ten mucha precaución.

Horóscopo hoy Libra 4 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, las opiniones encontradas en el trabajo hacen que haya un conflicto que te involucre. Iniciarás un trabajo en grupo, debes estar concentrado para que todo salga bien. Vendrán situaciones difíciles las cuales será muy fácil adaptarte y superarlas. Encontrarás las respuestas que estabas buscando en las palabras de un viejo amigo.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, problema muscular por tanto estrés, trata de descansar mejor. Acostúmbrate a compartir tus sentimientos, recuerda que una relación es de dos y no estás solo. Hoy vas a tener oportunidad de demostrar tu afecto y tu pareja y familia te lo van a agradecer; ellos no son tan diplomáticos. Solucionas un problema familiar.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, migraña a causa de preocupación, trata de descansar. Un grupo de personas te da la bienvenida a un lugar donde encontrarás mucha paz. Si ahora sientes que tu pareja se ha estabilizado, es momento de fortalecer los lazos y dar un paso mayor. La fusión con su pareja es tan intensa que parecéis dos personas en una.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no dejes que tu ímpetu de dominio estropee la situación. Vendrá a ti un dinero inesperado, empléalo en mejorar tu entorno. El cosmos te ayudará a calmar tu ánimo, aprovecha esos aspectos para avanzar en tu vida amorosa. No dejes pasar el tiempo y no hacer las cosas que realmente te gustan. La vida es muy corta.

Horóscopo hoy Acuario 4 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, hoy será el momento para estrechar lazos con personas afines de las que te has alejado. Una noticia sobre un viejo amor le da un nuevo sentido a tu vida. Aléjate de personas con malas energías. Los astros estarán lejos de favorecerte en hacer cambios en tu vida de pareja, corresponde que seas cauto con tus decisiones.

Horóscopo hoy Piscis 4 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, debes ponerte en el lugar de los demás y aprovechar los acuerdos para mostrar tu generosidad. Deberás hacerte un chequeo general. Arriesgarás tu vida personal para poder tener estabilidad económica. Estarás con energías de emprender nuevos desafíos hacia el amor. Entrégate, estás en el mejor momento para hacerlo.

