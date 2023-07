Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 5 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, deberás dar tu cariño de forma sincera especialmente a la familia y amistades cercanas. El nacimiento de un nuevo miembro de la familia trae alegría a tu vida. Cansancio por falta de vitaminas. Este no será un momento afín para entregarte a ese febril cambio de actitud hacia el sexo. Prométete más.

Horóscopo hoy Tauro 5 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, un amigo te llamará para darte una buena noticia sobre su trabajo, pero tú la recibirás con envidia en vez de alegría. Algo con cortinas que debes arreglar. Sentirás que las supuestas relaciones pasajeras no te dejarán ver claramente tu reacción actual. Es hora de asumir responsabilidades.

Horóscopo hoy Géminis 5 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, ya no puedes más de tener que encargarte de la casa sólo y estás deseando que vuelva tu pareja para sentirte más acompañado. Una persona que acabas de conocer te intenta sacar información para perjudicarte. La gran superación personal pondrá tu relación amorosa en otra postura. Los sentimientos hacia una persona se transformarán positivamente.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, el miedo debe quedar de lado y no permitas que sea una piedra de tranca en tu camino. Hoy resultará casi imposible congeniar con tu media naranja. Procura evitar tratar temas delicados. No dejes que las malas noticias te depriman, siempre se puede volver a comenzar. Amistad especial que espera por ti.

Horóscopo hoy Leo 5 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, si bien en lo íntimo no encontrarás el placer que estás buscando, opta por tomar las medidas necesarias para esos cambios que importan. Nuevos proyectos que se concretan. Debes tomar en cuenta que no puedes pasar por encima de los demás para lograr tus propósitos sin importan lo que pueda suceder.

Horóscopo hoy Virgo 5 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, es un día para disfrutar de un ambiente festivo y llegar a acuerdos equilibrados, manteniendo la armonía en todo momento. Debes compartir un poco más con tu familia, no todo es trabajo. Debes de ser precavido con las decisiones a tomar en tu relación; se podrán dar rupturas antes de tiempo y nada las remediará.

Horóscopo hoy Libra 5 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tienes la capacidad, compromiso y voluntad de construir lo mejor para ti y para los que te rodean, no dejes cabos sueltos. Será magnífica y tendrás mucha energía y fuerza, no habrá nada ni nadie que detenga esa bola de fuego que eres. Debes saber conectar encuentros íntimos y combinarlos con la necesidad de tus placeres.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, dirige tu energía a lo grande sin tener miedo alguno. Un buen plano vincular que, si bien en algo puntual puede limitarte o coartarte, en general te resultará muy beneficioso. Las aventuras amorosas serán tentadoras, pero ocurre que pueden terminar trayéndote problemas. Observa con quién te relacionas. Tendrás apoyo, aportes, compañerismo.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, ideal para el hogar, para adquirir bienes, rentar casa, mudarte o recibir apoyo y aportes para ello. No es positivo para lo afectivo; cuidado con tus impulsos. Aunque estés enfocado tanto en tu trabajo como en tu quehacer diario, habrá cortes de tu rutina, imprevistos y cierta carga de responsabilidad que puedes asumir.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, una crisis económica bastante importante surgirá el día de hoy. Para que tu entorno fluya mucho mejor, sería conveniente ser muy light en todo lo que involucre tu plano familiar y afectivo; cuanto menos profundices, mejor. Evita las dudas en la relación que solo provocan tensión en la pareja. El diálogo permanecerá abierto para tus aclaraciones.

Horóscopo hoy Acuario 5 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, encontrarás el camino que has estado buscando de hace mucho tiempo, ya no te sentirás perdido. Tu atractivo estará de manifiesto y despertarás las miradas de todos. Lograrás plasmar lo romántico porque en el amor todo estará de tu lado, aunque no sientas que la energía es positiva. Ármate de valor.

Horóscopo hoy Piscis 5 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, te enfrentas a tus propios temores y debes sobrepasar esas preocupaciones que te causen estrés y debilidad emocional. Haz realidad ese acercamiento tan pensado. Si estás peleado con quien amas, anímate a dar el primer paso. Te aventurarás por nuevos senderos eróticos y eso te hará feliz. Lo que planifiques de aquí en más será fundamental.

