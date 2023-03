Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 5 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, las dificultades no te frenarán, pero deberás ir a contramano del presente. La experiencia que has conseguido en recientes acontecimientos te dará pautas claves para manejarte en la vida de aquí en adelante. Experimentarás ciertos distanciamientos con tu pareja durante la jornada de hoy. No dejes que pasen a mayores.

Horóscopo hoy Tauro 5 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, después de mucho esfuerzo, la vida te premia y se presentará a ti una nueva oportunidad de trabajo, donde podrás disfrutar de valiosos resultados a corto plazo. Serás el soporte de tu pareja al tener ella que atravesar momentos francamente malos a nivel familiar. Necesitarás más atención de tu pareja, indícale lo que sientes.

Horóscopo hoy Géminis 5 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, procura leer bien los contratos antes de formarlos, hay algo que se va a salir de control. No descartes la opinión de tu pareja de manera inflexible y autoritaria. Tu familia en este momento será el pilar más importante que te ayudará a superar una situación difícil. Dale la cabida que merece en la relación. Te ayudarán tus sentimientos verdaderos.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, el diálogo y la buena comunicación serán fundamentales para readaptarse a la pareja. Tendrás que cambiar algunos planes que tenías por los urgentes que hoy se presentan. Las relaciones familiares están en calma, todo marchará de forma positiva. Enfrenta todo contratiempo u obstáculo que se te presente en día de hoy.

Horóscopo hoy Leo 5 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no permitas que terceros se involucren en tu relación, no dejes ni que opinen. Todo cambio tiene su proceso, no te desesperes y ten paciencia. No temas la soledad. Abraza este momento que tienes para ti y disfrútalo al máximo. Aprovecha para conocerte más a fondo. En la intimidad gozarás de encuentros de mucha pasión.

Horóscopo hoy Virgo 5 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, deja volar tu imaginación y anímate a vivir nuevas y gratas experiencias. Debes tomar el valor suficiente para decir lo que sientes a esa persona especial. Estarás feliz simplemente compartiendo tu vida y tus alegrías con tu pareja, y hay un énfasis en tus relaciones afectivas. Si bien tienes un día libre, aprovéchalo para generar ingresos extra.

Horóscopo hoy Libra 5 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, de forma exitosa finalizarás algunos proyectos que creías estancados. Aprovecha esta racha. El destino juega a tu favor el día de hoy, pero estás tan ocupado que te costará entender las señales. Aprovecha el día de hoy que las buenas energías está a tu favor, no te quedes en casa y traza objetivos en tu día.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, los excesos son malos en cualquier aspecto de la vida. Aprende a buscar el equilibrio perfecto en cada decisión que tomes. Tu relación de pareja se fortalece a través de un intenso romanticismo, esto te convence de estar en el camino adecuado. La sinceridad siempre debe ir primero ante cualquier problema que enfrentes.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, la vida no nos da problemas que no podemos solucionar, es momento de llenarte de valentía y aprender a afrontar lo que se viene. Tus problemas sentimentales y amorosos comienzan a perjudicarte, trata de solucionarlos. El exceso de responsabilidades te genera grandes niveles de estrés que están afectando tu salud.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, date un espacio para liberarte del estrés, da un paseo al aire libre, te hará bien. Si quieres controlar todo con tanta insistencia traerás ciertos roces a la pareja. Las dudas solo te causarán problemas. A veces es importante escuchar las críticas constructivas que hay a tu alrededor. Tendrás una sensación de crecimiento personal, aprovéchala.

Horóscopo hoy Acuario 5 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, comienza a delegar las responsabilidades y confía mucho más en tu entorno, es hora de que tengas un descanso. No debes acudir a la fantasía en el aspecto amoroso, que los sentimientos siempre sean claros entre ustedes. El momento de expresar todas las ideas que hay dentro de ti y ejecutar algo innovador. Evita los comentarios negativos en tu grupo de amigos.

Horóscopo hoy Piscis 5 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, será un día de armonía y entendimiento entre tu familia y tú. Todo marchará bien, no debe que nada lo desequilibre. Debes mantenerte alerta en todo momento para evitar que alguien te pueda traicionar en tu ambiente laboral. Cuidado con robos en la calle. Firma de documentos importante. Tus amistades valoraran tu lealtad.

