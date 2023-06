Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 6 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, es importante tomar decisiones con precaución y no apresurarse en las relaciones amorosas. Dedica más tiempo al descanso y comienza a hacer algo que por tiempo has abandonado. No seas esclavo de tus emociones, nadie que te haga sentir infeliz merece tu atención. En el ámbito sentimental, puedes experimentar un fuerte impulso en tu vida amorosa.

Horóscopo hoy Tauro 6 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, recibirás un regalo de alguien cercano que te llenara de emoción. Recibirás noticias de un familiar. Conocerás a alguien que llenará tu corazón. Será un día bastante apasionado para ti, aprovecha al máximo con tu pareja. Tu familia ahora mismo será tu gran refugio y motivación para seguir adelante. Fuerte tensión por temas laborales.

Horóscopo hoy Géminis 6 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, evita chismes en el trabajo, podría perjudicarte enormemente. Tendrás la necesidad de vender cosas, hazlo con fe y saldrá bien. Te sentirás con una mayor carga de trabajo y estés un poco abrumados. Sin embargo, esto puede ser una buena oportunidad para demostrar tu capacidad de liderazgo y habilidades organizativas. Sentirás una montaña rusa de emociones.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no sientas miedo al comenzar de cero en otro lugar, siempre habrá buenas personas a tu alrededor que buscan tu bienestar. Tu casa es lo más sagrado para ti. Disfruta de cada momento con tu familia en tu hogar. Recuerda que en la sencillez está el gusto y es te va a hacer sentir bien. Un familiar cercano te pide ayuda económica.

Horóscopo hoy Leo 6 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, resuelve lo antes posibles los inconvenientes que tienes con tu pareja, nunca te calles lo que sientes. Si mantienes una actitud proactiva y enfocada en el trabajo, podrás sobrepasar los obstáculos y lograr objetivos importantes. No discutas con personas que no escuchan tus comentarios, a veces es mejor callar.

Horóscopo hoy Virgo 6 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tienes actualmente mucha presión en ti, baja las revoluciones para mejorar tu productividad. Habrá grandes discusiones por malentendidos del pasado. Es importante mantenerse abrigado y evitar cambios bruscos de temperatura. Controla tus emociones e intenta no se tan explosivo. Intenta buscar la forma de no sentirte encerrado, sal 10 minutos a caminar.

Horóscopo hoy Libra 6 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, puedes estar propenso a padecer dolencias relacionados al aparato respiratorio debido al cambio de clima en esta época del año. La confianza que tienes en ti mismo ayudará a cerrar importantes acuerdos. Organiza tus emociones y tus pensamientos, de esa forma tomarás las mejores decisiones. Elimina algunas cosas que no usas de tu casa.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, puede que experimentes altibajos en el ámbito laboral, tranquilo será pasajero. Evalúa las oportunidades que se te están presentando antes de aceptar cualquier acuerdo. Haz a un lado esa indiferencia que te caracteriza y abre tu corazón. Recibes apoyo de un buen amigo. Ayudarás a una persona que requiere de tu apoyo.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, situación de tensión te harpa cometer errores. Discusión laboral afecta importante proyecto. Te has preocupado muy poco en las personas que te rodean. Destacarás en un evento de gran importancia para tu trabajo. Tu gran desconfianza te alejará de personas. Cuidado porque te traicionaran y eso te molestara y te llenara de mucha pena.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, querrás otra actividad o empleo. La vida social se activa nuevamente. Nuevos aprendizajes que harán cambiar tu estilo de vida, recuerda lo que fácil llega, fácil se va. No dudes de tus capacidades en el trabajo. Sigue luchando por lo que quieres y fíjate bien en tus amistades de ahora en adelante.

Horóscopo hoy Acuario 6 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, debes aprender a organizar tus múltiples obligaciones para conseguir los recursos necesarios para su ejecución. Todo está cambiando en tu vida. Secretos del pasado salen a la luz. Mantén un ritmo continuo en el trabajo, no dejes que los malos tiempos te hagan bajar la guardia. Pensarás en hacer algo diferente para cambiar tu rutina.

Horóscopo hoy Piscis 6 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, será una temporada difícil, no dejes pasar ninguna oportunidad. Un contrato laboral te pondrá condiciones que no estarás de acuerdo. Compra de regalo para una persona especial que está lejos. Recibirás fuertes críticas por cambios que has hecho en tu vida. El mercado te está mostrando una oferta tentadora para dejar tu trabajo actual.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

