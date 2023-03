Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 6 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, el dinero comienza a faltar de nuevo, así que debes buscar ingresos extra si no quieres enfrentar problemas a futuro. Eres muy emotivo, estarás melancólico durante este día. Vendrán a tu mente recuerdos del pasado. Tendrás una nueva entrada económica que dará un giro a tu vida, no dejes pasar esta oportunidad.

Horóscopo hoy Tauro 6 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, el día llega con todas sus fuerzas puestas en el amor y exige de ti ser más sincero con lo que sientes y prometes en este campo. Esta relación que estás viviendo te tiene un tanto distanciado de tu familia y amigos, no dejes que eso ocurra. Es momento de ser totalmente sincero con tu pareja, háblale de tus preocupaciones y tus miedos.

Horóscopo hoy Géminis 6 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, el día llega con todas sus fuerzas puestas en el amor y exige de ti ser más sincero con lo que sientes y prometes en este campo. Esta relación que estás viviendo te tiene un tanto distanciado de tu familia y amigos, no dejes que eso ocurra. Es momento de ser totalmente sincero con tu pareja, háblale de tus preocupaciones y tus miedos.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, genera ahora mismo la posibilidad de capacitarte en algo que te apasiona. No solo estarás ganando vida sino un ingreso extra. Surge la posibilidad de volver a darle vida a un proyecto que habías dejado abandonado, es hora de empezar de nuevo. Debes aceptar que el universo respira a su propio ritmo. Vive tu vida en libertad y felicidad.

Horóscopo hoy Leo 6 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, la facilidad que tienes para relacionarte con los demás hace que logres rápidamente las metas que te propones. Tu constante indiferencia para con los sentimientos de los demás te está llevando en curso de colisión con la soledad. Estás advertido. No podrás tener control absoluto sobre cada variable que debas enfrentar.

Horóscopo hoy Virgo 6 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, debes dedicar al menos veinte minutos al día para tu salud física, tu cuerpo a futuro te lo va a agradecer. Alguien de tu familia necesita ayuda, consejo, apoyo. El mejor regalo que puedes darle es tu tiempo. Debes cuidar más tu sueño para así poder llegar a estados armoniosos que te llenan de paz el espíritu.

Horóscopo hoy Libra 6 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no permitas que los arrebatos nublen tu juicio y te lleven a acciones o palabras que más tarde, aunque quieras, no podrás redimir. Tu atractivo estará de manifiesto y despertarás las miradas de todos. Haz realidad ese acercamiento tan pensado. Buen momento para hacer planes relacionado a viajes, es necesario que te tomes un descanso.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, debes dejar a un lado tus debilidades emocionales y dejar de ser tan condescendiente con personas que no lo merecen. Tendrás momentos difíciles entre tu pareja y tu familia, deberás mantener el equilibro entre ambos. Si estás iniciando una relación, define para ti mismo qué esperas, qué darás y qué recibirás a cambio.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, harás hasta lo imposible por tu independencia. No dejes que te avasallen y te pasen por encima. No agredas, te puede jugar en contra. Los miedos no serán de mucha ayuda en esta etapa. Toma coraje y plantea las situaciones a las que no podías hacer frente. Tendrás la oportunidad de pasar un momento feliz con una persona que está entrando a tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, disfrutar de encuentros con amigos y allegados, será un gran incentivo para tu salud mental. Integra nuevas personas al grupo. Recuerda que la sinceridad debe ser lo primero, no debes herir los sentimientos de las personas que te aman. Que la comunicación siempre sea la clave para enfrentar cualquier problema entre ustedes.

Horóscopo hoy Acuario 6 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tendrás éxito en apegarte a tu itinerario para la jornada, lo que te permitirá organizar más eficientemente tu jornada próxima. La desconfianza no es una buena aliada en las relaciones amorosas. Si estás triste y angustiado busca el por qué. Enfócate en buscar soluciones para el problema puntual. No te quedes en la queja.

Horóscopo hoy Piscis 6 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, las penurias económicas pasarán a un discreto segundo plano. Deberás esforzarte para quedar en buena posición en tu trabajo. Tómate un descanso, será necesario para recuperar energías después de una fuerte jornada laboral. Debes aprender a respetar las necesidades de la persona a tu lado si pretendes no tener discordias en el amor. Busca alcanzar el balance.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

