Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 7 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de febrero de 2023

Aries, te sentirás desanimado y preocupado por tu situación económica, pensaras en vender algo para poder compensar y solucionar los problemas financieros. Realizarás pagos pendientes por hacer y quizás no te alcance. Buscarás ayuda espiritual por todo lo que estás pasando. Estarás sensible y te sentirás muy solo.

Horóscopo hoy Tauro 7 de febrero de 2023

Tauro, cuídate de personas tramposas que quieran engañarte con negocios que no son buenos. Te dará curiosidad saber de alguien del pasado, recuerda que ese capítulo ya lo cerraste. Trata de ocupar tu tiempo en la planificación de un nuevo proyecto. Disfruta este día con tus seres queridos y dale ánimos a quien lo necesita.

Horóscopo hoy Géminis 7 de febrero de 2023

Géminis, veras otras formas de trabajo para obtener dinero y cumplir con tus necesidades. Nuevas ideas nacerán de tu mente para poder ganar dinero, un negocio independiente es una buena idea, pero pronto encontrarás un trabajo más estable. Planificarás un viaje, pero éste deberá esperar. Sé paciente y constante.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de febrero de 2023

Cáncer, debes trabajar más por tu estabilidad laboral. Haz las cosas bien. No te enfoques en esa idea y piensa que puedes conocer a alguien cuyo sentimiento sea reciproco. Sufrirás de dolores en las piernas, haz ejercicios suaves de bajo impacto hasta que mejores. Ayudarás a una persona en un problema de salud.

Horóscopo hoy Leo 7 de febrero de 2023

Leo, tendrás muchos sueños extraños que no podrás descifrarlos fácilmente. Lo que estás haciendo no es suficiente y deberás ampliar más tu mente y proponerte nuevas alternativas. Estarás con dolor de rodillas, cuida tu peso y tu alimentación. En lo sentimental tienes miedo de enamorarte de alguien que no te corresponda.

Horóscopo hoy Virgo 7 de febrero de 2023

Virgo, en estos instantes es importante mantenerte lucido y racional para que puedas pensar en alternativas que te ayuden a salir adelante y victorioso. Ten fe en lo que haces. No te cierres las puertas al amor. Te rodeas de personas muy trabajadoras que te inyectan energía. Trata de controlar y reducir los gastos.

Horóscopo hoy Libra 7 de febrero de 2023

Libra, todo esto solo será solo un recuerdo ya verás que las cosas poco a poco se solucionarán. Fuerza. Nuevas sorpresas para ti te alegrarán en medio de las dificultades que estás teniendo. Se te acerca una persona en búsqueda de un romance. Fortalece más tu Fe y cree que todo esto pasara pronto. Se firme en tus decisiones.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de febrero de 2023

Escorpio, emprenderás un negocio, será pequeño, pero es el inicio de cosas buenas. No sufras tanto por lo ya vivido, deja el pasado atrás y busca tu futuro. Repite frases positivas y decretos como YO SI PUEDO, te ayudarán mucho. Has de tu casa tu templo, la felicidad y la tranquilidad que buscas. Ten fe en lo que vas hacer y ponle ganas.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de febrero de 2023

Sagitario, de esas experiencias toma lo positivo que es el aprendizaje. Siempre saldrá el sol para ti, solo debes ser fuerte y esperar con Fe que las cosas se ordenen a tu alrededor. Ese tiempo está cerca. Prepárate se vienen gastos por emergencia de salud. Estarás pendiente de la compra de una ropa, toma tus precauciones y cuídate.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de febrero de 2023

Capricornio, aléjate de un sitio con muchas personas, no es seguro para ti. Es probable que te quedes sin empleo, debes buscar que hacer y no quedarte en la nada. Mantén la calma así la situación sea difícil. Cuídate de las personas que hablan mal de los demás, no pierdas tu tiempo en ellos. No cometas los mismos errores del pasado.

Horóscopo hoy Acuario 7 de febrero de 2023

Acuario, mantén la calma en cualquier situación. Vivirás un momento religioso que te llenara el corazón de Fe y esperanza, veras los cambios en tu día a día para bien. Tendrás muchos obstáculos, pero los vencerás y lograras un nuevo empleo. No te desanimes saldrás adelante. Recibes por fin una buena noticia.

Horóscopo hoy Piscis 7 de febrero de 2023

Piscis, busca el equilibrio en tu entorno, participa más en las cosas de la casa junto con los que te rodean. Te deben un dinero y estarás viendo ese tema para poder solucionar tu situación actual. No es el momento para discusiones. Abre tu corazón para las nuevas oportunidades. Se acaba un periodo de vacío y soledad.

