Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 7 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, recuerda ser cauteloso esta semana con los gastos. Será un día de trámites de documentos. Deberás luchar por aquello que te propusiste lograr, has estado mucho tiempo estático. Una nueva oportunidad laboral llegará en el mejor momento. En caso de que tengas un auto, revisa muy bien los detalles técnicos antes de salir.

Horóscopo hoy Tauro 7 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tendrás algunas variaciones y fluctuaciones económicas. Deberás plantearte nuevas estrategias para lograr el equilibrio que necesitas en temas económicos. Es hora de renacer y de iniciar nuevos proyectos, empieza con entusiasmo y dedicación. Noticias positivas después de una larga espera. Un asunto de papeles se resuelve a tu favor después de tiempo.

Horóscopo hoy Géminis 7 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, los logros suelen tomarse su tiempo, debes tener más paciencia. Con todo lo que has aprendido ahora sabrás como hacer las cosas, la mejor decisión es la que se toma con serenidad. Te sentirás muy atraídos por una persona en particular, pero deberás tener cuidado de no dejarte llevar por la pasión sin analizar a profundidad tus sentimientos.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, a pesar de la situación inestable te irá muy bien económicamente. Debes enfocarte en tu norte sin mirar atrás ni a los lados. No es el momento de rendirte, sigue siempre hacia adelante. Conocerás a una persona que hará ver la vida de otra forma, de hecho, volverás a creer en el amor. Deberás mantener una actitud prudente en tus relaciones amorosas.

Horóscopo hoy Leo 7 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, hoy recibirás noticias positivas relacionadas con una promoción, un ascenso o un nuevo proyecto en el que te gustaría participar. Sientes que necesitas más comprensión de la gente que te rodea, te esfuerzas por el bienestar de los demás y sientes que es en vano. Recibirás el elogio de un jefe o colega por el excelente trabajo que has realizado.

Horóscopo hoy Virgo 7 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, aprovecha el tiempo al máximo. Podrás pagar una deuda que te quitaba el sueño, todo se ordenará. Sientes que estás en un precipicio que no encuentras salida que no sabes a dónde ir, pero tranquilo, siempre hay una mano que se extiende y te sujeta fuerte. Eres una persona muy generosa, el cielo te premiará por eso.

Horóscopo hoy Libra 7 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, saldrás de una situación difícil con la ayuda de un familiar y te pondrás al día con algunos pendientes. Pensarás en la posibilidad de estudiar una carrera corta que te permita trabajo de inmediato. Si estás en una relación, hoy podrías sentir la necesidad de pasar tiempo en solitario y reflexionar sobre el futuro de tu relación.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, suelta esas ataduras que no te dejan avanzar, aléjate ya de esa persona que te perturba y no te deja brillar. Si te sientes sin salida busca ayuda. No pretendas que todos vayan a tu mismo ritmo debes entender que cada quien tiene una forma de hacer las cosas. Recuerda de no te meterte en donde no te llaman.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, hoy conocerás a alguien que te llame la atención, pero recuerda que es importante conocer a la persona antes de involucrarte demasiado. Tu eres fuerte y disciplinado eso te ayudara y obtendrás buenos resultados. Una idea que llega a ti deberás analizarla bien antes de ejecutarla. Estarás muy sensible. Hoy, tu mente estará especialmente clara y lúcida.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, presta atención a tu alimentación y has ejercicio de manera regular para mantener tu cuerpo en buen estado. Una frase de fe calmara corazones y más si viene de tu persona, calma y serenidad. No decaigas levántate con más fuerza. Necesitarás tener el control de la situación comienza por escuchar antes de sacar conclusiones.

Horóscopo hoy Acuario 7 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, aparecerá una oportunidad de trabajo y te dará tranquilidad. Aprovecha esta oportunidad para resolver cualquier problema o dilema que hayas estado considerando. Todo se te juntará, deberás ser paciente. Te sentirás un poco desorientado ante una decisión importante. Tranquilo hay buenas noticias y probabilidades de que todo salga bien.

Horóscopo hoy Piscis 7 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, pensarás en hacer algunos cambios en casa para sentirte mejor y para que tu familia esté a gusto. No te deprimas por cualquier cosa, debes ser más fuerte ante las pruebas que te pone la vida. Te encontrarás en una fase de estabilidad y seguridad. Mantén en equilibrio mente, cuerpo y espíritu, suelta todo el estrés acumulado, libera las tensiones, déjalas ir.

