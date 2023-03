Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 7 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, no confíes en quien venga adulando tu ser. Haz uso de tus instintos para dar cabida a quien realmente se lo merezca. Pon límite a las interferencias de terceros. Usa tu sentido del humor cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar. Debes dejar de ceder tanto a los demás, no puedes estar complaciendo a todos sin ser feliz.

Horóscopo hoy Tauro 7 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, determinaciones importantes deberás tomar durante la jornada de hoy que pueden llegar a tener un gran impacto en tu vida. Te arriesgarás a salir de tu rutina acostumbrada y te verás a ti mismo como un seductor nato. Aprovecha la jornada. Concreta una cita con esa persona que quiere verte, Esto traerá mucha alegría a tu vida.

Horóscopo hoy Géminis 7 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, la confianza en uno mismo es un bien muy preciado. Irás regularizando las situaciones que antes escapaban a tus posibilidades. No esperes que el otro dé el brazo a torcer. Si estás peleado con quien amas, anímate a dar el primer paso. Ármate de valor. Pon tus límites en el trabajo, es posible que si no lo haces van a querer abusar de tu confianza.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, tu gran espíritu competitivo hará de tu vida un desafío. No lleves todas las situaciones a extremos. Busca un equilibrio gratificante. Tu familia y amigos intentarán oponerse a una decisión que estás tomando, tu solo recuerda que tu felicidad va antes que la de los demás. Tendrás una gran oportunidad a nivel laboral, no debes pasarla por alto.

Horóscopo hoy Leo 7 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, haz oídos sordos a esas opiniones o comentarios que te están induciendo a error a diario. Invierte esos ingresos extra en algo que te genere ganancias a mediano plazo, serán muy útiles en los momentos difíciles. Buen momento para generar nuevas relaciones y enriquecer tus contactos sociales. Te sentirás aceptado y querido en tu nuevo grupo.

Horóscopo hoy Virgo 7 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, prepárate, porque mañana en el trabajo te exigirán mucho. Si puedes avanzar hoy alguna tarea, hazlo, porque te puede faltar tiempo. Un recuentro con tus seres queridos te alegrará el día. Puede que exista alguien que quiera acompañarte. En el aspecto amoroso el romanticismo va a predominar el día de hoy. Haz que sea recíproco.

Horóscopo hoy Libra 7 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, si tu corazón está libre, no tengas miedo en dejar que esa persona entre a tu vida para hacerte feliz. Te llegará un dinero inesperado, pero utilízalo de forma inteligente y multiplícalo en un negocio seguro. No te arriesgues demasiado. La constancia será la clave para lograr aquello por lo cual has estado luchando.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, el día de hoy estará lleno de buenas noticias en el ámbito económico, no pierdas la fe. Tienes la habilidad de presentir cuando una persona no la está pasando bien, utiliza esos dones que el universo te ha regalado para apoyar a una persona. Estás atravesando un buen momento con tu pareja, no dejes que las inseguridades lo echen todo a perder.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, siempre tendrás la oportunidad de aprender de todos aquellos que han vivido una experiencia similar. Pero ojo, toma solo lo positivo. Aunque siempre te llevas bien con la gente, podrías tener un enfrentamiento con un amigo o conocido. Te irritarás fácilmente, mantén la calma. Hay una situación en particular que te ha mantenido estancado.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, los ingresos extra serán los protagonistas el día de hoy. En este momento no estás logrando la estabilidad y el equilibrio que tanto has deseado, es hora de tener una seria conversación con tu pareja para mejorar la relación. No dejes te dejes llevar por tus impulsos y piensa antes de actuar, puedes lastimar a quien te rodea.

Horóscopo hoy Acuario 7 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, una pausa en tus actividades ayudará a que evalúes el lugar donde te encuentras. No tomes decisiones tajantes, puede que te arrepientas luego. El día de hoy resultará casi imposible congeniar con tu media naranja. Procura evitar tratar temas delicados. Lograrás cambiar esa tristeza que te agobiaba en felicidad plena.

Horóscopo hoy Piscis 7 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, terminarás la jornada completamente exhausta. Deberás aprender que no puedes estar en todos lados al mismo tiempo. No es en la depresión de tu soledad que encontrarás el amor. Intenta levantar el ánimo y salir con amigos a despejarte. No es posible volver el tiempo atrás, con esto, no hablo de resignación sino de aprender de ello.

