Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 8 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, tienes todas las herramientas para alcanzar el éxito, solo debes de organizarte mejor y luchar sin cansarte. El estado de ánimo es muy importante, anímate y batalla por lo que quieres alcanzar. Eres una persona trabajadora y emprendedora, pero a veces sientes que estás perdiendo fuerzas. Alguien te abraza fuertemente.

Horóscopo hoy Tauro 8 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, llegará un dinero que estabas esperando, adminístralo bien para que puedas salir de algunos pendientes. Habrá cambios en tu rutina de vida que no podrás hacer hasta que te encuentres más equilibrado emocionalmente. Renueva tus ideas y proponte nuevas metas. Tendrás problemas para trasladarte, habrá mucha gente.

Horóscopo hoy Géminis 8 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, se abrirá un nuevo camino en lo laboral. Has las cosas con calma y no te desesperes. Analiza las opciones y toma la decisión adecuada. Harás cambios en la casa, hasta reforzar la seguridad de la misma. La salud de tu familia te preocupa y estas tomando todas las precauciones para sentirte seguro y que no les ocurra nada.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, cuidado en discutir sin antes haber escuchado a la otra persona. Agradece y aprende a valorar a las personas que se sacrifican por ti, brindándote su tiempo para apoyarte, se empático y todo te saldrá bien. Te sentirás inspirado y fortalecido con la compañía de alguien. Modera tu carácter y no lastimes a nadie.

Horóscopo hoy Leo 8 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, algunos inconvenientes en tu trabajo te pondrán nervioso, pero tranquilo todo se arreglará en el transcurso del día. Como eres ordenado con el dinero, podrás comprarte aquello que estabas esperando adquirir hace mucho tiempo. Tu compañero de vida espera por ti, abre tu corazón para recibirlo y ser feliz.

Horóscopo hoy Virgo 8 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, puede ser que busques independencia económica y a veces no ves claro cuál es el futuro, pero confía en ti. Tus emociones te pueden jugar una mala pasada, no te dejes llevar por alguien que quiere imponerse de manera incorrecta. Que no te importe alejarte de esa persona y no te sientas culpable. Deja fluir las cosas.

Horóscopo hoy Libra 8 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te llamarán para un trabajo nuevo, estarás listo para esa entrevista, todo saldrá muy bien. Una nueva luz se enciente para ti, solo debes tener paciencia y no perder la fe. La familia necesita de tus atenciones, no los descuides. Una persona especial para ti te buscará para llamar tu atención, es momento para tu felicidad.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, evolución y crecimiento en el aspecto profesional, es tiempo de prepararse. Hecho curioso con un mensaje que te distraerá por un momento. Tendrás una lucha, pero saldrás adelante si pones de tu parte y estás dispuesto a conciliar. Un viaje por negocio o dinero está retrasado. Momentos emotivos con alguien especial.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, no será rápido, pero de a poco conseguirás tener sensación de bienestar. Eso será algo que te traerá paz. Mira a tu alrededor y empieza un proceso de perdón, primero a los demás si es que alguna persona te ofendió y después a ti misma. Hoy será fácil mejorar tu calidad de vida o pasarlo bien con lo que tienes.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, rodéate de personas que como tu quieran salir a delante. Estudia algo relacionado con tu trabajo. No hagas caso si algunas personas te critican o te atacan con palabras o gestos desagradables de tu persona. No pierdas tu energía en personas que no tienen nada bueno que hacer ni aportar. Alguien necesitará tu atención.

Horóscopo hoy Acuario 8 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, ordenas unos papeles importantes en casa, surgirán ideas de negocio o trabajo. Alguien del pasado te buscará para pedirte concejos o favores. Ofrecerás tu ayuda incondicional a quien necesite, trata de hacerlo sin que te cause complicaciones. Realiza ejercicios en casa, te ayudara a descansar mejor. Cuida tu salud.

Horóscopo hoy Piscis 8 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, se presentará ante ti un nuevo negocio, cuidado en hacer alianzas con personas que no conozcas. Estarás celebrando anticipadamente el éxito. Recuerda que todo dependerá de ti. No corras, ve con cautela, lento pero seguro. Te preparas para una celebración familiar, la unión y el amor es el regalo más hermoso.

