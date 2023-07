Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 9 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, no descartes un golpe de suerte, algo que se soluciona o se da de forma sorpresiva, pero también muy positiva; estate atento. Socialmente, mejor ser selectivo. Controla tu estado de ansiedad y trata de no perjudicar la relación de trabajo. Todo puede complicarse por palabras fuera de lugar. Grandes cosas se avecinan.

Horóscopo hoy Tauro 9 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tu entorno difícil será el vincular; tómalo en cuenta con tu pareja, socios, colaboradores, interacción con personas con quienes compartís un interés o fin. Las cosas son más sencillas de lo que crees. Un pequeño problema de trabajo no debería empañar todo tu tema laboral. Te será difícil lidiar contigo mismo y con los demás también.

Horóscopo hoy Géminis 9 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, Sé algo prudente con tus finanzas. No es día para compartir intereses con terceros, sino ocuparte vos y manejar por ti mismo cualquier asunto que las involucre. Aunque las noticias no sean las más favorables en tu tema, decidí mañana sobre el asunto que te preocupa ahora. Indecisiones en la parte emocional que van y que vienen.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, puede costarte bastante hoy ser aplomado, racional y mantener un estado de ánimo positivo. De lo contrario, puede que te boicotees vos mismo. Atento. En este período, un buen desempeño presagia el apoyo de personas valiosas de tu entorno que te ayudarán mucho. Ponle buena onda a un ambiente cargado de tensiones y de negatividad.

Horóscopo hoy Leo 9 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, Aun poniendo empeño, no tendrás buen rendimiento laboral ni en tus actividades habituales. No es malo; avanzarás, pero con alguna limitación o frenos. Planifica estrategias que te serán oportunas en este momento para seguir un sendero marcado por tu destino. Puedes lograr mucho positivo hoy, pero simplemente medí bien tus fuerzas para ello.

Horóscopo hoy Virgo 9 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, es un día en el que necesitas disfrutar de la cercanía y del buen ambiente con tus seres queridos. Mejoras una situación personal que te tenía tenso. Cierra un ciclo e inicias otro en lo laboral. Salud, viajes, actividades, son aspectos difíciles hoy. En cambio, la familia, los afectos, tus opciones financieras, serán muy positivos.

Horóscopo hoy Libra 9 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, lo mejor es que continúes con lo que tienes, dando buen rendimiento y conservando el optimismo. En el trabajo tendrás buena relación con tus compañeros. Se vienen días de mucho trabajo y estarás un poco cansado. Agradece por lo que tienes, así sea poco. Es un día para solucionar asuntos sentimentales del pasado con cariño y generosidad.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, lo que hagas hoy con participación tanto de personas de tu entorno social y público como vincular te saldrá muy bien. Inarmonía interior y anímica. Has lo que tu corazón desee. Deja que fluya. Descubres una infidelidad, cuidado contrólate y toma la mejor decisión. Nuevamente, la pasión llega a ti. Intenta moderar tus gastos, organizarte, prever.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, las finanzas te darán margen, pero puedes caer en errores. Tu salud estará desestabilizada. Como consecuencia, habrá trastornos digestivos debido a los nervios y malos hábitos. Tu vida afectiva te brindará grandes satisfacciones y te compensará de los disgustos personales que se generen. No te cierres a las nuevas oportunidades afectivas.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, si necesitas dinero, busca el tiempo ideal para solicitar un préstamo adecuado a tu presupuesto. Evita dar el paso apresurado. Te das cuenta de que el amor que has dado por mucho tiempo no es correspondido. Excelente para encontrarte bien afectivamente. No desperdicies la oportunidad de disfrutar una velada llena de alegría y romanticismo.

Horóscopo hoy Acuario 9 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, si tus finanzas se ven comprometidas, opta por hacer un plan en tu presupuesto diario. Quizás sea lo más conveniente. Una mujer se acerca a ti para ofrecerte su amistad. Separación amorosa por una causa económica. Todo lo negativo pasará pronto, no te desanimes. El entendimiento será mutuo y perfecto, nada se interpondrá en tu camino.

Horóscopo hoy Piscis 9 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no te dejes llevar por impulsos de ser obstinado en tu economía. Vendrá un tiempo difícil a nivel económico, deberás estar preparado. Nuevas estrategias para lograr solvencia económica. No rechaces la ayuda a un amigo, sé agradecido. Se te ocurrirán buenas ideas para compartir en pareja, solo tendrás que ver cómo la convences para llevarla a la práctica.

