Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino, revisando el Horóscopo de hoy, domingo 11 de diciembre del 2022, según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de diciembre de 2022

Aries, cuando te sientas derrotado, sin ganas de levantarte, piensa que todo pasa por algo y que ahora eres más fuerte que antes. Vencerás obstáculos y dificultades gracias a tu tenacidad y constancia. Encuentras a una persona que tenías tiempo que no veías y le planteas un posible negocio. Alguien está hablando a tus espaldas y te enteras, aléjate y supéralo.

Horóscopo hoy Tauro 11 de diciembre de 2022

Tauro, no confíes en personas que acabas de conocer, puede que seas víctima de estafa o engaño. Te quitas un enemigo poderoso de encima. Una visita al banco será satisfactoria para ti. Hablarás con un familiar allegado a ti, con quien resolverás un problema de tipo legal. Una persona especial se unirá más a ti, el amor florecerá nuevamente en tu corazón.

Horóscopo hoy Géminis 11 de diciembre de 2022

Géminis, buscarás nuevas opciones de trabajo, la estrella está contigo y esta te favorece. Personas inesperadas llegan para alegrar tu vida, el agradecimiento será la clave para que todo perdure. Cuidado con los comentarios de terceros que solo buscan crear chismes y enredos, aléjate antes que sea tarde. Una sorpresa inesperada de alguien especial.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de diciembre de 2022

Cáncer, la vida se te hace difícil cada día, pero si luchas incansablemente por lo que deseas, lograrás muchas cosas en tu vida. Debes luchar para conseguir aquello que deseas, aunque lo veas difícil. Cuidado por donde transitas, caídas o tropiezos estarán presentes este día. Amistades del pasado te buscan para reunirse y compartir un rato ameno, siempre será bueno relajarse.

Horóscopo hoy Leo 11 de diciembre de 2022

Leo, estás dispuesto a todo por hacer valer tus derechos, en el trabajo y en tu vecindario. Asumirás un riesgo que valdrá la pena, logrando así lo que anhelas con el corazón. Una decisión te cambiará drásticamente la vida. Alguien te da total apoyo, te sentirás tranquilo. Vivirás una experiencia religiosa que te dará paz y ganas de seguir adelante.

Horóscopo hoy Virgo 11 de diciembre de 2022

Virgo, será un buen día para hacer deporte, ejercitarte, hará que canalices tu energía y te sientas mejor. Entrégate al amor verdadero, disfruta de esta nueva etapa. Tendrás un poco de cansancio y agotamiento mental, date un tiempo para descansar. Un familiar te está esperando para que juntos hagan un gran proyecto, es hora de decidir.

Horóscopo hoy Libra 11 de diciembre de 2022

Libra, por momentos te sientes solo, debes animarte nuevamente y empezar de nuevo, nunca es tarde para comenzar. Deseas compartir más con tus amigos, te hará bien. Comienzas a ver el fruto de tantos esfuerzos, valió la pena. Tendrás tiempo esta noche para relajarte un poco, será buena idea ir al mar. Realizas exámenes médicos.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de diciembre de 2022

Escorpio, cuidado con traiciones de personas que un día ayudaste, que no te sorprendan. No dejes que nadie se meta en tu vida íntima. Un joven reclama tu cariño. El tiempo decidirá qué es lo mejor para ti, el trabajo es difícil y las oportunidades se están agotando, no pierdas las fuerzas y sigue buscando. Querrás pasar más tiempo con los que amas.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de diciembre de 2022

Sagitario, las oportunidades comienzan a florecer para ti, aprovecha cada una de ellas, vienen buenos tiempos en lo económico. Te contactarás con alguien de empresa importante para ver la posibilidad de trabajar allí. Los próximos días tendrás noticias positivas en lo que respecta al dinero. El amor es una prioridad, no dejes pasar el hecho de poder ser feliz.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de diciembre de 2022

Capricornio, buen día para lograr un objetivo. Estás muy positivo y eso te favorecerá todo el día. Tu prioridad ahora es lo laboral, saca adelante todos tus proyectos. Te alejarás de personas que consideras tóxicas. Hecho curioso con una mascota o un animal doméstico. Te regalan algo que no esperas, esa persona tiene un sentimiento especial por ti.

Horóscopo hoy Acuario 11 de diciembre de 2022

Acuario, hoy es un día muy especial para ti, las energías se han unido para darte una gran sorpresa, espera con calma. Un triunfo, una victoria o alcanzar un objetivo aumentará tu autoestima. Visitas a una persona que te resuelve un problema. Controla tu mal carácter porque lo bueno podría irse de tu lado. Debes hacer limpieza en casa, renuévate.

Horóscopo hoy Piscis 11 de diciembre de 2022

Piscis, deberás mostrar más interés en tu pareja. Hoy será un día diferente, estarás un poco ansioso, alguien que no puedes sacar de tu mente te preocupará. Cuidado con alguien que quiere subestimarte, deberás demostrar tu fuerza y valentía. Hecho curioso con llaves, deberás estar pendiente de tus cosas. Una llamada te alegrará el día.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

