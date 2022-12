Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 12 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de diciembre de 2022

Aries, podrás lucirte en tu trabajo, serás bien visto por tus jefes. Demuestras de lo que eres capaz de hacer cuando te lo propones, ahora es tu momento. Hay tantas cosas que te aturden y que no encuentras respuestas, haz una oración para sentir paz y encontrarás la salida, ten fe. Alguien te pedirá una ayuda, no se la niegues.

Horóscopo hoy Tauro 12 de diciembre de 2022

Tauro, lucha por lo que es tuyo, te has ganado con esfuerzo lo que tienes. No escuches chismes, no te metas donde no te llaman. Tu familia necesita de tu apoyo. Tienes pensado viajar, planéalo bien. Hay momentos en que quieres estar solo, conversa con tu pareja. No permitas engaños en tu relación, si eres sincero exige lo mismo.

Horóscopo hoy Géminis 12 de diciembre de 2022

Géminis, presentarás tu currículum a una empresa, recibirás buenas noticias. Lucha por lo que deseas y no te detengas. ser cuidadoso con quien dejas la llave de tu casa. Debes tener cuidado con quien haces negocio. Tendrás un encuentro en el ámbito social importante. Alguien te tiende la mano para ayudarte, todo saldrá como lo esperabas.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de diciembre de 2022

Cáncer, pedirás un préstamo y te lo aprueban, dale un buen uso. Pronto harás un viaje, cuando lo hagas ten mucho cuidado con tus maletas. Eres astuto en los negocios, sácale provecho a eso. Vigila la casa de noche, puede que traten de robarte, mantente en alerta. No dejes las cosas importantes a un lado, dale prioridad.

Horóscopo hoy Leo 12 de diciembre de 2022

Leo, en la parte laboral una persona te ayudará a ingresar a un trabajo nuevo. Con el dinero debes ser cauteloso, cuídate de robos. Estás creciendo de a pocos, tus ingresos aumentarán, también recuerda que debes ahorrar. No permitas que nadie se meta en tu relación, dos son parejas, lo demás es multitud.

Horóscopo hoy Virgo 12 de diciembre de 2022

Virgo, en la parte económica gasta un dinero en un tratamiento médico. En esta nueva etapa, se comenzarán abrir puertas a nivel profesional. Viaje de negocios que planificas se cumplirá. El dolor que sientes hoy, será pasajero, será necesario ir al médico. Debes dormir las horas necesarias. Hecho curioso con una persona mayor en la calle.

Horóscopo hoy Libra 12 de diciembre de 2022

Libra, acepta desde ahora las invitaciones sociales que te permitan conocer más personas. Así las posibilidades de cambios positivos se aproximarán más. Mejora el ambiente familiar buscando siempre la unión familia. Fortaleciendo siempre la comunicación abierta y sincera con tu entorno. Alegrías familiares.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de diciembre de 2022

Escorpio, hoy más que nunca tendrás seguridad en ti mismo y ganas de lograr tus sueños, aprovecha esta maravillosa energía. En casa hablarán sobre las responsabilidades de cada una de las personas que conviven allí. Llamada de alguien muy querido que alegrará a la familia entera. Pierdes el miedo en algo que haces. Encuentra unos documentos importantes.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de diciembre de 2022

Sagitario, estás en búsqueda de una motivación para seguir adelante en lo que te has propuesto. Debes tener tranquilidad a la hora de administrar tus recursos. Cuidado con quistes o tumoraciones, cuide su salud. En la parte de la salud, cuidado con problema con las piernas. Te envolverás en algo místico. Malestar de espalda

Horóscopo hoy Capricornio 12 de diciembre de 2022

Capricornio, la disciplina es muy importante para lograr eso que quieres. Hablarás de un trabajo nuevo. Pronto recuperarás tus fuerzas y vitalidad. Estarás analizando un cambio. Puedan surgir aventuras o romances con algún amigo. Algo que estabas esperando llega con sorpresa y algo más que no esperabas. Alegrías y triunfos inesperados.

Horóscopo hoy Acuario 12 de diciembre de 2022

Acuario, sentirás que estás siendo puesto a prueba por alguien de tu trabajo, eso te incomodará un poco, pero tómalo como parte de tu aprendizaje y exígete a ti mismo hacer las cosas bien. Sentirás que debes decidir en dónde estar, verás la posibilidad de mudarte, date tu tiempo para pensarlo bien. Disfrutarás del retorno de viejas amistades.

Horóscopo hoy Piscis 12 de diciembre de 2022

Piscis, sientes que alguien de tu entorno no confía en ti. Decisiones que debes tomar por exigencia de tu pareja. Estarás socializando a través de las redes sociales. Considera cuidadosamente cada detalle antes de lanzarte a un nuevo plan. Exceso de actividad, tu día será estresante. Descuidos en tu casa que debes atender.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

