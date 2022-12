Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 19 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de diciembre de 2022

Aries, será una semana difícil en el ámbito financiero, vigila cada movimiento para evitar pérdidas innecesarias, no te dejes llevar por la desesperación del momento. Resuelves un problema que te preocupa. Ahorra. Las dietas sin orientación médica traen efectos negativos a tu organismo, come sano. Firma de documentos que traen cosas buenas.

Horóscopo hoy Tauro 19 de diciembre de 2022

Tauro, te aventuras hacia territorios desconocidos en lo que se refiere a negocios, asegúrate de estar bien preparado. Lo mejor será crecer en lo que se conoce. Maneja la calma, tu fuerza mental debe estar por encima de cualquier malestar, aléjate de accidentes que te puedan lastimar momentáneamente.

Horóscopo hoy Géminis 19 de diciembre de 2022

Géminis, la voluntad será lo más importante de mantener, no dejar que la negatividad se apodere y tampoco quedarte de brazos cruzados. Ten cuidado al discutir con tu pareja, puedes dañar o herir sus sentimientos y la relación podría verse afectada. Crecimiento laboral y profesional. Dinero que llega a tus manos, adminístralo con responsabilidad.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de diciembre de 2022

Cáncer, conecta con tu poder de liderazgo, sabes cómo hacer lo que es necesario para mejorar, no dejes que gane la duda. Tu deseada evolución laboral podría hacerse realidad, pero debes estar muy atento en el trabajo y esforzarte en ser el mejor para alcanzar la excelencia. Cuídate en la alimentación y a los cambios de temperatura.

Horóscopo hoy Leo 19 de diciembre de 2022

Leo, éxitos en un proyecto que te ha costado demasiado terminar. Recibes dinero por trabajo extra y te motiva a seguir haciéndolo. Debes creer en ti mismo y en tus capacidades. Llegarán buenas noticias que sin duda tendrás que celebrar, serán deseadas, pero no las esperabas tan pronto. No te enredes en aventuras con persona comprometida.

Horóscopo hoy Virgo 19 de diciembre de 2022

Virgo, resguarda tu lado más débil, no te permitas mostrar la costura para darles la oportunidad a otros de lastimarte. Sácale provecho al tiempo y no lo pierdas en cosas que no valen la pena. Una persona del pasado se te acerca y se despierta el sentimiento. Muchas emociones te llenarán de alegría, conecta con todo el bienestar que te rodea.

Horóscopo hoy Libra 19 de diciembre de 2022

Libra, un éxito importante está en puerta y vendrá luego de ser paciente y entender que algunas cosas llevan más tiempo del que deseas. Nuevas sociedades que prometen ser prosperas. Desearás hacer un importante camb.io Debes expresar tus sentimientos, di lo que piensas en su momento. Pondrás límites a lo que no te gusta.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de diciembre de 2022

Escorpio, mucha energía te rodea y te sentirás en perfecto estado, estás en un momento de gran fertilidad, cuídate de eso o aprovéchalo. Estarás muy involucrado en un proyecto que te interesa. El poder de la palabra, la seducción y la persuasión serán positivo para un mayor acercamiento con las cosas que deseas lograr.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de diciembre de 2022

Sagitario, evita gastos desesperados, aún no llegan los frutos en efectivo, pero tranquilízate, que pronto será el momento. No regales el dinero, ahorra para los tiempos difíciles. Días muy positivos para concretar compromisos. Limítate solo a los gastos necesarios. Posibilidad de dejar en cinta a tu pareja, cuidado también con los encuentros ocasionales.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de diciembre de 2022

Capricornio, toma en tus manos el liderazgo que te caracteriza y dirige tus pasos en el camino correcto directo a tus objetivos. En la noche te envuelves en algo místico. En la salud deberás preocuparte por tu bienestar. Tratamiento médico por cumplir, no te descuides. Concluyes un proyecto. Se dispersa la oscuridad y se aclara el panorama. Días favorables para el amor.

Horóscopo hoy Acuario 19 de diciembre de 2022

Acuario, se abren las puertas hacia el éxito. Proyecto prometedor al que todavía le hace falta darle forma. Evita la inseguridad y los celos. No dejes que jueguen contigo. Debes aplacar las dudas que te rondan y encontrar el equilibrio para atraer la calma. Tus finanzas deben estar controladas, para no permitir gastos que desestabilicen tu equilibrio.

Horóscopo hoy Piscis 19 de diciembre de 2022

Piscis, firmeza y tenacidad en la acción. No descuides a tu pareja, busca la comunicación. Evita peleas podrías salir perdiendo. Ganancias y prosperidad. No te lamentes por lo que no fue, construye lo que será y que de verdad requieres. La voluntad debe estar fortalecida, guiándote cada vez más cerca de lograr tus objetivos.

