Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 19 de noviembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de noviembre de 2022

Aries, debes darle a cada cosa la atención que merece, no debes descuidar ningún ámbito de tu vida. Sabes ser más cauteloso con lo que piensas y lo que dices, puedes lastimar a las personas que más quieres si no tienes las palabras precisas. Los demás darán buena respuesta a sus ideas, confía en ti mismo.

Horóscopo hoy Tauro 19 de noviembre de 2022

Tauro, se presenta una oportunidad relacionada a un negocio familiar. Tendrás que cambiar tu ritmo de trabajo para no caer en la monotonía, será lo mejor para ti. Buscarás la armonía con tu pareja o la persona que te agrada, deja las peleas. Molestias en las piernas, trata de descansar. Éxitos en base a sacrificios.

Horóscopo hoy Géminis 19 de noviembre de 2022

Géminis, las opiniones encontradas en el trabajo hacen que haya un conflicto que te involucre. Te sentirás realmente complacido cuando veas cómo la persona que amas sabe comprender tus problemas y puede apoyarte. Pon en una balanza las cosas que quieres realizar en corto tiempo y quédate con lo que te da seguridad. Te comprometes en un proyecto nuevo.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de noviembre de 2022

Cáncer, el dinero puede estar, pero aun así no es lo que necesitas. Palabra clave la Creatividad. Alguien piensa que no le valoras. Deberás mantenerte al margen de una situación familiar por más que te pueda afectar. Vendrá una noticia sumamente positiva para ti y tu progreso profesional. Tienes un evento negativo relacionado con la compra y venta de un bien.

Horóscopo hoy Leo 19 de noviembre de 2022

Leo, tendrás hoy todas las ganas de comerte el mundo, aprovecha la energía positiva que hoy te acompaña. Te recomiendo que busques cosas nuevas y que generes cambios importantes de vida. No te preocupes tanto por todo y por todos. Tus aportes intelectuales son importantes en tu trabajo, no te cohíbas a la hora de opinar sobre cualquier tema.

Horóscopo hoy Virgo 19 de noviembre de 2022

Virgo, la Rueda de la Fortuna está de tu lado. Una amistad te dará una sorpresa. Podrás demostrar todo tu potencial en una reunión que eres invitado. Sentirás alegría. Problema con una computadora que deberás resolver para poder seguir trabajando desde casa. Levantarás tu voz para hacer valer tus derechos, siempre cuidando lo que digas.

Horóscopo hoy Libra 19 de noviembre de 2022

Libra, tu cuerpo te está pidiendo un descanso, es momento de hacer una merecida pausa. Compartirás momentos de felicidad con la persona que amas en un evento. Una persona muy especial para ti te da la dosis de energías que necesitabas para continuar tu día. Tendrás que tomar una decisión en cuanto a la elección de amigos correctos.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de noviembre de 2022

Escorpio, no te decaigas por no estar donde tenías planificado, mantente enfocado en tus objetivos. Tienes en mente muchos sueños, visualiza que se hacen realidad y pide con mucha fe. Permítete ser feliz con la persona que ha llegado a tu vida, no cierres las puertas de tu corazón por malas experiencias del pasado.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de noviembre de 2022

Sagitario, todo marchará bien según como te has programado, empieza a disfrutar de las buenas cosas que la vida tiene planeado para ti. Buscas una amistad del pasado para conversar sobre tus sentimientos, te dará una orientación. Vendrá un día de confusión amorosa donde sentirás desequilibrio emocional. Debes tener la fortaleza para afrontarlo.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de noviembre de 2022

Capricornio, no dejes te dejes llevar por tus impulsos y piensa antes de actuar, puedes lastimar a quien te rodea. Sentirás la necesidad de ser mucho más cercano a tus seres queridos, préstale atención a ese instinto. Hay una situación en tu hogar que requiere de tu atención. Deberás ser perseverante. Mejora la postura al sentarte.

Horóscopo hoy Acuario 19 de noviembre de 2022

Acuario, el proyecto que tienes en mente tiene todas las características que hará que llegues al éxito, no tengas miedo en avanzar. Dedica el tiempo a actualizarte para así tener un mayor crecimiento laboral. Tendrás recompensas a futuro. Tendrás momentos difíciles entre tu pareja y tu familia, deberás mantener el equilibro entre ambos.

Horóscopo hoy Piscis 19 de noviembre de 2022

Piscis, no es el momento de pensar en una relación a largo plazo y mucho menos si es forzada. Enfócate a lograr cada una de tus metas primero. No te aísles, la soledad te abruma, libérate de las ataduras, tú puedes hacerlo. Pones tus limites en tu trabajo, hay quienes quieren aprovecharse. Buenas noticias, especialmente en cuestiones del corazón.

