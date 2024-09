¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 19 de setiembre de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, se vienen grandes cambios en todos los aspectos de tu vida, estarás muy emocional, no es momento de tomar decisiones. Tú puedes cumplir todos los objetivos, es cuestión de tiempo. En la salud, cuídate de la rodilla derecha y de las caídas. El amor viene con fuerza esta temporada, confía en el proceso y no trates de controlar todo, deja que te conquisten.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, controla esos gastos que no estás anotando o revisando. Ten cuidado con compañeros de trabajo que te quieren dejar mal ante tu jefe. No pierdas el tiempo en algo que no vale la pena, recuerda tus experiencias. Hoy es el momento oportuno para amar y dar lo mejor de ti, atrévete y permite que el amor entre en tu vida.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, estás pensativo sobre algunas decisiones, confía más en tu intuición. Las respuestas estas en ti. Te reencuentras con viejos amigos, te hará bien despejar tu mente. Debes empezar, hacer tú mismo con tu pareja, olvida los miedos, permite que te amen. Es momento de dejar atrás las heridas del pasado para disfrutar de tu maravilloso presente.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, sal de la rutina, aprovecha tus vacaciones pendientes y sal de viaje. Lo necesitas. Es hora de hacer grandes cambios en tu vida, explora nuevos caminos. Durante una salida con amigos se presenta la propuesta de un negocio, será beneficioso para ti. Conocerás a una mujer de cabello negro que te intentara conquistar, ve con cuidado.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, es momento de disfrutar más tiempo en familia, planifica un viaje o salida a pocas horas de la ciudad, busca un equilibrio entre el trabajo y la familia antes de que lleguen los problemas. En tu trabajo recibes reconocimiento por tu buen desempeño. En la salud, cuídate de la gripe, podrías presentar malestar general y caer en cama varios días.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, estarás planificando una boda o un cumpleaños, esto te traerá varios proyectos muy importantes, no te cierres a la oportunidad de iniciar tu propio negocio. Eres ordenado y metódico en tus gastos, estarás gastando más de la cuenta y eso te desequilibra un poco, pero al final todo regresa a la normalidad. Molestias con tu familia que se aclara.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tienes muchas ganas de comenzar nuevos proyectos a nivel laboral. Estarás con las emociones a flor de piel y te sentirás vulnerable. Te invitan a salir, ve y disfruta, no dejes el amor de lado en tu vida. Los astros están alineados para ti, es momento de crear, así que aprovecha este momento de creatividad y arriésgate hacer actividades nuevas.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, ten paciencia y has tu mejor esfuerzo para no caer en discusiones con tu pareja. Llénate de buenas energías rodeándote de gente alegre y sincera. En tu trabajo te ofrecen un ascenso, tendrás más responsabilidad, pero es lo que has estado buscando hace tiempo. Cuida tus gastos y trata de hacer inversiones. Todo lo que siembres hoy será la cosecha de mañana.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, no te dejes manipular por tus hijos, es momento de comenzar a poner límites. Ten cuidado con pasar muchas molestias porque puedes afectar tu salud. Ofrece tu perdón a una persona que llegara arrepentido únicamente si sientes que merece otra oportunidad. Una bendición llega a tu vida y llenará de alegría toda la familia.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no todo es trabajo, debes disfrutar también de todo tu esfuerzo y que mejor forma de hacerlo que en familia. Lo esperado llega después de un retraso. Evalúa en quien confiar tus cosas personales. Llega a tu vida una persona con todas las características para lograr enamorarte, no tengas miedo y abre tu corazón.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, llego la hora de tomar decisiones, serán varios meses que estarás presionado por el trabajo, tu pareja y la familia. Deberás meditar para aliviar un poco el estrés. Para que puedas visualizar nuevos proyectos debes soltar todo aquello que te roba energía y dejar espacio a lo nuevo y positivo que el universo tiene para ti.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, deja a un lado los miedos e inseguridades y demuestra quién eres realmente. Aprovecha esta semana para cerrar ciclos, no se puede avanzar mientras tu mente viva en el pasado. Caminar en espacios abiertos, te ayudará a tomar decisiones. En el amor sufrirás una decepción, pero lo que pasa es lo mejor, acepta y agradece.