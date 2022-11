Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 2 noviembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de noviembre de 2022

Aries, trabaja en secreto para lograr tus metas personales, manéjate con discreción y reserva. Algo por una herencia que deberás resolver, no lo pospongas más. Estarás por estos tiempos más dispuesto al romanticismo. Sientes que una persona te engaña. Gastos en paseos, visitarás lugares muy antiguos. Padecimiento por alergias. Deberás hacer dietas.

Horóscopo hoy Tauro 2 de noviembre de 2022

Tauro, una te ayuda en un viaje donde consigues un cambio en tu vida. Inicias estudios y haces cambios en la rutina de tu vida. Ten paciencia con el dinero. Utiliza y aprovecha tus encantos para lograr una meta. Debes estar pendiente lo que pasa con tu pareja, se aleja de ti por motivos laborales. Compra o arreglo de un teléfono.

Horóscopo hoy Géminis 2 de noviembre de 2022

Géminis, problemas económicos por no saber controlar tus gastos. La vida te mostrará un enemigo que estaba oculto, lo podrás identificar. Cuidado con las comidas cargadas de condimentos, aliméntate sanamente. Amistad que te busca para pedirte ayuda. Se abrirá nuevas puertas y tendrás la oportunidad de avanzar a tu propio ritmo.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de noviembre de 2022

Cáncer, todo lo que pasa, aunque no lo creas, será beneficioso para ti. No te encierres en situaciones que no puedes solucionar, suéltalo. Debes estar pendiente de una reunión donde no deberás faltar. Cuidado con alguien que se acerca por interés. La energía se enfocará en nuevos desafíos que requieren de mayor esfuerzo físico, trabajo y dedicación.

Horóscopo hoy Leo 2 de noviembre de 2022

Leo, nuevas energías se acercan a ti para traerte buenas noticias. Cuida tus pertenencias, serás víctima de robo. Mujer o suegra que te busca para reclamarte algo. No llegas a un acuerdo con tu pareja por tu indiferencia, trata de conciliar. Construye t u vida sobre el respeto, lo que exiges de las personas será proporcional a lo que tu ofreces a los demás.

Horóscopo hoy Virgo 2 de noviembre de 2022

Virgo, cuidado con comprometer tus bienes, no accedas a acuerdos sin antes asesorarte bien. Celebraciones por logros después de mucho sufrimiento. Darás palabras de aliento a un amigo, el cielo te lo recompensará. Compra de vehículo, revisa bien los documentos. Buscaras ayuda espiritual y te dará mucha calma.

Horóscopo hoy Libra 2 de noviembre de 2022

Libra, viajes para buscar un cambio y consigues ayuda. Una mujer que trabaja en tu entorno te traerá problemas y conflictos, mantente alerta. Tendrás mudanza y cambios en tu vida en estos días. Llegarán a ti nuevas oportunidades, no dejes pasar lo que podría ser un gran comienzo. Administras tus energías, reposa y armonízate con la naturaleza.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de noviembre de 2022

Escorpio, no te aflijas, puede que este día no logres algo que quieres. Buscas estabilidad y firmeza, y lo lograrás solo si te esfuerzas más. Te preguntas cómo llegaste a una situación, levántate y sigue luchando por tus ideales. Hecho curioso con una reunión, evita discusiones. Haz las cosas bien, piensa lo que haces. Soñar te hace feliz.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de noviembre de 2022

Sagitario, no repitas los errores del pasado. Todo pasa por algo y estas aprendiendo de lo vivido. Nuevas oportunidades, se cierra un ciclo e inicias otros. Afán por hacer realidad tus sueños. Depresiones pasajeras, hay que cuidar tus emociones. Descubrirás una mentira que lastimará tu corazón. Siempre es bueno dar una nueva oportunidad.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de noviembre de 2022

Capricornio, una persona que crea conflicto en tu trabajo te hará perder tu tiempo, no hagas caso a sus comentarios. Sé paciente, la suerte estará de tu lado. No te comprometas seriamente en una nueva relación. Contradicciones en tus sentimientos que te obligarán a un distanciamiento. Debes poner cambios radicales en tu vida para que logres lo que quieres.

Horóscopo hoy Acuario 2 de noviembre de 2022

Acuario, las conexiones con personas adecuadas inspiran ideas superadoras, escucha tu yo interior. Ten paciencia en lo que estás viviendo, debes saber bien lo que quieres. No te sobrecargues de responsabilidades. Tómate un descanso, un fin de semana para pensar y reflexionar, te ayudará a recuperar energía y liberarte del estrés cotidiano.

Horóscopo hoy Piscis 2 de noviembre de 2022

Piscis, días poco serenos con algunas satisfacciones materiales y poco respiro en lo personal. No puedes detener el tiempo, aprende la lección y sigue adelante por más. Debes darle la oportunidad a persona que te busca. Alegrías y celebraciones que compartirás con tus seres queridos. Buscaras seguridad y solidez a través de una persona.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 31 de octubre al 6 de noviembre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 31 de octubre al 6 de noviembre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO