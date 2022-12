Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 20 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de diciembre de 2022

Aries, nuevas emociones te abordan y te conectarán con personas que traerán momentos interesantes. Asistirás a una charla, curso o foro donde conoces a personas muy especiales. Demuestras sinceridad y verdad en lo que dices y te anotas un triunfo. Renace la confianza y la fidelidad. Busca tu propósito.

Horóscopo hoy Tauro 20 de diciembre de 2022

Tauro, vigila tus pensamientos, sin atraer negatividad a tu mente, rodéate de energía positiva y fluye en armonía. No permitas que te manipulen. Luchas y alegrías con triunfos. Podrás lograr experimentar una alegría interior cuando sanes el alma de tus dolores más íntimos. Compra de materiales o mercadería que te generarán buenas ganancias.

Horóscopo hoy Géminis 20 de diciembre de 2022

Géminis, suceso con una persona extranjera será muy positivo para ti. Te avisan de una persona quebrantada de salud a la cual logras ayudar. Llegas al final de un proceso de sanación o de un tratamiento. Sorpresas de un niño. Cuida tu sistema respiratorio y abrígate correctamente para evitar cualquier situación que pueda perjudicarte.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de diciembre de 2022

Cáncer, la luz que te guía nace de tu interior y tu voluntad te impulsa a alcanzar todo lo que te propones, conecta con lo que más te satisface. Reencuentros con hermanos. Debes aprender a perdonar. Despertarás a lo que está sucediendo realmente a tu alrededor. Debes ser transparente en lo que haces. Cuando se quiere se puede.

Horóscopo hoy Leo 20 de diciembre de 2022

Leo, no dejes que te perturbe el miedo, la angustia solo te separa de ver la realidad con claridad. Sientes que el mundo se te viene encima, pero ten fe que todo se solucionará positivamente. Debes dejar ser a alguien con quien trabajas. Celebración de cumpleaños con planificación especial. Inconvenientes en el trabajo y al final se solucionan de manera positiva.

Horóscopo hoy Virgo 20 de diciembre de 2022

Virgo, aún debes seguir trabajando con esfuerzo por lo que quieres, dedícate por completo. Estarás con dolores de cabeza, producto del estrés. Emprenderás un nuevo camino amoroso, hay una luz que te favorecerá. Abre tus ojos a la realidad, no todo lo que brilla es oro, descubrirás cosas que te harán progresar.

Horóscopo hoy Libra 20 de diciembre de 2022

Libra, se presenta una oportunidad única, que podrás aprovechar si así lo quieres, una persona nueva te llevará de la mano a la meta. Estas dotado de un talento verbal, el uso creativo de la comunicación será tu fuerte. Habrá gastos sorpresivos. Trata de saber qué es realmente lo más importante para ti, qué cosas tienen más valor.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de diciembre de 2022

Escorpio, no bajes la fuerza con la que estás trabajando por los proyectos que deseas posicionar. Algo muy importante te regala el universo. Realízate exámenes médicos preventivos y adopta rutinas saludables en todas las áreas. Cuidado con accidentes menores u operaciones, sobre todo cuando montes bicicleta.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de diciembre de 2022

Sagitario, tu luz brilla con intensidad, debes mostrar lo mejor de ti, deja que destaquen tus dones. Momento de plantar una semilla para que luego fructifique. El trabajo en equipo y los vínculos con colegas o amigos son las exigencias de este extraordinario momento. Busca tu equilibrio. Recibirás bendiciones del cielo por tu buen corazón.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de diciembre de 2022

Capricornio, los proyectos estarán favorecidos durante estos días. Una actitud positiva dará grandes resultados positivos en tu vida. No temas a la hora de tomar una decisión. Tus emociones están estrechamente ligadas al bienestar físico, debes tenerlo todo en equilibrio para llenarte de energía.

Horóscopo hoy Acuario 20 de diciembre de 2022

Acuario, luchas laborales se presentan y es preciso que actúes con inteligencia para no verte involucrado más de la cuenta. Conversa con tu corazón, escúchalo sin temores, no permitas que el pasado dirija tu futuro, haz el esfuerzo de pensar y disfrutar el momento. Cuida los dientes, visita al odontólogo. Apartarte de lo cotidiano.

Horóscopo hoy Piscis 20 de diciembre de 2022

Piscis, toma en tus manos la batuta y dirige tus pies al avance que mereces, no dejes que nada te aparte de tus objetivos. Estás envuelto en negatividades que solo tú atraes, aprende a soltar todo lo que ya no debería ocupar un lugar en ti. No dudes jamás de ti, de tu poder y de tu fuerza, el límite solo existe en tu mente.

