Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 23 de noviembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de noviembre de 2022

Aries, una situación del pasado te persigue constantemente, es hora qué superes todo aquello que no te deja avanzar en tu vida. Pon orden a todos los asuntos pendientes legales, ten cuidado un asunto con respecto a la justicia te mantendrá preocupado y puede que las cosas no salgan a tu favor. Termina una relación o amistad.

Horóscopo hoy Tauro 23 de noviembre de 2022

Tauro, no le des la espalda a las nuevas oportunidades, abre bien los ojos ante las buenas cosas que llegarán para ti, ten paciencia. Mantén la calma y la serenidad, antes que nada. No descuides el consumo adecuado de vitaminas y alimentación saludable, recuerda que la salud es primero. Reencuentro con tus ex compañeros de colegio o trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 23 de noviembre de 2022

Géminis, te sientes con mucha carga de energía negativa, hazte un baño de sal marina para descargarte. En estos días estarás planeando encontrarte con una amistad, personas que vienen de lejos s reunirán. Celebras una noticia que hacía tiempo estabas esperando. Cuidado con lo que comes, malestares estomacales que deberás atender.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de noviembre de 2022

Cáncer, algo positivo sucederá el ámbito laboral, confía en tu potencial. Deberás controlar tu carácter el día de hoy, recuerdas que debes ser más suave en el trato con otras personas. Necesitas sentarte con tu pareja para poner en orden muchas cosas. Dolor en la cadera, cuidado con las caídas. Hecho curioso con un extraño, cuidado con robos en la calle.

Horóscopo hoy Leo 23 de noviembre de 2022

Leo, reunión con personas importantes que tiene que ver con el trabajo o negocios, llegarán a buenos términos. Gasto necesario, aportas un dinero para algo. Hay una lucha de caracteres, discrepancia por desacuerdo en la familia. Distanciamiento con tu pareja, será lo mejor hasta que aclaren las cosas. En la comunicación esta la clave de la relación.

Horóscopo hoy Virgo 23 de noviembre de 2022

Virgo, pierdes un dinero por una mentira o engaño, hay gente falsa a tu alrededor. Estás fastidiado y aburrido de una misma situación que se repite en tu vida, es hora de hacer cambios, dejar atrás lo negativo. Tu pareja te exige demasiado, eviten discusiones. Escucha esa voz interior que te indica justamente lo que tú necesitas saber.

Horóscopo hoy Libra 23 de noviembre de 2022

Libra, dedícate a levantarte de manera propia, sales adelante. Hay dudas dentro del negocio, debes estar más atento. Está en posición de proteger a los tuyos, es momento de sentirte seguro de lo que quieres realizar en la vida, trata de concluir todo aquello pendiente. Una situación con menores que te preocupa pero que al final del día se soluciona.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de noviembre de 2022

Escorpio, hecho sorprendente hoy, recuerda que en la vida hay que ser agradecidos, no lo olvides. Viene un tiempo de abundancia y prosperidad, comparte estas alegrías con tus seres queridos y con las personas que te ayudaron. Piensas mudarte de lugar, medita bien antes de tomar una decisión. Éxitos y triunfos para ti en este día

Horóscopo hoy Sagitario 23 de noviembre de 2022

Sagitario, sientes que las cosas no están avanzando como tú deseas. Evalúa todas las posibilidades de progresar y pon todo de tu parte para que todo caminen pronto. Un nuevo camino se abre para ti y se soluciona un tema referente al trabajo o negocio. Estarás muy sensible en estos días, préstales atención a tus sueños, puede que sean premonitorios.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de noviembre de 2022

Capricornio, mejoras a nivel profesional, te prepararás para superarte. De todas las experiencias vividas, ésta última ha sido la más importante y la que te ha dejado grandes enseñanzas. Cuídate de personas que te quieran hacer daño, algo no está bien en tu entorno. Romperás lazos de amistad y bloquearás gente en las redes que no te convienen.

Horóscopo hoy Acuario 23 de noviembre de 2022

Acuario, necesitas intensificar más tus ganas de luchar. Este día es un nuevo comienzo para ti, deja atrás todo aquello que te lastimó y sigue adelante. Confía más en ti mismo y en tu gran potencial. Pon en práctica todo lo aprendido y así podrás detectar a tiempo cuando alguien te engañé. Te sientes libre por fin y estás más atento a lo que ocurre a tu alrededor.

Horóscopo hoy Piscis 23 de noviembre de 2022

Piscis, en el trabajo logras hacer un buen equipo de trabajo. Te dedicas a abrir un negocio nuevo lleno de muchas expectativas. Una protección Angélica para ti, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estás pasando. Una alarma está encendida dentro de ti, previniéndote de cualquier situación negativa que se acerque.

