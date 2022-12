Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 24 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de diciembre de 2022

Aries, trata que no te afecte el problema de los demás. Te valoran y te dan el respaldo que mereces en el trabajo. Crecimiento de a pocos, no te rindas. Muchas felicidades, la suerte te acompaña y si tienes algo en mente irás a por ello con decisión. No remuevas el pasado y céntrate en el presente, es el momento de pasar página.

Horóscopo hoy Tauro 24 de diciembre de 2022

Tauro, llegan nuevas oportunidades que darán un impulso a tu economía. Te reúnes con gente prospera y conversan sobre nuevo negocio. Aflora todo tu talento para que destaques allí donde estés y consigas lo que quieres. Una persona especial en tu vida te ayuda a salir de una situación delicada. Te cuidado con lo que firmes.

Horóscopo hoy Géminis 24 de diciembre de 2022

Géminis, con tu mente clara y acciones definitivas, el trayecto al éxito será en línea recta. Sentirás que estas en proceso de evolución. Apoyo en algo que quieres hacer relacionado con un concurso, rifa o competencia. Deja lo negativo atrás, adelante en lo que quieres lograr. Saldrás de noche con la familia con celebraciones y alegrías.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de diciembre de 2022

Cáncer, puedes tener alguna preocupación que te haga sentirte inestable, con altibajos de ánimo y con miedo a que suceda algo imprevisto, hoy la vida trae los cambios que estás necesitando. Comenzarás por fin estudios, debes prepararte. Te haces un examen médico. Nuevos acontecimientos en tu vida. Aclaras algo con una persona cercana.

Horóscopo hoy Leo 24 de diciembre de 2022

Leo, la energía astral que recibes es favorable, pero tú puede que te sientas agitado y con muchos altibajos. Recuerda que todo inicio es difícil, pero tu creatividad y optimismo harán que salgas adelante. Experimentarás equilibrio emocional. Evalúa las causas y consecuencias de tu situación actual de pareja, profundiza en sus aspiraciones.

Horóscopo hoy Virgo 24 de diciembre de 2022

Virgo, necesitas ser más flexible porque tu nivel de autoexigencia es tan alto que nada te resulta suficiente. Tu familia te pide que no grites, puedes controlarte ya que ellos no tienen la culpa de que tus cosas no te salgan como quieres. Necesitas poner en orden tus ideas y darte cuenta de lo que es importante y lo que no.

Horóscopo hoy Libra 24 de diciembre de 2022

Libra, puedes sentirte estresado y con la sensación de que no puedes dar más de ti. Debes aprender a reflexionar y a enfrentarte a tus miedos. No puedes estar dedicando tu vida a una persona que no aporta. Plantéate un proyecto de vida. Procura mantenerte en un segundo plano porque hay muchas envidias a tu alrededor.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de diciembre de 2022

Escorpio, hoy tendrás grandes y buenas oportunidades para encontrar o afianzar el amor y para solucionar conflictos. Aprende de tus propios errores, no seas tan confiado porque alguien te traicionará y te dolerá en el alma su mal proceder. No eres rencoroso, deberás ser desconfiado y precavido.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de diciembre de 2022

Sagitario, estarás muy espontáneo y abierto, con ganas de disfrutar de la vida. Deberás enfocarte en tres cosas importantes: disciplina, estrategia y trabajo duro para poder salir de la situación en la que te encuentras. No hagas caso, no pierdas tu energía en personas que no tienen nada que aportarte. Confía en un familiar, será como tu mano derecha.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de diciembre de 2022

Capricornio, algo que no terminas de solucionar te puede estar agobiando, pero vas a encontrar el apoyo y la fuerza que necesitas en tu entorno familiar. Disfrute en sitio campestre o de mar. Prepárate para un cambio. Persona que te declara su amor sin condiciones. Lo que des de corazón será bien recibido. Relájate un poco.

Horóscopo hoy Acuario 24 de diciembre de 2022

Acuario, aprovecha para intentar relajarte y buscar momentos de calma y sosiego que te permitan recuperar la armonía. En el amor tendrás celos, discusión, malentendido, necesitan ayuda, la influencia del dinero perjudicará la relación. Los solteros vivirán una experiencia religiosa. Pueden llegar nuevos alicientes a tu vida amorosa.

Horóscopo hoy Piscis 24 de diciembre de 2022

Piscis, puede que las circunstancias que te rodean no te permitan sentirte seguro ni económicamente estable. No airees tus planes y lleva un cuarzo blanco para protegerte. Debes calmarte, armonizando tu vida para que tus acciones vayan bien encaminadas y tengas claro que contigo nada es imposible. El día de hoy favorece los viajes.

