Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 27 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de diciembre de 2022

Aries, eres honesto y leal y la justicia es el don más preciado que te ha otorgado el cielo. Malestar en la parte baja del vientre. Deberás tomar una decisión importante con algo respecto a la casa donde vives. Evita los enfrentamientos familiares. Defiendes a alguien de una situación delicada. Celebrarás el éxito después de muchos sacrificios.

Horóscopo hoy Tauro 27 de diciembre de 2022

Tauro, eres una persona difícil de engañar, descubrirás una mentira de quien más confiabas, te sentirás muy decepcionado, tu eres inteligente y sabrás que hacer. Si te falla alguien, sufrirás mucho, por eso a veces eres frio. Estarás muy sensible estos días y pensarás como distraerte, mejor si es en compañía. No corras, ve lento pero seguro.

Horóscopo hoy Géminis 27 de diciembre de 2022

Géminis, hay cambios que no podrás hacer por el momento en tu vida, pero proyéctate para más adelante. La familia estará pasando por un difícil momento, dale tu apoyo. Para ti lo más importante es crecer, pero te cuesta hacerlo en esta situación complicada que en la que estas. Aparta de ti todas esas emociones que no te ayudan a estar en paz.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de diciembre de 2022

Cáncer, pensarás emprender un nuevo proyecto. Buen augurio. Te sentirás inspirado y fortalecido con la compañía de alguien. Antes de complacer a los demás debes primero ver tus propias necesidades. No te gustan las injusticias, esa situación te afecta, aunque ante los ojos de los demás te presentes como una persona fuerte.

Horóscopo hoy Leo 27 de diciembre de 2022

Leo, por dentro tienes mucho miedo e incertidumbre, serénate y no pierdas la Fe. Debes mejorar tu vida en todo sentido. Dedícate tiempo para ello. Sigue trabajando duro y no te rindas. Eres muy sensible. Alguien te pondrá a prueba tu paciencia y puede que pierdas el control. Te obsequian algo y tu lo regalas al más necesitado.

Horóscopo hoy Virgo 27 de diciembre de 2022

Virgo, tu carácter impulsivo y tu personalidad complicada puede hacer que las personas que te rodean te vea mal o te juzguen indebidamente. No dejes que eso que quieres se enfrié delante de tus ojos. Lucha por lograr tus sueños. Un cambio positivo se gesta para el año que viene en tu vida. Ahora el cielo te ayuda con la energía adecuada.

Horóscopo hoy Libra 27 de diciembre de 2022

Libra, celebraciones navideñas con alegrías, pero no olvides de cuidar tu salud. Sentirás que te traicionan tus nervios, pero sé inteligente, ya lo sabes cómo controlarte. El amor llega a tu vida de manera inesperada, probablemente a través de las redes. Recibirás una propuesta inesperada. Se perfilará el logro de una nueva posición en tu trabajo.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de diciembre de 2022

Escorpio, te sientes decepcionado por una persona muy especial. Controla las dudas y deja los miedos, te espera triunfo y armonía en lo laboral. Visitas al médico. Deberás ir en búsqueda de otros horizontes que te permitan alcanzar lo que quieres, no te quedes enfrascado en una sola idea. Romance en puerta.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de diciembre de 2022

Sagitario, ten esperanza en lo que estás haciendo, ponle corazón y entusiasmo, vas por buen camino. Evita problemas por no saber controlar tu carácter. Mantén as fuerzas de seguir adelante. Se te recomienda disfrutar de tu día haciendo deporte. Estarás con muchas personas a tu lado en una reunión familiar, cuídense mucho de la salud.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de diciembre de 2022

Capricornio, esta será una muy buena etapa para ti. Es momento de curar todas las heridas del pasado. Volverás a respirar tranquilo y sin trabas, por fin estas libre y vuelas hacia algo realmente nuevo. Esperas que en estos días se haga justicia con una situación que te tiene preocupado. Regalos que entregarás en los próximos días.

Horóscopo hoy Acuario 27 de diciembre de 2022

Acuario, cambios que verás concretarse una vez terminado el año. El amor es el sentimiento más puro y el milagro que cura el dolor de toda separación y perdida. Pierde el miedo, atrévete a vivir intensamente lo que antes no habías vivido. El que da recibirá el doble. Te sorprendes del cambio que da una persona contigo en el amor.

Horóscopo hoy Piscis 27 de diciembre de 2022

Piscis, debes hacer un servicio espiritual antes de finalizar el año. El cielo te recompensará. Buena energía espiritual. Dedica tu tiempo en pensar sobre el trabajo y el dinero, reinvéntate tú eres capaz. Sale lo negativo de tu lado. Las cosas toman su rumbo. Te anuncio el logro de ese sueño anhelado. Cuidar la salud será tu tarea.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

