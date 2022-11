Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 27 de noviembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de noviembre de 2022

Aries, llamada telefónica de una empresa que requiere tus servicios, evalúa si te conviene o no. Un viaje que planificas con fuerza se pospone, te entristeces, pero tranquilo pronto se solucionará. Actívate en el amor, debes preparas una sorpresa para su pareja. Momento de transformación. Conversación por documentos o trámites legales.

Horóscopo hoy Tauro 27 de noviembre de 2022

Tauro, no te resientas con las personas que no te ayudan en un asunto familiar o personal, no todos tienen porque apoyarte. Comenzarás a estudiar y es algo que debías hacer hace tiempo, por fin lo concretas. Consigues estabilidad económica. Cuídate de personas que quieren hacerte daño. Cuídate de trampas. Reunión entre viejos amigos.

Horóscopo hoy Géminis 27 de noviembre de 2022

Géminis, se soluciona un tema legal. Reunión importante con buenos arreglos. accionas ante una publicación de una amistad muy cercana, evita hacer comentarios que puedan perjudicar tu lazo amical. No confundas las cosas. Debes hacerte revisiones médicas frecuentes para evitar infecciones. Reconoce tus errores y evita hacerle daño a los demás.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de noviembre de 2022

Cáncer, sé humilde, sencillo y noble, aprende a escuchar a los demás. Fluye, da lo mejor de ti y busca tu felicidad. Lo que ha de ser, será. Cuidado con conversaciones que terminarán en chismes. Influencia en parientes en asuntos de trabajo, todo se resolverá. Cuidado con dolor en la garganta. No descuides a tu familia. Bendición del cielo te llega.

Horóscopo hoy Leo 27 de noviembre de 2022

Leo, es el momento propicio para establecer las bases de proyectos a largo plazo. Recibirás la ayuda económica de un familiar. Aprovecha que el universo está conspirando a tu favor. Dicen más los hechos que las palabras. No juegues con los sentimientos de aquellas personas que en realidad te quieren. No hagas negocios sin asesorarte.

Horóscopo hoy Virgo 27 de noviembre de 2022

Virgo, hay una sociedad que comienza a crecer. Cuidado en perder un dinero por una mentira y engaño, hay gente falsa a tu alrededor. Debes mantener los ojos abiertos, te llevan conflicto a tu casa, alguien se burla de ti. Comienzas a ver el fruto de tantos esfuerzos. Sientes que no te retribuyen con lo que haces, mide lo que hagas.

Horóscopo hoy Libra 27 de noviembre de 2022

Libra, bienestar y satisfacción en tu vida de ahora en adelante. Tendrás tiempo esta noche para relajarte un poco. Viaje de relajación te otorgará lo que necesitas. Atiende tu salud. Procura hacerte exámenes médicos si te sientes mal. Te envolverás en algo místico, religioso que te dará paz. No juegues con tu pareja, no juegues con el amor.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de noviembre de 2022

Escorpio, el sol brilla en tu camino alumbrando lo que haces o quieres. No mezcles el amor con el dinero. Pedirás un préstamo, adminístralo bien. Alguien querrá ofenderte y tú no le harás caso. Buscarás nuevas opciones. Celebración y alegría, cuidado a quien invites. Querrás pasar más tiempo con la persona que amas.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de noviembre de 2022

Sagitario, quieres hacer algunos cambios decorativos en tu habitación. La estrella te alumbra en todo el momento. Hecho curioso con mascota en casa. Quieres habar con tu pareja, hay algo que está impidiendo la comunicación. Descubres que alguien te está mintiendo. Pagas una deuda que tenías desde hace tiempo. Disfrutarás de un evento deportivo con amigos.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de noviembre de 2022

Capricornio, algo está pasando en casa, debes atender lo pendiente. Nuevos proyectos en puerta. La humildad se mida por los actos y no por tus palabras. No discutas con tu pareja. Sentirás la ausencia de un familiar que partió, el está a tu lado cuidándote. Debes animarte. Organízate en lo que quieres hacer. Llegas a esa meta.

Horóscopo hoy Acuario 27 de noviembre de 2022

Acuario, recibes una justa recompensa laboral. Superas Obstáculos en el camino aboral que se solucionan a lo largo de este día. Vivirás una experiencia religiosa que te fortalecerá. Hecho curioso con una persona mayor en la calle. Deseas compartir más con tus amigos. Una decisión te cambia drásticamente la vida. Van a evolucionar los negocios.

Horóscopo hoy Piscis 27 de noviembre de 2022

Piscis, alguien te da total apoyo. Tendrás un poco de cansancio y agotamiento físico y mental. Sanas una vieja herida emocional con la llegada de un nuevo amor. Si ejercitaras la meditación regularmente lograrías muchas más cosas productivas. Cesa un distanciamiento entre tu y una persona cercana. Controla tus emociones.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

