Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, sentirás que te liberas de una responsabilidad. Un hombre delgado te brindará el apoyo necesario. Firmarás un documento importante. Triunfarás en un asunto laboral y legal. Involúcrate en proyectos y actividades que dominas. Te solicitarán un préstamo de dinero que, a pesar de las promesas, no podrás recuperar rápidamente.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, iniciarás una nueva etapa en tu vida rodeado de personas que te quieren y respetan. Te ayudarán con un problema amoroso que te angustia y deseas resolver pronto. Debes cuidar tu puesto de trabajo, ya que hay quienes desean que te vayas. Comunica con claridad para evitar malentendidos. Realiza un ritual de amor con rosas y velas rojas; pide con fe y serás escuchado.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, aún te queda por luchar y servir a los demás. Recibirás una grata sorpresa. Inspírate y busca tu suerte. Estos días disfrutarás de momentos divertidos con tu pareja. Se avecinan cambios y se abren nuevas puertas. Los problemas encontrarán solución. Recuerda que tu ayuda debe terminar cuando se convierta en una carga.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, pasarás un momento inolvidable con amigos cercanos, recordando tiempos pasados y a quienes ya no están. Recibirás un regalo que te hará sentir sensible. Aléjate de conflictos ajenos y concéntrate en ti mismo. Estás evaluando una situación relacionada con una vivienda; será un buen momento para disfrutar con amigos. Aprende a ser fuerte y constante.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, todo lo que estaba detenido finalmente tomará su curso normal, aunque con algo de demora. Se hará justicia en lo que esperabas; una situación se aclarará. Una persona llegará a tu vida ofreciendo la estabilidad que has estado buscando. Mantente alejado de chismes y conflictos entre amigos y familiares, y evita involucrarte para prevenir problemas.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, con lo que has aprendido, sabrás cómo actuar; la mejor decisión es la que se toma con serenidad. En el amor, mantente firme y busca el equilibrio; esa persona será tu apoyo. Presta atención a posibles problemas legales que podrían surgir por un descuido; aún estás a tiempo de prevenirlos. Ten cuidado, ya que ayudar a otros puede acarrearte inconvenientes.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, podrías desear un nuevo trabajo o actividad. Tu vida social se activará nuevamente. Aunque te sentirás motivado, tendrás dudas en mente. Llénate de positivismo y toma decisiones acertadas. Se presentará una oportunidad de negocio relacionada con el extranjero; actúa con sensatez. La familia es lo más importante y merece tu protección ahora más que nunca.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, necesitarás sentirte acompañado y protegido en estos momentos. Una persona especial se comunicará contigo y te brindará el apoyo necesario; te animará a seguir adelante. No puedes dejar de pensar en una persona. Tus amistades te brindarán apoyo, y la oración y la espiritualidad te ayudarán a encontrar equilibrio. Es hora de hacer más ejercicio y evitar discusiones.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, cambios repentinos en lo laboral te afectarán enormemente. Considera la posibilidad de independizarte; analiza bien y busca opciones. Has confundido la competitividad con el egoísmo; busca tus objetivos de manera limpia. Te felicitarán por tus logros. Si sientes mucho sueño durante el día, es señal de que estás cargado; medita con música relajante para sentirte mejor.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, defenderás a alguien cercano de una injusticia. Ten cuidado de no perder la calma por confusiones. Piensas mucho antes de realizar lo que sabes que debes hacer. Planifica un día especial con tu ser querido. Recuerda que una relación basada en mentiras no prosperará; abre los ojos y no actúes impulsivamente.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tendrás un encuentro curioso con personas mayores; será necesario que las ayudes. Tomarás decisiones firmes respecto a tu trabajo. Disfruta de saludar a todos. Todo puede cambiar si actúas con calma. Consulta a otros para obtener apoyo; esto transformará tu situación para bien. Actúa con rapidez y transforma esa energía.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no te desesperes; piensa bien antes de actuar. Un acontecimiento inesperado podría perturbar tu tranquilidad. Alguien ha intentado hacerte daño, y esas energías negativas pueden acumularse en tu hogar. Realiza una limpieza general con abundante agua para cambiar la energía. Reflexiona sobre lo que significa un error. Recibirás apoyo material y espiritual; pide con fe lo que desees.