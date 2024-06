¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 28 de junio de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, será mejor no tomar grandes decisiones, libérate primero de ataduras. Vienen grandes proyectos que si te organizas bien podrás desarrollarlos con éxito. Te enfocarás en la ayuda al prójimo. Renueva tu armario y comprar ropa de colores alegres, rojo, naranja. Eso hará atraigas energías positivas.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, procura siempre cargar un billete de a dólar como amuleto, para que nunca te falte el dinero. Debes ser muy discreto, pues estarás muy propenso a problemas por chismes. Tus colores son el verde y blanco, pinta tu casa con esos colores. Tendrás un día lleno de buenas noticias y realización de proyectos.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, aprovecha para hacer todo lo que siempre has deseado, no te demores. Siempre vete con mucha cautela y no enamorarte tan rápido. Los que tiene pareja deciden casarse o tener familia. Este día será positivo para ti, la vida por fin será generosa contigo. Tu color es el amarillo, atraerás solo cosas positivas.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, los colores que te van a dominar todo el día va ser el plateado y azul fuerte, por eso te recomiendo usarlos más en tu ropa y pintar la casa con ellos. Tu punto débil será el estómago, así que trata de alimentarte sanamente. Ten cuidado con las traiciones, sobre todo de las relaciones que recién empiezan.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, a tu signo lo domina el sol, así que tendrás la oportunidad de remediar las malas situaciones que viviste en otros días. Este día proyéctate y trázate objetivos, debes dedicarte más para alcanzarlos. Saldrás adelante de cualquier problema. Cada mes serán de mucha magia. Tus colores son el naranja y el amarillo.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tu fuerza espiritual estará muy fuerte, así que trata de siempre estar con pensamientos positivos para que todo lo que deseas se te realice. En estos días te cambias de casa, lo que te ayudará a renovar tus energías por completo. Trata de controlar tus problemas de nervios para evitar enfermarte de otras cosas.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tu signo va a atravesar por unas energías muy fuertes en estos días y tendrás que ser muy centrado para cambiarlas a lo positivo. Lucha por tus sueños sin que te importe el qué dirán los demás. Será un día muy afortunado para el amor, los solteros conocerán a personas compatibles, como Piscis, Cáncer y Acuario.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, estás a punto de lograr lo que tanto deseabas, pero veo obstáculos que impedirán que se cumplan rápidamente. Ten paciencia que pronto lo lograrás. Prepara tu mente en positivo para que puedas cumplir todas tus metas. Tu signo va a brillar mucho en lo intelectual y será un gran líder en todo lo que dirija.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tu signo se ilusiona muy fácil en cuestiones amorosas, sin embargo, es mejor estar muy bien centrado para que tus relaciones puedan prosperar. Cambiarás de casa o te vas a vivir a otra ciudad, recuerda que todo cambio es para bien. También es importante que dejes a un lado los vicios como el alcohol y el tabaco.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, este tiempo por fin verás realizados muchos de tus sueños. Recuerda que lo importante es trabajar para que se logren. Se viene un cambio de trabajo que te beneficiará mucho. Para los solteros será un momento de mucha pasión y aventuras amorosas, disfrútalo, pero ten cuidado para que nadie salga lastimado.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, deja atrás todas las inseguridades que te rodean para poder avanzar en cuestiones personales y económicas. Va a ser una etapa de metamorfosis completa para tu signo. Tendrás mucho acercamiento con el arte y encontrarás en él un medio de ingresos adicional. Por fin decides poner toda tu energía en lograr tus metas.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tienes una conexión y comunicación con lo divino, te va a ayudar mucho para que todo salga como lo deseas. Recuerda que los más importante es tu salud y deberás cuidarte estos días. Tu metal es la plata, te ayudará a mantener alejado el mal de ojo. Una sorpresa en el trabajo alegrara tu día.