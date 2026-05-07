Son hábiles, rápidos y no improvisan. Planean los hurtos y hasta utilizan un coche de bebé para ocultar su botín. Así operaba una pareja que se dedicaba a sustraer productos llevando en brazos a un pequeño de 1 año que no era su hijo.

Víctor Humareda Bautista (27) y Soledad Rutte Salomé (24), fueron detenidos por policías del “Grupo Terna”, luego de ser descubiertos hurtando productos en Plaza Vea. La pareja perfeccionó el ilícito llevando una pequeña tijera para retirar los precintos y códigos para llenar el coche de bebé y una mochila negra con chocolates, yogurt, huevos, tocino, carnes, bebidas carbonatadas y otros.

Incluso al salir lograron pasar las antenas de seguridad, pero lo que Víctor y Soledad no sabían era que una cámara de seguridad había captado sus movimientos. Los agentes de seguridad alertaron a efectivos Terna.

La detención se hizo a las 15:20 horas del martes en el establecimiento ubicado en la cuadra 9 de la Av. Ferrocarril. Los implicados en hurto agravado de productos valorizados en S/ 340, el cocinero Víctor Humareada y Soledad fueron llevados a la comisaría de Huancayo.

Los sustraído fue devuelto al local comercial. A pesar de la evidencia en su contra, la pareja de tenderos fue liberada horas después de su detención, el monto de lo robado no superaba los 500 soles. A la fecha son más de 26 los detenidos por hurtar productos en comercios con la modalidad de “tenderos” en Huancayo.

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