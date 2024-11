¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 29 de noviembre de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, estás atravesando un proceso significativo en tu vida; busca un guía espiritual. Expresa tus emociones cuando algo te incomode; no guardes lo que sientes. La mala racha que has enfrentado llega a su fin, y esto dependerá de un acuerdo importante que deberás cerrar. La noticia que esperabas puede tardar en llegar, lo que te desesperará.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, sentirás un fuerte deseo de ver a alguien especial y participarás en una ceremonia religiosa. Mantén la fe; se avecinan discusiones relacionadas con el pasado. Algo que esperabas finalmente llegará. Comienza a alimentarte de forma saludable para desintoxicar tu organismo. Cambia tu rutina para no caer en la monotonía; sé fuerte.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, es tiempo de estirar el presupuesto y ahorrar. Un engaño te volverá desconfiado; recuerda que no todos son iguales. Los problemas económicos afectarán tu vida amorosa; fortalecerás algunas relaciones laborales. Disfruta de los espacios abiertos; te sentirás más cómodo y libre. Usa tu intelecto para restaurar el orden en tu vida. Preocúpate por tus hijos.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, reorganiza documentos y resuelve problemas legales que han estado pendientes. No dejes escapar los detalles; recibirás buenas noticias. Tendrás días de buena suerte; no temas invertir en un negocio. Lo que permitiste en el pasado no significa que debas seguir haciéndolo. Haz cambios en tus hábitos; de lo contrario, podrías caer en la depresión.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, realiza cambios en tu vida que alegren tu corazón. Notarás que caminarás con más ligereza. No tomes a pecho las acciones de los demás; no lo hacen con la intención de dañarte. Es momento de salir del descontento y aburrimiento. Busca armonizar tu entorno con acciones positivas, ayuda a los demás y comprende a tu familia.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, experimentarás tensión por un dinero que esperabas. Se cierran ciclos dolorosos en tu vida y tendrás contacto con empresas de renombre. La melancolía que sientes proviene de un presentimiento agobiante; tienes un gran don dentro de ti que debes aprender a utilizar. Recibirás apoyo de un familiar y te sentirás aliviado.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, evita pasiones inadecuadas. Hay alguien que siempre ha estado presente en tu vida; es momento de cerrar ciclos. Cada caída es una lección; aprenderás a levantarte, será parte de tu crecimiento. Te sentirás como si estuvieras al borde de un precipicio; mantén la calma; alguien te ayudará. Se hablará de tus responsabilidades en el trabajo y en casa.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, la confianza en ti mismo te llevará a tomar el camino correcto. Ahorra; recuerda que es importante tener reservas. Alguien del pasado regresará para discutir; no sabe que tus gustos han cambiado. El conflicto emocional que sientes llegará a su fin. Te sentirás desanimado y preocupado por tu situación económica; podrías pensar en vender algo para solventar tus problemas financieros.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, administra mejor tu tiempo y pide colaboración a quienes te rodean para ahorrar. Mejorarás tu apariencia. Podría haber un reinicio en una relación; piensen bien las cosas y hagan todo mejor. Superarás chismes y rumores. Recibirás más trabajo del que esperabas. La ausencia de tu pareja te afectará, pero verás más claro lo que realmente deseas.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, alguien te hará una propuesta interesante; piénsalo bien antes de aceptar. De lo negativo puede surgir algo positivo. Presta atención a tus padres; necesitarán tu apoyo. Mantente alejado de conflictos y de personas que deseen involucrarte en problemas. Ten cuidado con respuestas agresivas; es un trance negativo, pero pasajero que deberás controlar.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, sentirás mucho amor para dar. Organiza tus actividades. Cuídate de personas engañosas que quieran aprovecharse de ti. Alegrías llegarán con el inicio de un negocio por un encuentro fortuito. Un hecho desagradable con un vehículo estacionado podría presentarse; regala lo que ya no usas para cambiar la energía.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, surgirán emociones por alguien a quien no conoces. Tendrás un encuentro amoroso con una persona del extranjero y firmarás un contrato de trabajo. Recibirás comentarios sobre tu pasado; aclara lo que sea necesario. Recordarás a alguien del pasado con alegría. Evita visitar lugares donde haya alcohol; no es conveniente para ti.