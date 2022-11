Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 5 noviembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de noviembre de 2022

Aries, la creatividad y el ingenio atravesarán por rachas donde será posible plasmar obras muy inspiradas. Cada situación vivida traerá consigo una buena enseñanza, ten paciencia. Harás un trabajo social importante. Sigues logrando los triunfos con los que habías soñado, con esfuerzo y dedicación. Tu espíritu guerrero te beneficiará.

Horóscopo hoy Tauro 5 de noviembre de 2022

Tauro, anhelo material y deseos económicos difíciles de lograr, tendrás que esforzarte más para poder alcanzar todos tus sueños. Esta será una etapa también muy favorable para los estudios y los viajes, se trasmite con claridad aquello que se quiere expresar. Dejarás fluir, perdonar y mejorarás el dialogo con la pareja.

Horóscopo hoy Géminis 5 de noviembre de 2022

Géminis, este es un periodo de confusión, de caos, de equivocaciones por lo que habrá que prestar especial atención a no caer en errores de juicio. Te esperan tiempos difíciles en los que te sentirás seguro al lado de tus seres queridos. Lo que has conquistado pueden no ser todo lo que parecen ser, ten más cuidado.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de noviembre de 2022

Cáncer, la energía de este día te permitirá adquisiciones de objetos de arte y joyas, ya que provoca un aumento positivo de nuestro gusto estético. Evita discutir con tu familia, no llegarán a ningún acuerdo sino se calman. Ten confianza en lo que haces y como lo haces. Valoras la lealtad, se agradecido. Mudanzas en puertas, deberás buscar nueva vivienda.

Horóscopo hoy Leo 5 de noviembre de 2022

Leo, puedes también comprar para regalar a las personas queridas, una entrada para el teatro o para un concierto. Si cuentas con un excedente no vaciles en hacer inversiones con posibilidades de expansión. Buenas perspectivas en temas del corazón. Alegrías y placeres que descubres en pequeños gestos, se armonizan con la pareja y los vínculos familiares.

Horóscopo hoy Virgo 5 de noviembre de 2022

Virgo, es posible que te llegue dinero extra bajo forma de un regalo, de una pequeña ganancia, de una gratificación. Necesitas un cambio y lucharás hasta conseguirlo, eres fuerte y constante. Déjate guiar por la intuición y promoverás un creciente bienestar familiar. Un adolescente te pide concejos. Problema en casa que se soluciona rápidamente.

Horóscopo hoy Libra 5 de noviembre de 2022

Libra, si se enfrentan problemas legales o de divorcio, los acontecimientos podrían verse complicados. Estás en un proceso de transformación personal, deberás realizar los cambios necesarios para cortar con el pasado. Estarás sentimentalmente equilibrado, no pierdas la serenidad. Te sientes entre dos caminos a elegir.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de noviembre de 2022

Escorpio, cuidado con problemas especialmente en las legales ya que pueden presentarse litigios, problemas en sucesiones y/o herencias. Te cancelan algo, no confíes ni te dejes llevar por tus emociones, debes pensar mejor las cosas. Cuida de tu salud, malestares en tus brazos y piernas, deberás descansar mejor. Todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de noviembre de 2022

Sagitario, aquellas parejas en conflicto pueden pasar por pruebas difíciles que si son enfrentadas con inteligencia se pueden sortear. No te apresures, deja que el tiempo actúe como guía. Buen augurio para ti y florecimiento en tu negocio o trabajo. Escucha tu yo interno y hazle caso. Compra y venta en positivo.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de noviembre de 2022

Capricornio, no es conveniente tomar ningún tipo de decisión importante, ni programar operaciones quirúrgicas para este período. Situación que te obligará a alejarte de una persona, actúa de manera calmada y esperar que las aguas se calmen. Estarás tranquilo y sereno, aprovecha este periodo para realizar tu proyecto.

Horóscopo hoy Acuario 5 de noviembre de 2022

Acuario, hoy será un día lleno de detalles y regalos para ti, disfrútalo al máximo y recuerda que el mejor regalo será un saludo. la paciencia, la serenidad y la tranquilidad estarán disponibles para atacar algún problema que venga de larga data. Acepta date la oportunidad de vivir una experiencia excitante. Un asunto familiar que debes atender.

Horóscopo hoy Piscis 5 de noviembre de 2022

Piscis, será posible poner en claro alguna situación personal que se encuentre en un estado de confusión. Una decisión muy fuerte deberás tomar con respecto al lugar donde vives, algo mejor surgirá en tu vida, debes tener paciencia. Protección especial a tu alrededor, los Ángeles están contigo. Culminas estudios y sacas tu título.

