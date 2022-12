Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 6 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de diciembre de 2022

Aries, evitarás las angustias si te ocupas de poner tus gastos bajo control. Compra y venta importante de algo que deseabas. Éxito financiero. No te aísles. No dejes todo por una causa perdida. Ve las consecuencias. Estarás nervioso, cálmate. Se te presentan nuevos proyectos o negocios que fluyen con una energía espectacular. No los dejes pasar.

Horóscopo hoy Tauro 6 de diciembre de 2022

Tauro, cuidado en llevar una relación clandestina, lo mejor es que la terminen ya que se vienen conflictos con tu pareja. No te adelantes a los acontecimientos, lo que tiene que ser será en su momento adecuado. Cuidado con los valores de tu sangre. No descuides tu dieta alimenticia. Se te presentarán obstáculos, se perseverante.

Horóscopo hoy Géminis 6 de diciembre de 2022

Géminis, alguien del pasado regresa ofreciéndote la estabilidad que quieres. No puedes estar en varios lugares al mismo tiempo, relájate. Recibirás la ayuda económica de una mujer. Negocio en puerta que te generará excelentes ingresos. Preparas una sorpresa para tu pareja. Rompe con ataduras que no te permiten avanzar.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de diciembre de 2022

Cáncer, debes ser creativo, busca una nueva etapa en tu vida para que realices tus sueños, no decaigas más. Recibes el apoyo de personas extranjeras. Tienes que soltar los miedos y entregarte al ser amado. Los solteros mantienen una conversación con una expareja que quiere volver. Debes creer más en los hechos que en las palabras.

Horóscopo hoy Leo 6 de diciembre de 2022

Leo, cuídate de personas que quieran hacerte daño, usa un huayruro como amuleto para tu protección. Te encuentras en búsqueda de una nueva casa, ten paciencia. Consigues un prestamos de dinero. Conecta tu humildad, tu sencillez, se noble escucha a tus familiares. Éxitos. Practica la meditación en silencio.

Horóscopo hoy Virgo 6 de diciembre de 2022

Virgo, apertura, nuevos proyectos, negocios que fluyen con una energía espectacular. Los cambios dan miedo, pero suelen ser beneficiosos, prepárate para lo que ha de venir. Cuida tu aparato digestivo, te puede estar causando problemas. Los casados si están llevando una relación clandestina, lo mejor será que la terminen, se vienen conflictos.

Horóscopo hoy Libra 6 de diciembre de 2022

Libra, nuevo empleo en el que te sentirás muy bien. Vas a hacer una construcción en tu casa, el cambio será positivo. Te sientas con tu pareja para arreglar las cosas. Los que buscan amor deberán estar alerta ya que alguien del pasado regresa ofreciendo la estabilidad que quieres. No permitas que abusen de tu buena fe.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de diciembre de 2022

Escorpio, debes pensar bien las cosas antes de tomar una decisión. Cuidado en hacer algo que luego te arrepientas. Encontrarás refugio y apoyo en tu pareja frente a un problema que se les presentará. El universo te recompensa con dinero que llega de forma fácil, fluida y cómoda. Cuidado con los valores de tu sangre, vigila tu salud.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de diciembre de 2022

Sagitario, necesitan más libertad para ir tras sus sueños, conversa con tu familia sobre ese tema ellos te apoyarán. Tienes que hacer un nuevo plan de vida, algo estás haciendo mal. Rompe con ataduras que no te permiten avanzar. Sal de la rutina, realiza cambios positivos. Este día todo comenzará a tener el orden perfecto. Crecimiento profesional, ascenso.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de diciembre de 2022

Capricornio, conversación importante con una persona en tu trabajo que te hará tomar una decisión importante. Reconoces un amor del pasado. Aprovecha que el universo está conspirando a tu favor. Realizas compras imprevistas. Hablas con un abogado y pones en orden unos papeles. Debes ser cuidadoso al tomar decisiones. Ábrete a nuevos proyectos.

Horóscopo hoy Acuario 6 de diciembre de 2022

Acuario, revisarás un plan o proyecto de vida, pide la asesoría de alguien competente. Haz lo que indique tu corazón, déjate llevar y disfruta del amor. Fluye, da lo mejor de ti y busca tu felicidad. Cuida tu piel y tu sistema inmunológico. Tienes pendiente un viaje por carretera, debes prepararte y cuidarte. Se te dará lo que tanto anhelas. Vive el momento presente.

Horóscopo hoy Piscis 6 de diciembre de 2022

Piscis, es el momento propicio para establecer las bases de proyectos a largo plazo. No le des importancia a quien no la tiene, pero se justo con las personas que tienes a tu lado. No permitan que otras personas decidan por ti. Celebraciones con familiares y amigos. No puedes seguir atado al pasado, la persona que se va debes despedirla y cortar con esa etapa.

