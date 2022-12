Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de diciembre de 2022

Aries, te preocupa enormemente la economía, esfuérzate más y reinvéntate, piensa en la venta de cosas por internet, será un gran éxito. Este día te reunirás con amistades para pasar un buen momento. Quédate con la persona que te da seguridad. Disfruta la vida, pero con cordura. Escucha tu yo interno y sigue el camino que te guía el corazón.

Horóscopo hoy Tauro 7 de diciembre de 2022

Tauro, hoy te comprometerás en un proyecto nuevo, tómalo con calma para que te salgan las cosas como lo esperas. Comenzarás algo prometedor, se convertirá en tu mayor desafío. Demuestras con hecho tus promesas, así las personas siempre hablarán bien de tu persona. Buscarás la armonía con tu pareja, deja las peleas.

Horóscopo hoy Géminis 7 de diciembre de 2022

Géminis, tendrás éxitos, pero solo a base de sacrificios y tendrás una intuición poderosa en la que deberás confiar. Tendrás algunas molestias en la cintura, trata de descansar. Romperás la dieta, cuida tu salud. Debes bajar el ritmo del trabajo por un momento y darte un tiempo para ti, estas muy agotado, debes reponer tus energías.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de diciembre de 2022

Cáncer, realizarás un viaje que te permitirá impulsar proyectos. Tienes la necesidad de crear o emprender un negocio propio. Una persona mayor, te dará una orientación. Buscas una amistad del pasado para conversar sobre cosas que habían quedado pendiente. Experimentaras un crecimiento en lo profesional con objetivos claros. Evita los chismes.

Horóscopo hoy Leo 7 de diciembre de 2022

Leo, celebraciones y alegrías en el trabajo, si estas en búsqueda esta semana será de grandes éxitos para ti. Todo dependerá de la forma de enfocar cada cosa. Levantarás tu voz para hacer valer tus derechos en tu trabajo, siempre cuidando lo que digas. Utiliza tu intuición y no la fuerza. Cálmate y piensa bien las cosas.

Horóscopo hoy Virgo 7 de diciembre de 2022

Virgo, debes tener calma y serenidad a la hora de tomar una decisión, sobre todo en el emprendimiento nuevo. Evita comida chatarra ya que le hacen daño a tu salud. Este nuevo ciclo es el comienzo de algo grande en tu vida, no lo dejes ir. Las cosas no suceden por casualidad sino con un propósito, se agradecido con el universo.

Horóscopo hoy Libra 7 de diciembre de 2022

Libra, el camino que escojas, hazlo pensando que deberás comprometerte y esforzarte más que antes, así los resultados serán favorables. Puedes iniciar un negocio en esta fecha, es buen tiempo de hacer dinero extra. La tristeza es solo temporal pronto pasara y no te centres mucho en ella. Te sorprenderán y te sentirás feliz este día.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de diciembre de 2022

Escorpio, tendrás un gasto extra, realizas compras para arreglar tu casa por navidad. Tienes en mente muchas cosas, decreta y visualiza que se hacen realidad y lo lograrás. Debes mejorar la postura al sentarte, estarás con dolores continuos. Ten cuidado de traiciones por parte de una amistad, no creas en todo lo que te cuenten.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de diciembre de 2022

Sagitario, en tu trabajo hablarás de tu situación laboral, atento se vienen cambios. Todo pasa por algo y estas aprendiendo a salir adelante con muchas ganas de triunfar. Tu creatividad es parte de lo que te impulsa a ser exitoso y feliz. Tu palabra clave la Constancia. Mantén siempre la calma y serenidad a la hora de tomar una decisión.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de diciembre de 2022

Capricornio, estarás preocupado por un asunto de mucha importancia en el trabajo, todo se aclarará al finalizar el día. Debes mejorar la postura al sentarte, estarás con dolores continuos. El amor esta donde menos lo esperas, valen más los pequeños detalles cargados de sentimientos que los regalos costosos.

Horóscopo hoy Acuario 7 de diciembre de 2022

Acuario, no temas a lo que está por comenzar para ti, este nuevo ciclo es el comienzo de un proyecto interesante, analiza bien las cosas. Firmarás algo en el trabajo, cuidando lo que comentes. Te comunicas con familia que te proponen negocios que no debes dejar pasar. Estarás muy pensativo este día, no dudes en hacer lo que sientas.

Horóscopo hoy Piscis 7 de diciembre de 2022

Piscis, hoy será un día lleno de grandes ideas, no te apresures a la hora de decidir. Pasarás un momento difícil, la tristeza es solo temporal pronto pasara y no te centres mucho en ella. Personas especiales para ti te sorprenderán y te sentirás feliz este día. Ten cuidado de traiciones por parte de una amistad, no creas en todo lo que te cuenten.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 5 al 11 de diciembre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 5 al 11 de diciembre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO