¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 1 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, las penurias económicas pasarán a un discreto segundo plano. Tendrás éxito en apegarte a tu itinerario para la jornada, lo que te permitirá organizar más eficientemente tu jornada próxima. Haz uso de tus instintos para dar cabida a quien realmente se lo merezca. Harás hasta lo imposible por tu independencia. Estás advertido.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tu constante indiferencia para con los sentimientos de los demás te está llevando en curso de colisión con la soledad. Debes cuidar más tu sueño para así poder llegar a estados armoniosos que te llenan de paz el espíritu. Toma coraje y plantea las situaciones a las que no podías hacer frente. Logros. De esta forma evitarás sorpresas desagradables.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no permitas que los arrebatos nublen tu juicio y te lleven a acciones o palabras que más tarde, aunque quieras, no podrás redimir. Arma una lista con los proyectos que tienes en mente para realizarlas en un futuro muy próximo y disfrutar de los beneficios. No dejes que te avasallen y te pasen por encima. No agredas, te puede jugar en contra.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, debes evitar todo enfrentamiento y las luchas de poder con tus pares y superiores, no te aportarán nada por el momento. Vibrarás al unísono con el amor y serán días de esos en que no olvidarás fácilmente el fluido de tanto sentimiento que te aqueja. Compartirás con la persona elegida momentos de intensa pasión sin inhibiciones.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, si deseas hacer algún gasto superfluo, no será el mejor periodo. Déjalo para otra situación más conveniente. Si tu pareja se acerca con la intención de mejorar el diálogo interrumpido, haría bien que escuches sus ofrecimientos. Si estás iniciando una relación, define para ti mismo qué esperas, qué darás y qué recibirás a cambio.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, deberás poner en práctica el don de tu astucia como dé lugar. Podrá mejorar todo tu tema laboral como lo esperas. Debido a algunas tensiones interiores que deberás soportar, estarás más expuesto a somatizar algunas dolencias. Aunque en tu historial no abunden relaciones estables, alguien atrapará tu atención.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, es importante entender que la vida nos pone ciertas situaciones extremas para que de esta manera podamos llegar al autoconocimiento. Te mostrarás más protector, cálido y afectivo. Los miedos no serán de mucha ayuda en esta etapa. Tiempo de generar nuevos vínculos o fortalecer los existentes. Ponle música a tu día y será diferente.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, si no logras controlarte corres el riesgo de tomar decisiones impulsivas que podrán ser perjudiciales y sin marcha atrás. Posibles viajes permitirán el descanso deseado y necesario. A veces la soledad permite razonar, tenerlo en cuenta no está demás. No reprimas tus sentimientos. Anímate a seguir adelante.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, en este momento necesitas un alto, empezar a reestructurarte de adentro hacia afuera, recurrir a amigos y personas que te aprecian mucho y hacer una catarsis. Reconcíliate, tendrás muchas posibilidades de fortalecer tus vínculos afectivos. Si te apoyas en relaciones sólidas el amor siempre será algo gratificante para ti.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, debes interactuar a nivel público y social, aférrate a tu diplomacia, baja el perfil, sé muy selectivo y, sobre todo, más paciente. Si aún no has encontrado el alma gemela hoy será un buen día para lanzarte a la conquista. Tu desempeño en el área laboral padecerá retrasos de distinto orden, ordena mejor tu día.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, hoy sería importante ejercitar tu selectividad en el medio social, no actuar a sentimiento y menos por impulsos. Mejor ser muy light para aprovecharlo más. Utiliza tus dotes culturales y tu mirada intensa. Iniciarás una etapa de afectos que se expresarán con mayor libertad y sentirás el estímulo de un amor sin condicionamientos.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, que las cosas salgan a tu gusto puede ser una tarea muy difícil hoy, por lo que no tengas grandes expectativas ni te desgastes, mejor algunas veces postergar. Sigue el nerviosismo y posiblemente vuelques esa tensión sobre quienes no deberías hacerlo. Atento, que podrías provocar situaciones que no quieres en realidad.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

