Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, algo llamará tu atención y tiene que ver con derechos de los trabajadores, la niñez o la ancianidad. El progreso te espera si sales de tu zona de confort. Buscarás de nuevo a un familiar para aclarar algo. Compra de regalo para una persona especial que está lejos. Alguien te vigila en las redes sociales, no pasas desapercibido.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no escuches chismes que te pongan en contra de tu propia familia. Los cuerpos celestes gravitan en tu cielo otorgándote un aura que llama la atención. Debes regalar lo que ya no usas, un cambio de energía te vendrá bien. Hay personas que hablan y cuentan cosas de tu pasado, deberás aclarar el tema. Te animará encarar un reto.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, si te sientes atascado acude a otra persona que te rescate. Alegrías en la entrada de un negocio por encuentro fortuito. Hecho desagradable con un vehículo estacionado. Agradables noticias promueven el conciliación y concordia. Darle prioridad a la vivienda. Haz las cosas que ofreces. Disfruta de nuevas relaciones de amistad.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, si te sientes cargado de energía negativa, deberás realizarte un baño energético para limpiarte, hierve la planta de hierbabuena y úsala como enjuague, te sentirás mejor. Debes resolver temas pendientes, prepárate mentalmente para ello. No dejes que te metan las manos en tu bolsillo y desde ya sé minucioso. Tu brillas con luz propia.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no importan los tropiezos que tengas, tu fuerza para vencer obstáculos es aún mayor. Hay personas que te critican por tu forma de actuar y de ver las cosas, no hagas caso y sigue adelante. Aléjate de las personas negativas, no te aportan nada bueno. Permítete reclamar sin miedos lo que te corresponda. Nuevas ideas e ilusiones en tu mente se ejecutarán.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, renueva tu imagen si deseas que tus gastos estén bien conceptuados. Tu definición será buena siempre y cuando seas cauto. Todo pasará pronto y verás mejoras. Retornará la alegría cerca del fin de semana luego de un mensaje o llamada. Activa tu carisma y las cosas mejorarán. Una situación negativa puedes transformarla en algo positivo.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, reflexionas acerca de cuándo te sientes manipulado y cuando actúas y opinas libremente, deberás hacer algunos cambios. El dinero que necesitas con urgencia lo conseguirás a través de familiares y amigos, lo que evitará que tengas que pedir un préstamo y pagar intereses. Piensa bien si debes separarte o alejarte de una persona conflictiva.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, nuevo proyecto a pesar de todo lo ocurrido, lo impredecible que está delante de ti lo podrás enfrentar y vencer por todo lo aprendido. Tus superiores valorarán la dedicación que pones en cada función de la que eres responsable, cumple con todo y te verás recompensado. Después de la tormenta viene la calma, todo se empieza a armonizar.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, operaciones financieras, lo ideal será que consultes bien antes. Asesórate para no errar. Si estás con intenciones de hacer cambios ahora es el momento de reflexionar y meditar para alcanzar la claridad mental necesaria. Hecho curioso con un estante en tu trabajo. Un sitio que arreglar que te ocupara el día. Tendrás deseo de seguridad económica.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no te dejes atrapar por gastos tentadores; pueden ser desenfrenados y no podrás equilibrar esos egresos que agreden tu economía. Necesitarás habilidad para organizarte y salir airoso de esta prueba. Avances en asuntos amorosos. Reencuentro con el pasado, recordarás a alguien con alegría. Experimentarás un gran cambio en el juego económico.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, establezca prioridades en los temas financieros para que todo sea eficiente y logres el equilibrio perfecto dentro de la realidad. Nunca digas nunca, enfrentar aquello que les incomoda o predispone. Las exigencias de los dependientes. Una historia de amor que no se acaba. Se despertará una inquietud por una nueva etapa.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, siéntate a orar y eso te hará sentir en paz, renueva tu fe, lo espiritual deberá estar presente en este día con fuerza. Dedicación profesional, concentración, pon mayor concentración para enfocarte en tus metas. Tus palabras deberán ser convincentes para ganar apoyo. Ahora céntrate en lo que quieres lograr y comparte tus deseos con personas que te aporten.

