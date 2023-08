¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este lunes 14 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, una actitud madura sobre lo laboral te concederá nuevas oportunidades en tu trabajo, con respuestas afirmativas. Los cambios que se avecinan en tu ámbito laboral no tienen por qué preocuparte. Muy pronto te beneficiarás de ello. Etapa de algunos frenos o dificultades en lo vincular, pero hoy te sientes bien y sabrás manejarlo.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, te sentirás animado a estar activo, resolviendo cosas pendientes, manteniéndote ocupado. Obtendrás beneficios en tu trabajo si pones firmeza en tus convicciones. Así, tu trato con superiores avanza. Aunque pueda surgir un malestar puntual y algunos altibajos, de todos modos, el plano vincular estará muy bien.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, las dificultades laborales te rondarán inevitablemente; evita involucrarte en problemas, ya que por ahora no los solucionarás. Tus inseguridades te pondrán en advertencia en tu trabajo. Trata de sobrellevar todo más acorde con tus obligaciones. Positivo para familia y afectos, también para tu creatividad. Cuida tu sensibilidad y todo fluirá mejor.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, trabaja con mayor asiduidad sobre ese proyecto que tanto te interesa, el destino te llevará por el camino correcto. Una atmósfera de armonía te invadirá misteriosamente en lo laboral. Permanece por minutos en esa agradable situación. Hoy es conveniente restringir o vigilar los gastos, ponte límites. Trata de ser perseverante.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, un llamado de atención te pondrá a prueba frente a tus sentimientos y te dará un toque de armonía en la relación. Positivo para que tus objetivos o metas diarias se cumplan y las cosas, en su gran mayoría, vayan desarrollándose como esperas o necesitas. Cuentos con colaboración de seres que te tienden una mano económica.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, este período tendrá de todo un poco, tanto en aventuras o en relaciones estabilizadas. Permanece un tiempo en análisis. En lo laboral y profesional debes defender tu punto de vista sin volverte obcecado, hazlo con aplomo y seguridad, sin dejar de tomar los buenos consejos y observaciones. No dependas de nadie para aprovechar el día.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, ante algunos obstáculos que puedan surgir en el tema económico, si perseveras lograrás tus objetivos inmediatamente. Aunque te resulte difícil, anímate a plantear diferencias laborales con tus compañeros y superiores, tendrás el entendimiento deseado. No te arrepientas de ser simpático con ellos. Tu relación mejorará desde el punto de vista que te lo propongas.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, sana tu corazón de ataduras del pasado, desarrollando estrategias que potencien tu libertad característica. Estarás a gusto dedicando parte de tu actividad. Podrías disfrutar de dedicar más tiempo a caminar al aire libre. Programa, planifica y planea proyectos, dirigiendo tus pasos y acciones a la concreción de cada uno.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, aleja de ti cualquier impulso que pueda traerte problemas, amarra la boca, observa todo con detenimiento antes de hablar o hacer algo que desencadene en una situación difícil. No recurras a soluciones de último Estarás dinámico y lleno de curiosidad por diferentes temas que te apasionan, sintiendo la necesidad de profundizarlos.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, déjate ir sin temores, la alegría y comprensión llega a tu vida, y esas son las mejores herramientas que tienes para triunfar. Apúntate en el gimnasio, en clases de baile, camina y disfruta de esa carga de energía que te impulsa. Evita las exigencias porque no conseguirás que tu rendimiento físico y metal resulte el deseado.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no es día fluido para tu interacción pública y social; no te esfuerces si no te nace, pero trata de sobrellevar los inconvenientes con un ánimo muy light. Si eliges ahora actividades grupales, te harán sentirte de buen humor, ya que estás necesitando deportes y ejercicios. Mira cuáles son tus fortalezas y los recursos con los que cuentas.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, intenta no ponerte demasiados objetivos por delante; algunas cosas saldrán a tu gusto, pero en general hay bastantes que no se encaminan o definen como quieres. Contarás con los favores de los astros para sentirte fuerte y vital en tu aspecto físico si actúas con prudencia y evitas todos los excesos. La ansiedad no es buena consejera y solo te propone tensiones.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO