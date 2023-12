¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 15 de diciembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, debes tomar el valor suficiente para decir lo que sientes a esa persona especial. Es momento para liberarte de toda esa presión que ejercen los demás sobre ti, comienza a delegar funciones y cargas. Se acercan buenas noticias, relacionadas con tu vida sentimental, será un día bendecido para ti, aprovéchalo.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, los excesos son malos en cualquier aspecto de la vida. Aprende a buscar el equilibrio perfecto en cada decisión que tomes. Te llegarán grandes noticias que refieren a tu ambiente laboral, ten paciencia que te esperan buenos momentos. Es momento de ser totalmente sincero con tu pareja, háblale de tus preocupaciones y tus miedos.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, el destino juega a tu favor el día de hoy, pero estás tan ocupado que te costará entender las señales. Presta atención. Te darás cuenta que parte importante de la convivencia reside en la tolerancia con las diferencias de tu pareja. Ve paso a paso. El dinero comienza a faltar de nuevo, así que debes buscar ingresos extra si no quieres enfrentar problemas a futuro.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, estar pendiente de los detalles hace que te distraigas de problemas mayores. La facilidad que tienes para relacionarte con los demás hace que logres rápidamente las metas que te propones. La desconfianza es lo que abunda en ti después de tantos sufrimientos, pero es necesario que recobres la confianza en ti y el optimismo en el mañana.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, hoy estará presente una mala energía y una sensación de que todo saldrá mal, no dejes que esto te llene de inseguridad y mantente firme en cada una de las cosas que realices. Recuerda que la vida no nos da problemas que no podemos solucionar, es momento de llenarte de valentía y aprender a afrontar lo que viene.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, realiza un chequeo general, a largo plazo tu cuerpo te lo agradecerá. De forma exitosa finalizarás algunos proyectos que creías estancados. Aprovecha esta racha. Compartirás momentos de tensión el día de hoy junto a tu pareja, por malos comentarios de otras personas. Revisa las cosas del pasado, que, solo así podrás evitar cometer los mismos errores.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, sabes cómo hacer para que esa persona que te interesa caiga a tus pies. Pero no juegues con sus sentimientos, la sinceridad siempre debe estar presente. Haz a un lado esas dudas que te está atemorizando y apóyate en tus amigos, te darán los mejores consejos que puedas necesitar. Mantén separada tu vida laboral de tu vida sentimental, no es bueno juntar ambas.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, sabes que eres muy buena en lo que haces, no necesitas que otra persona te lo recuerde para poder estar bien, confía en ti. Una persona cercana a tu entorno la está pasando mal, necesita de tu apoyo para mejorar esos ánimos. Se vienen grandes cambios y todo es fruto de tu esfuerzo. Las grandes cosas de construyen poco a poco, que tu mejor instrumento sea la perseverancia.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, la comunicación será la clave para negociar un acuerdo que ha sido de suma importancia para ti, busca las palabras indicadas. El día llega con todas sus fuerzas puestas en el amor y exige de ti ser más sincero con lo que sientes y prometes en este campo. No te avergüences de lo que eres y de donde vienes, que sea eso el impulso que te impulse hacia arriba.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, el cansancio se hará evidente en tu rostro durante el día de hoy. acude a un médico acerca de tu dificultad para dormir. Te dejas llevar demasiado por las emociones y aunque esto a veces funciona, ahora te conviene ver las cosas más fríamente y confiar en tu inteligencia a diario. Tendrás nuevas sensaciones que antes no tenías, debes aprender a equilibrar este don.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, será un día de armonía y entendimiento entre tu familia y tú. Todo marchará bien, no debe que nada lo desequilibre. Hoy es un buen momento para empezar a utilizar tu gran poder mental y tu capacidad de razonamiento para resolver ciertas situaciones. El acercamiento de alguien del pasado te hará sentir emocionado. Renacerá el amor.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tendrás una nueva entrada económica que dará un giro a tu vida, no dejes pasar esta oportunidad. Tienes la habilidad de presentir cuando una persona no la está pasando bien, utiliza esos dones que el universo te ha regalado para apoyar a una persona. Tendrás que trabajar unas horas extra el día de hoy debido a la exigencia laboral.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.