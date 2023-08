¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 17 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, necesitas pensar y reflexionar qué quieres para el futuro y no desesperes que el universo tiene cosas buenas para ti. Recuerda que la vida te ofrece oportunidades a diario para empezar de nuevo. Desde hoy, adopta una actitud positiva y cree más en ti. Sólo con eso atraerás a quien quieras a tu vida.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, gran vitalidad física y espiritual, tendrás muchas ganas de hacer cosas y tomar decisiones de cara a un futuro próximo. Si hay que pedir disculpas, hazlo, el orgullo no te llevará a ningún sitio. Hoy que quizás tendrás algo más de tiempo del que dispones a diario, acude a la llamada de tu familia porque quieren hablarte de algo.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, de tu actitud dependerá como afrontes lo que está por llegar. Alguien de tu familia necesita ayuda y tú eres la única persona que puede proporcionarla. Hazlo, el universo te recompensará. Llegará a ti una noticia que le cambiará la vida a tu familia, debes ser fuerte. Este momento es clave para hace entrar en razón a quienes amas.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, estás en un momento donde solo quieres huir de lo que te suene a atadura y esclavitud. Eso también es parte del aprendizaje. Llénate de esa energía que te contagia la familia y la pareja. En engaño y la traición llegará de la persona que menos esperas. Esto podría estar relacionado con negocios o podría ser educativo de alguna forma.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, algunos cambios inesperados podrían tener lugar hoy. Podrías encontrarte frente a la perspectiva de tener que acostumbrarte a algún equipamiento nuevo y de nueva generación que nunca has usado antes. Una mujer mayor busca acercarse a ti para obtener información que podría perjudicarte.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, una actividad de grupo interesante, quizás una con algunos de tus amigos, podría tener lugar hoy. Hoy podrían tener lugar acontecimientos sorprendentes y muy afortunados. Este podría ser un avance que no esperabas. Las ideas se intercambiarán, habrá conversaciones estimulantes y podrías conocer nuevas personas interesantes.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, una llamada telefónica inesperada, tal vez de un viejo amigo podría llegar hoy. Esta persona puede tener buenas noticias para ti, aunque puede estar de un estado de ánimo más melancólico. Tienes ganas de cambiar de aires y buscar algo nuevo que te estimule más, sin embargo, la vida te está poniendo a prueba.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tienes ganas de cambiar de aires y buscar algo nuevo que te estimule más, sin embargo, la vida te está poniendo a prueba. Nadie puede decidir por ti, asume las cosas. Nadie puede decidir por ti, asume las cosas. Alguien de tu familia necesita encontrar apoyo en ti. Trata de escuchar antes de juzgar. No las mezcles con tu entorno familiar.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tómate un descanso, será necesario para recuperar energías después de una fuerte jornada laboral. Tal vez debas interactuar más de lo acostumbrado a nivel social o público y eso no siempre resultará fácil pero sí podría ser útil o interesante, no te cierres. El día de hoy estará lleno de buenas noticias en el ámbito económico, no pierdas la fe.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, estás atravesando un buen momento con tu pareja, no dejes que las inseguridades lo echen todo a perder, comienza a confiar. Hoy aférrate a todo pensamiento positivo y asertivo, no caigas en la negación, tristeza, desequilibrio. Tal vez no sea fácil, pero de lograrlo estarás muy bien. Recibirás una llamada de larga distancia con noticias de un ser querido.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, es un buen momento para prestar atención especial y dedicarte al manejo, orden, movilidad de tu economía y finanzas. Te llegará un dinero inesperado, pero utilízalo de forma inteligente y multiplícalo en un negocio seguro. No te arriesgues demasiado. Un arranque de semana donde tu creatividad está a full y debes perseverar en tus iniciativas y proyectos.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tienes un gran don que te permite cerrar buenos negocios, aprovecha esto para mejorar tu situación económica, comienza a confiar mucho más en ti. Será un día agitado y estás con una sensibilidad que te lleva a cierta intranquilidad y bastante inestabilidad. Solo un cable a tierra te dejará aprovecharlo mejor.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

