¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 18 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, últimamente has estado dando muchas vueltas a la idea de lo que debes hacer con tu futuro, no dejes que esto te llene de ansiedad y busca el apoyo de un familiar que te pueda orientar. La constancia será la clave para lograr aquello por lo cual has estado luchando. Este será un día muy especial que desearás compartir con tus seres queridos.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, si trabajas en equipo o con un grupo de colaboradores donde no te sientes emocionalmente segura, evita exponer tus ideas a lo largo de este mes, porque otros pueden ignorar tus palabras o criticar tus acciones. Esfuerzos, iniciativas, ideas: no busques apoyo o colaboración a nivel vincular, encáralas por vos mismo. Conviene moderes un poco tus impulsos y reactividad.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, el silencio será tu mejor aliado durante la jornada de hoy. No te vuelvas esclavo de tus palabras, medita antes de hablar. Especial para dedicar tiempo e iniciativas al hogar, a tu núcleo familiar, a realizar cambios que lo afecten. Hoy toma las cosas con calma. La familia estará más unida que nunca, pasa más tiempo con ellos.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, cuentas con el apoyo de los astros para tu realización y crecimiento profesional aprovecha el momento para encauzar este aspecto hacia donde realmente deseas. Tal vez no sea un ámbito armónico o especialmente grato y, sin embargo, tu trabajo o tus actividades te rendirán muy bien. Enfócate exclusivamente en ellas.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, retrasos en tu labor provocados por desánimo podrían ocasionarte complicaciones hoy, deja la pesadez y sigue con tu rutina, por la tarde te sentirás renovado. Aunque suene egoísta, es día de dedicarte exclusivamente a tus cosas, intereses, proyectos y no compartirlos con nadie o delegarlos.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, arreglar un problema pendiente te tomará más tiempo del que pensabas, pero la solución será muy positiva para ti y tu entorno laboral. Dedicación a tu familia, pero encontrando tiempo y energía para la creatividad que es muy buen momento. Atención a tus economías. No permitas que las dudas y temores te acobarden ante situaciones difíciles.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, podrás llegar fácilmente a tus metas laborales hoy gracias al entusiasmo y a la dedicación que le pondrás a tu trabajo. La soledad es parte normal de la vida e indispensable para poder resolver ciertas cuestiones de nuestro interior. Es momento de atender tu vida familiar para que logres crear un seguro, al cual regresar todas las noches.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, una nueva posibilidad laboral llega para ti, no la analices tanto y acéptala, será la oportunidad que esperas para crecer profesionalmente. Movido, con cosas para resolver y demoras. Aunque podrás lograr muchos de tus objetivos, lo mejor sería que establecieras tus prioridades y te organizaras bien.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, ten cuidado con tus comentarios, podrías ofender a un compañero sin quererlo, controla tus impulsos y conservarás la armonía. Hoy puedes tener más debilidad por la comida o por darle rienda suelta a tu paladar, así que cuida los excesos. Aún en época de distanciamiento social aparecerán oportunidades de conocer a alguien nuevo. Debes estar preparado.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, se te presentará una oferta de trabajo que debes analizar cuidadosamente, precipitarte a tomar decisiones no te dará los resultados que esperas, tómate tu tiempo. Si hay cosas que te salen bien, algo que te beneficia de algún modo, guárdalo para vos. Aún no es el mejor momento para contarlo y compartir; atraerás envidias.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, en lo laboral confiarán en tu forma de manejar el trabajo y en las órdenes que das. Opta por cumplir en el área. Sigue siendo un momento donde tienes muchas aspiraciones y proyectos, pero acceder a concretarlos o encauzarlos exigirá dedicación y esmero y no bajar los brazos. La época no es muy propicia para viajar. ¡Evita hacerlo!

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tendrás que cuidar muy bien a las personas con quienes hagas arreglos de trabajo para que las situaciones no te sorprendan. Plano vincular de muchos matices, cosas muy positivas con las que te sentirás muy bien pero también obstáculos y problemas. Es importante hoy no discutir allí. No te preocupes por resolver problemas ahora, ocúpate de ti y de sentirte bien.

