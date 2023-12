¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este lunes 18 de diciembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, pon tus límites en el trabajo, es posible que si no lo haces van a querer abusar de tu confianza. Tus buenas actitudes te llevarán a grandes resultados, no las cambies. Es un momento de conciliación y apoyo familiar. Tus defensas han bajado significativamente, esto te puede traer problemas de salud, pon atención a este tema a tiempo.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tendrás la oportunidad de pasar un momento feliz con una persona que está entrando a tu vida. Evita las comidas chatarras, estás jugando con tu salud. Tendrás mucho éxito en el amor y mucha afinidad con quien este a tu lado. No te sacrifiques por temas que no te incumben, en este momento es necesario ser un tanto egoísta.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, haz oídos sordos a esas opiniones o comentarios que te están induciendo a error a diario. La ansiedad está descontrolando tu alimentación, presta mayor atención a eso. Haz a un lado las falsas sospechas que solo perjudican tu relación. Hoy puedes llevarte una linda sorpresa de alguien, esto es algo que realmente no esperabas.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, si puedes avanzar hoy alguna tarea, hazlo, porque te puede faltar tiempo. Despeja la mente llamando a buenos amigos y organizando actividades a distancia. Inicia una relación inesperada con alguien del pasado. Buen momento para hacer planes relacionado a viajes, es necesario que te tomes un descanso. Un familiar en este momento necesita de tu apoyo.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, si tu corazón está libre, no tengas miedo en dejar que esa persona entre a tu vida para hacerte feliz. Siempre es un buen momento para aprender algo nuevo, busca una actividad para ti. Un nuevo amor llega tu vida y llega para quedarse. Te estás dejando llevar por las emociones, y eso no es muy racional de tu parte, piensa mejor antes de actuar.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tendrás días inestables económicamente, pero no te preocupes que todo es temporal. Vendrás tiempos duros para ti y tu familia, pero una persona llegará para apoyarlos. Recuerda que la sinceridad debe ser lo primero, no debes herir los sentimientos de las personas que te aman. No siempre tienes la razón, debes de vez en cuando escuchar y dar tu brazo a torcer.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, deja el pesimismo a un lado. En estos días sentirás un desgano inesperado, no dejes que eso te haga bajar la guardia. Desde hoy, adopta una actitud positiva y cree más en ti. Sólo con eso atraerás a quien quieras a tu vida. Incluye a tu pareja en una reunión familia, esto hará que se fortalezca el lazo y la confianza que hay entre ustedes.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, hoy sentirás con mucha energía, debes enfocarla en tus objetivos y no te distraigas. Una persona se acerca a ti para confesarte su amor. Una noticia inesperada le da un nuevo sentido a tu vida, la esperanza y alegría se quedarán contigo. Hoy te asaltarán algunas dudas o temores sobre algo que pasó hace tiempo y que perjudicó a una persona especial.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, ahora que sientes que tienes la capacidad para realizar grandes cosas a diario, no desperdicies ni un minuto en cosas que no merecen la pena. Cuando existe amor verdadero no hay ningún tercero que pueda entrometerse, ten la plena confianza en tu pareja y manténganse unidos. No les des más largas a aquella decisión de rehacer tu vida, es momento de hacerte feliz.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hoy tendrás muy buenas energías, aprovéchalas para materializarla en dinero, cierra aquel negocio que has estado posponiendo de hace tiempo. Es el momento de aprender actividades nuevas, no te enfoques únicamente en lo que te has especializado. Llegará a ti una noticia que le cambiará la vida a tu familia, debes ser fuerte.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, debes cambiar la visión que tienes hacia ti, comenzar a buscar la forma de capacitarte y creer en cada una de tus habilidades. Haz borrón y cuenta nueva, deja los rencores a un lado y recupera esa relación que tanto te dolió perder. Una mujer mayor busca acercarse a ti para obtener información que podría perjudicarte.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, conseguirás un préstamo que habías estado esperando. Perdónate a ti mismo los errores del pasado, deja de arrastrar esa cruz en tu espalda y date una nueva oportunidad. Hoy que quizás tendrás algo más de tiempo del que dispones a diario, acude a la llamada de tu familia porque quieren hablarte de algo. Te cuidado con las firmas de documentos relacionado a bienes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.