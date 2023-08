¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 19 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, deja a un lado la timidez y no permitas que el orgullo o las convenciones te impidan entablar una conversación con esta persona tan especial. La oportunidad de hacer un viaje en avión, tal vez a expensas de otra persona, podría llegar hoy. Se anuncia la posibilidad de una plática muy importante en tus relaciones uno a uno.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, este es un ciclo especialmente introspectivo durante el cual tienes la oportunidad de descubrir tus fortalezas y talentos personales. En un nivel más práctico, es posible que estés lidiando con finanzas conjuntas y recursos compartidos más de lo habitual. Pronto tendrás una alegría que vendrá de tu familia, así que prepárate para cosas buenas.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, lo que otros te digan, especialmente sobre ti misma y tus decisiones de vida, puede tener un mayor impacto en ti, incluso puede causarte angustia emocional. Amanecerás con buen ánimo y decidirás culminar rápidamente con tus deberes para pasar más tiempo con tus seres queridos, le darás un espacio importante al amor.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, es posible que descubras que las pequeñas cosas que están fuera de orden en tu vida se vuelven más evidentes. La limpieza y la reorganización pueden estar en orden esta semana. Sientes que tu relación está cayendo en la rutina y no haces nada para cambiar la situación, deberás experimentar cosas nuevas que incentiven el amor que existe.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tu deseo o necesidad de calidez por parte de los miembros de la familia, incrementa. Necesitas apoyo y seguridad. Tus múltiples responsabilidades podrían estresarte; con paciencia y una buena organización culminarás con todo lo pendiente a tiempo. Revisa tus respuestas instintivas y la primera impresión que dejas en los demás.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, puedes tener compromisos o actividad importante con vecinos, compañeros de clase, hermanos y asuntos de la comunidad. En estos días, prefieres irte a la segura, no buscas nuevas experiencias y tus esfuerzos serán para sentirte firme y segura en la vida. Un chisme del pasado avivará los conflictos en tu relación, debes estar alerta.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, hoy aférrate a todo pensamiento positivo y asertivo, no caigas en la negación, tristeza, desequilibrio. Tal vez no sea fácil, pero de lograrlo estarás muy bien. El entorno público y social sigue siendo útil para lo práctico, encontrar aportes, colaboración, asociación provechosa, pero no así para lo mundano y lo light.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, la libertad en todos los niveles es tu foco durante estos días, no solo la libertad física de movimiento y expresión, sino también la libertad mental y espiritual. Romper la rutina está en orden. Flexibiliza al máximo tu conducta laboral para así equilibrar ciertos desórdenes en la actividad en que te enfrentarás.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, recibirás una propuesta interesante de parte de un conocido que puede ser muy importante para el tema laboral futuro. Es mejor momento para la introspección que para la interacción, para poner tu mente y emociones en orden y buscar tu espacio de paz; te será muy beneficioso. Vendrá a ti un dinero inesperado, empléalo en mejorar tu entorno.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, te sorprenderán en un gran momento muchas de tus iniciativas laborales. Alcanzarás el éxito anhelado. A pesar de algo de agite e inestabilidad tanto en tu entorno como en vos mismo, podrás sacar provecho del día, aunque tal vez no te rinda tanto como esperabas. Las relaciones familiares están en calma, todo marchará de forma positiva.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, este es un buen momento para pensar en cómo mejorar tu hogar, pero no necesariamente para seguir adelante con mudanzas o proyectos familiares. Organiza bien tu agenda para hoy, tendrás varias actividades, pero debes de priorizar las más urgentes. Ya es muy tarde para arrepentirte, Debes asumir la decisión que has tomado.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, es probable que los demás no te vean de la manera más favorable, los eventos quieren orillarte a repensar la forma en que te presentas a los demás. Tus responsabilidades aumentarán, organízate para que puedas cumplir con todas, un poco de apoyo te vendría muy bien. La vida familiar y afectiva trae muchos altibajos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

