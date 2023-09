¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 2 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, tu acercamiento a los demás es más alegre y hasta algo intelectual. Mide tus palabras no seas tan tosco al hablar ya que lo pueden mal interpretar. En la salud algunos malestares producto del descontrol de las emocionales. Tu energía es radiante y eres incansable, cuando quieres algo no paras hasta conseguirlo. En el Trabajo logras superar los obstáculos.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tus talentos y habilidades pueden ser muy apreciados el día de hoy. No discutas y guarda tus energías. Hay cosas que pueden equilibrarte, el amor y la familia. Tu palabra clave en la Cautela. Algo que te alegra la vida se manifiesta este día. Debes transmitir claridad, no dejar lugar a las dudas. No estés indeciso en lo que vas hacer.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, hoy tendrás que ser tú quien ceda para evitar discusiones. Cambios en tu trabajo que te preocupan. Te llevan una propuesta, pero ten cuidado con la hora que acuerdas el encuentro. Estabilidad en la familia. Recuperas algo perdido. Pon frente a ti lo más importante, no dejes que nadie te lo quite, defiéndelo. Organiza lo que quieres hacer.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, coloca flores rojas y blancas en tu casa e inciensos de aromas penetrantes durante toda esta temporada. El poder del pensamiento positivo te ayudará a sobreponerte y seguir adelante. Se activa la energía del amor. Te reciben en un lugar con gran alegría. Reunión familiar. Viaje con tu pareja. Cambio de rutina. Alegrías en la puerta de tu trabajo.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, recuerda perfumarte siempre antes de salir de tu casa con dos perfumes diferentes que sientas complementarios. Excelente día, buenas noticias. En lo económico todo se activa y llega lo esperado. Triunfas en lo que haces y vences a los enemigos. Llegarás a tus metas, un gran sol iluminará tu camino y le dará brillo a lo que haces.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tu día estará plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte, no caigas en pleitos innecesario a causa de esto, cálmate. Deberás cuidar tu trabajo, hay quienes desean que te vayas. Se sincero con la persona que está contigo. Te alejas de alguien negativo. Amigo que te busca te encuentra para bien. Salidas a celebrar o a concretar un plan.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tendrás pronto lo que por ley te corresponde, ten paciencia. Alguien cercano a ti supera un problema de salud. Tendrás algunos malestares físicos, pero serán pasajeros. No discutas con tu pareja, no siempre tienes la razón. Ten cuidado donde pones tus cosas, algo se te extraviará, pero lo recuperarás, no seas tan distraído. Ten paciencia y serenidad.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, proyecta en positivo lo harás. Cuidado con lo que le dices, puede que lastimes con tus palabras. No te sientas solo, busca a esa persona que te quiere de verdad. Vienen mejores tiempos para ti, la economía mejora. La felicidad está frente a ti y no la ves. Recibes un mensaje espiritual que te ayudará en tu situación, será de tu ángel de la guarda.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, si algo no te gusta es la soledad, tienes ganas de compartir y conversar, por eso te frustra no poder hacerlo cuando quieres y con libertad. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial. Usa la tecnología para pasar tiempo con amistades y familia. Debes cuidar tu salud evita grasas y azúcar en exceso, necesitas tener más fuerza de voluntad.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, nunca estás quieto y siempre se te ocurrirá algo nuevo para hacer, si algo no te funciona como quieres deberás intentar otra estrategia hasta que lo logres. Siéntate a esperar lo que el futuro te depara, aprovecha la oportunidad que se te presenta. Te darás cuenta que las cosas suceden por algo. Estarás más fuerte que nunca.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, surgen varias situaciones que tendrás que manejar a la vez. Equilibras una situación financiera. Crecimiento en lo espiritual, la oración tiene poder, ten fe. Has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Organiza una visita sorpresa a una amistad. Se consolida una relación laboral, nuevos inicios.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, pero no temas pedir ayuda si la necesitas. Termina con la monotonía, lleva a tu pareja a un lugar tranquilo donde puedan conversar. Acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las claves de hoy. Buscarás la soledad para poder descifrar las soluciones a tus problemas financieros. Reunión familiar para tratar asuntos de dinero.

