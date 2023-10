¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 20 de octubre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, realizas comprar necesarias para tu hogar. Descubrirás una situación que te han estado ocultando. Contarás con el apoyo de una persona mayor. Tendrás las herramientas para conseguir cada una de las metas que te has propuesto, ten cuidado con las malas intenciones de tu entorno. No los dejes pasar.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, cuidado en llevar una relación clandestina, lo mejor es que la terminen ya que se vienen conflictos con tu pareja. No te adelantes a los acontecimientos, lo que tiene que ser será en su momento adecuado. Recibes una llamada relacionada a una nueva oportunidad laboral. En la salud, estarás muy bien, solo debes mejorar tu alimentación.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, se te presentan nuevos proyectos o negocios que fluyen con una energía espectacular. Sientes que la persona que está a tu lado está perdiendo interés, ten mucho cuidado que esto puede ser cierto. No pongas en juego la lealtad que le tienes a un gran amigo, siempre debes estar para apoyarle. No descuides tu dieta alimenticia.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, debes ser creativo, busca una nueva etapa en tu vida para que realices tus sueños, no decaigas más. Recibes el apoyo de personas extranjeras. Se te presentarán obstáculos, se perseverante. Tienes que soltar los miedos y entregarte al ser amado. Cuidado con los valores de tu sangre. Apertura, nuevos proyectos, negocios que fluyen con una energía espectacular.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, lee bien un documento antes de firmarlo, podría traerte problemas legales. Una persona confiesa tener sentimiento hacia ti, se comprensivo. Date el tiempo que necesitas para retomar una nueva relación. Cuidado con problemas con el estómago, debes acudir al especialista para evitar males mayores. Realizas un viaje con tu familia.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, los cambios dan miedo, pero suelen ser beneficiosos, prepárate para lo que ha de venir. Cuida tu aparato digestivo, te puede estar causando problemas. Estás pensando en emprender un nuevo rumbo en tu vida, confía en tus habilidades para realizarlo con éxito. Conecta tu humildad, tu sencillez, se noble escucha a tus familiares. Éxitos.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no realices tratos con personas que no son de tu confianza, podrás ser traicionado. Recibirás la asesoría de una persona que desea que tengas éxito en uno de tus proyectos, quiere lo mejor para ti. En cuanto a la economía, todo estará a tu favor, debes seguir confiando en tu mismo. En el amor encontrarás la fuerza que necesitas.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, llega una persona del pasado para ofrecerte apoyo y promesas que no cumplirá, debes mantenerte alerta y no dejarte engañar. No permitas que abusen de tu buena fe. Encontrarás el apoyo que necesitas en tu familia. Debes pensar bien antes de tomar una decisión relacionada a un emprendimiento. Encontrarás en la familia la fortaleza que necesitas.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, deberás hacerte a un lado en una situación donde tu presencia está de más, no debes entrometerte en asunto ajenos. Evita involucrarte en chismes y malos comentarios dentro de tu centro laboral, saldrás muy perjudicado. Vive el momento, no dejes que las ansias sigan perjudicando tu salud. Realizarás un viaje con una persona especial en tu vida.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, alguien del pasado podría regresar y quizás no estés preparado para ese encuentro. No dudes en ir tras tus sueños, no permitas que nada ni nadie se oponga a ellos. Cuidado en incluir a las personas equivocadas en tu vida. En importante que tomes en cuenta a aquellas personas que realmente te han valorado. Es momento de consolidar los lazos del amor.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tu ritmo de trabajo es bueno, pero estás entrando en una peligrosa zona de confort, no te confíes. Es el mejor momento para iniciar un nuevo emprendimiento. Tendrás que asumir una responsabilidad que no era para ti. No temas en pedir ayuda para lograr tus objetivos. Piensa mucho mejor antes de actuar. Deberás chequear tus pulmones.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, falta poco para recibir una buena noticia. No dejes que los malos momentos hagan que bajes tu guardia, todo será temporal. Se concreta la firma de un documento que estaba en espera. Logras tener comunicación con una persona del pasado. Busca un lugar al aire libre para despejar tu mente de tantos problemas. Encuentra en ti tu equilibrio interior.

