¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este miércoles 20 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, hoy tendrás que ponerte fuerte con alguien que trabaja contigo, que con su desidia te está perjudicando. Si no actúas con sentido común, tus propios celos o los de tu pareja te generarán complicaciones futuras a corto plazo. Tu gran dedicación te propondrá diferentes alternativas para hacer de toda una gran perfección.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, empiezas a ver tus metas laborales cumplidas, es hora de retomar los proyectos personales, estás en un buen momento, de lucha e inspiración y puedes lograr lo que quieres. Cambios muy trascendentes a nivel laboral, si los afrontas con serenidad y reúnete con tu pareja y hablen de cómo pueden fortalecer lazos afectivos, que vienen atravesando muchas dificultades.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, reflexionando cada decisión que tomes, serán muy positivos para ti. Tendrás un firme convencimiento de contar con el apoyo de cupido en esta obra tan romántica que tienes, en este momento especial. Tomarás distancia de tu pareja debido a tensiones acumuladas que te proporcionan algunas dificultades en la relación.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, posterga para más adelante cualquier tipo de planteo que tengas que hacer referente a tu trabajo. Habrá algún tema pendiente. No te comprometas en negocios que no te convienen, antes de invertir tu dinero infórmate bien y pide asesoría para no arrepentirte después. Deberás optar por cuidar tus nervios y los desbalances de tu salud.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, disfrutas de estabilidad afectiva, la comprensión y tolerancia reafirman más los sentimientos. Tendrás que estar atento y cuidarte de armas de doble filo en tu salud, algunas curaciones mágicas perjudicarán la zona muscular. Si no te cuidas sufrirás graves consecuencia. Será en eso que tu vitalidad recobrará más dinamismo para tener buena jornada.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, momento oportuno para tramitar algún préstamo que provenga de instituciones particulares, ya que será lo más beneficioso que tendrás. Busca la manera de adoptar una dieta balanceada que te permita equilibrar tu peso corporal, desintoxicándote de toda alimentación nociva. Disfruta del descanso nocturno tanto como puedas.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, la desconfianza económica puede resultar un obstáculo insalvable para el crecimiento personal y material, que será tu aliado. No creas que se trata de un gasto superfluo. Es necesaria la compra de objetos personales para un cambio de look. La natural emoción que tendrás para afrontar las crisis que se te presentan en tu vida traerá muchas consecuencias en la salud.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tus energías estarán ahora en baja, sobre todo en lo económico. Evita los grandes esfuerzos de dinero que no te enriquecerán para nada. Día complejo, pretenderás comer solo lo que te agrada, olvídate de la balanza y pasa un buen rato en la mesa y bebiendo lo que te gusta. Sé precavido con todo manejo para no equivocarte.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, podrás recibir una excelente noticia desde el exterior acerca de un asunto de tu interés que te aportará mucho dinero sin inconvenientes. Tus caminatas no podrán estar ausentes como medidas terapéuticas, ya que tu actividad física favorecerá la tensión corporal. Un tema de dinero en este período requerirá de tu intervención inmediatamente.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, manejarás tu presupuesto de manera casi perfecta, pero no olvides atar los cabos que te dan el equilibrio memorable para usar ese dinero. Los florales suelen ser los más indicados en estos casos de situaciones que desbordan las emociones y los temores, úsalos. Rescata la emoción que tu relación está perdiendo y renacerá el amor con más fuerza.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, contar con la guía de un buen profesional será de gran ayuda, así evitarás problemas y malestares en tu salud física y mental. Un balance en el correr del día será una manera de corregir actitudes que provocarán malestar en tu entorno laboral. Hoy tu pareja se mostrará muy tolerante y cederá en muchas cosas para evitar discusiones.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, en la medida que te desprendas de prejuicios y te atrevas a dar un paso hacia la meta deseada, entonces obtendrás éxitos. Resguárdate de las agresiones circunstanciales que podrías recibir en el plano laboral, no hagas caso a necedades que no te caben. Algunas actitudes de tu pareja te han decepcionado, tranquilízate y espera, tu molestia pasará.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

