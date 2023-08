¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 22 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, por fin termina la etapa de inseguridad que venías viviendo, el recuperar la tranquilidad te hará meditar en tus emociones y, de esa manera, podrás tomar decisiones certeras para tu futuro sentimental. No intentes echarte la culpa por los retrasos que vienen surgiendo en tu centro laboral, recuerda que todo tiene un periodo, este lo superarás.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no dejes que una piedra en el camino te haga perder la fe en tus proyectos, hoy demuestra quién eres y qué es lo que vales. Retomarás un proyecto laboral que quedó inconcluso, ahora el planteamiento será distinto y las posibilidades de concretarlo mayores. Confía en tu genio interior para generar exactamente la energía creativa que necesitas.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, el apoyo de una persona influyente será de mucha importancia para concretar tus proyectos laborales. Evita influenciarte por personas negativas y busca el apoyo de gente experimentada para tus proyectos, tendrás muy buenos resultados. Tendrás la oportunidad de pasar un momento feliz con una persona que está entrando a tu vida.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, la armonía que hay en tu entorno laboral te ayudará a mejorar tu rendimiento y a trabajar más incentivado que nunca. Tus defensas han bajado significativamente, esto te puede traer problemas de salud, pon atención a este tema a tiempo. Tus deficiencias a la hora del trabajo en equipo te traerán problemas, debes comenzar a delegar.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, sé paciente, las demoras que vienen surgiendo en lo laboral te ayudarán a tomar en cuenta detalles que habías déjalo de lado y rectificar. Momento ideal para cultivar las relaciones familiares, así que preséntate y dales ese abrazo que tanto necesitan. Ciertos pensamientos negativos invadirán tu mente el día de hoy, no dejes que esto te detenga.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tu constancia está dando muy buenos resultados, hoy sin mucho esfuerzo verás el resultado de todo tu trabajo. Te llegarán grandes noticias que refieren a tu ambiente laboral, ten paciencia que te esperan buenos momentos. Compartirás momentos de tensión el día de hoy junto a tu pareja, por malos comentarios de otras personas.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tendrás dos opciones laborales y deberás decidir, apuesta por lo nuevo, traerá más éxitos de lo que esperas. Aprovecha tus experiencias pasadas en el campo emocional y amoroso para cultivar tu relación actual de una mejor y más positiva manera. Tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados, dale tiempo al tiempo.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, hoy estarás bastante atareado, comparte el trabajo con tus compañeros y los resultados serán excelentes para todos. Recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja. Procura continuar con las peleas. Paciencia. Te preocupará la demora de la respuesta que esperas con respecto a un nuevo trabajo, no te angusties y sé paciente.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, día de cambios inesperados en lo laboral, no temas y trata de adaptarte a ellos, serán más beneficiosos de lo que piensas. Recuerda que la vida no nos da problemas que no podemos solucionar, es momento de llenarte de valentía y aprender a afrontar lo que viene. Tendrás nuevas sensaciones que antes no tenías, debes aprender a equilibrar este don.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, descuidar tus obligaciones laborales podría crearte serios problemas, demuestra mayor interés y responsabilidad en tu trabajo, de ti depende conservar tu estabilidad. Te darás cuenta que parte importante de la convivencia reside en la tolerancia con las diferencias de tu pareja. Ve paso a paso. Cuídate de los accidentes de tránsito.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, la eficiencia y agilidad que has desarrollado en el desempeño de tu labor será reconocida hoy por tus superiores. Sé paciente, los cambios que anhelas en el ámbito laboral tardarán un poco más, pero llegarán y serán muy buenos. Una mujer intentará destruir todo aquello que con esfuerzo has logrado debes mantenerte alerta.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tendrás que ponerte de acuerdo con tus compañeros de trabajo para innovar y lograr los cambios que tenían pensado para el beneficio de todos. Te asignarán un trabajo de mayor responsabilidad, expresa sin temor tus opiniones, serán escuchadas y tomadas en cuenta por tus superiores que estarán contentos con tu desempeño.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

